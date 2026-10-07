Ein Medienbericht über eine fortgesetzte Beteiligung von Intel an Elon Musks Chip-Projekt Terafab stützt die Aktien des US-Chipherstellers. Die Titel rücken im vorbörslichen ‌Handel an ⁠der Wall Street um rund ein halbes Prozent vor. Intel werde weiter an dem Projekt mitarbeiten, sagte Konzernchef Lip-Bu Tan der ⁠Nachrichtenagentur Bloomberg. Mit dem Kursplus am Mittwoch unterbricht die Aktie eine viertägige Verlustserie, in deren Verlauf sie rund 6,5 Prozent an Wert verloren hatte. Zuvor hatte Musk ‌erklärt, der taiwanische Chipfertiger TSMC werde den geplanten Terafab-Komplex nicht betreiben. Terafab ist eine von ‌Musk geplante Fabrik zur Herstellung von Chips für Künstliche Intelligenz (KI) für den ​Autobauer Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX.