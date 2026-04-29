Zudem wollen sich Investoren nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn der Abend könnte durchaus frische Impulse bringen. So steht zunächst der voraussichtlich letzte Fed-Zinsentscheid von Jerome Powell auf der Agenda. Am Markt wird kein Zinsschritt erwartet. Und da ein Wechsel im Präsidium ansteht, dürften auch die begleitenden Kommentare nicht so stark ins Gewicht fallen wie sonst, meinen Börsianer. Fast wichtiger für die Richtung der Märkte dürften daher die nachbörslich anstehenden Zahlen einiger der «Magnificent 7» sein. Denn es legen Microsoft, Meta, Amazon und die Google-Mutter Alphabet ihre Quartalsberichte vor.