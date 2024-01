Dividenden spielen für den langfristigen Anlageertrag eine wichtige Rolle, da gut ein Drittel der historischen Gesamtrendite aus den Dividendenausschüttungen stammt. Dividendenaktien gewinnen auch aufgrund der zum Jahresende 2023 stark gesunkenen Zinsen wieder an Bedeutung. Gleichzeitig dürfte die Volatilität am Markt angesichts der geldpolitischen, konjunkturellen und geopolitischen Unsicherheit auch in den kommenden Monaten hoch bleiben, was nachhaltige Dividenden-Aktien noch attraktiver macht.