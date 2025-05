Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt am Montag nach einem verhaltenen Start zunehmend an Schwung und zeigt sich mehrheitlich fester. Dank Anschlusskäufen kann der SMI seine Gewinne daher ausbauen. Gefragt sind vor allem defensive Werte. Händler beschreiben das Geschehen aber als insgesamt eher ruhig. Der weitere Verlauf dürfte wohl von der Entwicklung der US-Aktien abhängen, heisst es weiter. Denn andere Impulse sind dünn gesät. So waren die wichtigsten Märkte in Asien geschlossen und auch in London wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. In der Eurozone hat sich die Stimmung laut dem Sentix-Konjunkturindikator im Mai immerhin stärker als erwartet aufgehellt. Allerdings liegt der «Sentix» immer noch im negativen Bereich.