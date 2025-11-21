Nach einem schwachen Start hat der Leitindex seine Verluste bis am späten Vormittag vor allem dank der drei festen Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche mehr als kompensieren können. Allerdings verläuft das Geschäft laut Händlern insgesamt uneinheitlich. Gewinner und Verlierer hielten sich inzwischen in etwa die Waage. Händler gehen davon aus, dass sich die Kurse bis zum Handelsstart in den USA «plus minus» seitwärts bewegen dürften. Die Stimmung habe sich eingetrübt, meint ein Händler mit Verweis in die USA, wo Bewertungs- und Zinssorgen für fallende Kurse gesorgt hatten.