«Biotechunternehmen mit attraktiver Pipeline finden an den Kapitalmärkten nun bessere Bedingungen vor. Wir erwarten in diesem Jahr noch zwei kleine Zinsschritte in den USA und weitere im Jahr 2025. Die etwas ‹andere› Dividendenaktie sollte davon profitieren können», so Sven Hanselmann, Senior Investment Advisor bei der Berner Kantonalbank, gegenüber cash.ch. Wenn das Management mittel- bis langfristig in aussichtsreiche Beteiligungen investiert, sollte der Wert langfristig steigen und damit auch die absolute Dividende. BB Biotech bietet mit einem hervorragenden Management eine interessante und diversifizierte Anlagemöglichkeit in attraktiv bewertete Biotech-Aktien zu investieren. Die Beteiligungsgesellschaft handelt aktuell rund 13 Prozent unter ihrem Nettoinventarwert (NAV).