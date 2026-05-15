Unter den Einzelwerten in den USA dürfte sich der Blick vor allem auf Applied Materials richten. Trotz eines von Analysten gelobten Quartalsberichts samt Ausblick büsste die Aktie des Anlagenherstellers für die Halbleiterindustrie vorbörslich1,7 Prozent ein. Tags zuvor noch hatten sie erneut ein Rekordhoch bei 448,45 US-Dollar erreicht, bevor sie bis Handelsschluss einen Teil der Gewinne wieder abgaben. Im bisherigen Jahresverlauf steht bereits ein Kursgewinn von etwas mehr als 70 Prozent zu Buche.