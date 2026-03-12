Im Finanzsektor rutschten Aktien von Banken und Vermögensverwaltern ab. ​Die Anleger nehmen den rund zwei Billionen Dollar schweren Markt für Privatkredite ​unter die Lupe, nachdem in den vergangenen Monaten ​eine Reihe von Kreditproblemen aufgetaucht sind. Diese schürten die Bedenken hinsichtlich steigender Zahlungsausfälle. Aktien von Morgan Stanley fielen um 4,8 ‌Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Monaten. Der Bankriese begrenzte die Rücknahmen bei einem seiner privaten Kreditfonds. Blackstone BlackRock hatten Anfang des Monats ähnliche Massnahmen ergriffen. JPMorgan ​Chase reduzierte ​die Bewertung einiger Darlehen an private Kreditfonds. «Die ⁠Frage ist, wie viele Leute dies in ihren Büchern ​haben. Wo werden sie ausgewiesen? ⁠Sind es Derivate? Wir müssen das sehr genau im Auge behalten, da sich die Dinge ‌schnell entwickeln», sagte Joe Saluzzi, Co-Leiter des Aktienhandels bei Themis Trading.