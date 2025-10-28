10:22
Der spanische Leitindex Ibex steigt auf ein Rekordhoch und überwindet damit seine im November 2007 aufgestellte bisherige Bestmarke. In der Spitze legt er um 0,3 Prozent auf 16.054 Punkte zu. Angetrieben wird der bankenlastige Index von der guten Entwicklung der heimischen Geldhäuser. So sind die Aktien des Branchenprimus Santander in diesem Jahr um rund 90 Prozent gestiegen. Seit Jahresbeginn hat der Ibex um 38 Prozent zugelegt und stellt andere europäische Börsenbarometer damit in den Schatten. Der Dax legte im gleichen Zeitraum rund 22 Prozent zu. Der Ibex ist einer der letzten grossen europäischen Indizes, der sich vollständig von dem Einbruch in der globalen Finanzkrise erholt hat.
+++
10:10
Der Dax kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem schwächeren Start bleibt der deutsche Leitindex auch am Dienstag auf Abstand zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in Erwartung einer baldigen Einigung im US-chinesischen Zollstreit am Vorabend weiter gegangen war.
«Der Dax steht still, während die Wall Street brummt», beschrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die Situation. Am deutschen Markt kommen am Dienstag Quartalsberichte und teils trübere Ausblicke von Unternehmen schlecht an. Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,35 Prozent auf 24.225 Punkte. Sein Rekord bei 24.771 Punkten ist ein gutes Stück weg.
+++
09:51
Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat auch wegen der Auswirkungen der US-Zölle erneut die Gewinnprognose gesenkt. Die Hamburger Hafen und Logistik AG erwartet einen Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 160 Millionen und 175 Millionen Euro, wie aus einer Ad-hoc-Mitteilung von Montagabend hervorgeht. Zuvor hatte der Konzern einen Gewinn von 195 bis 215 Millionen Euro prognostiziert. Zunächst berichtete der NDR.
Die HHLA begründete die abermals gesenkte Prognose mit weltwirtschaftlicher Unsicherheit. Das Umfeld sei zuletzt weniger robust gewesen als angenommen. «Dies zeigt sich vor allem in den anhaltenden Störungen der Lieferketten.» Die HHLA betreibt unter anderem Containerterminals; das Geschäft ist daher von internationalen Handelsströmen abhängig.
+++
09:35
Am Schweizer Aktienmarkt überwiegt am Dienstag die Enttäuschung über zahlreiche Quartalsergebnisse. So zieht insbesondere Novartis den SMI nach unten. Zudem steigt langsam die Spannung mit Blick auf die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch, was ebenfalls zu Zurückhaltung führt. Dabei waren die US-Vorgaben dank anhaltendem KI-Boom grundsätzlich sehr positiv.
Der Unternehmenskalender ist diese Woche weiterhin mehr als gut gefüllt. Nach den morgendlichen Ergebnissen stehen am späten Abend noch Logitech und Amrize auf der Agenda, bevor dann am Mittwoch neben der UBS besonders international «einige echte Schwergewichte» Zahlen vorlegen, heisst es von Händlern. Gemeint sind damit Meta, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet.
Der Leitindex SMI fällt gegen 09.25 Uhr um 0,87 Prozent auf 12'415,70 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gibt um 0,40 Prozent auf 2032,61 Punkte nach und der breite SPI verliert 0,51 Prozent auf 17'207,01 Zähler. Im SLI stehen 10 Titel im Plus, 16 geben nach. Vier (Nestlé, Roche, Partners Group und SGS) sind unverändert.
Sika (-3,0 Prozent) verlieren nach Abstufungen von JPMorgan und Morgan Stanley in Folge der enttäuschenden Zahlen vergangene Woche.
+++
09:25
Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal den Umsatz dank einer guten Nachfrage in der Region China, Nordasien und Ozeanien deutlich gesteigert. Die Erlöse stiegen auf vergleichbarer Basis und ohne Währungsschwankungen um 4,8 Prozent auf knapp 6,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatzanstieg von 4,4 Prozent gerechnet.
+++
09:07
Der Swiss Market Index (SMI) startet 0,6 Prozent tiefer bei 12'454 Punkten und weitet die Verluste gegenüber den ersten Indikationen um 08.00 Uhr aus. Novartis verlieren 3,3 Prozent, Sika 2,6 Prozent und Givaudan 0,6 Prozent. Nestlé, die vorbörslich noch im Minus standen, drehen ins Plus und ziehen 0,5 Prozent an. Partners Group legen 0,6 Prozent zu und Logitech 0,7 Prozent.
Bei den Mid Caps grenzen Galderma die Kursverluste nach Aktienplatzierung ein und notieren 1,5 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag.
+++
08:18
Partners Group: Oddo BHF hat die Coverage mit Outperform aufgenommen. Das Kursziel steht bei 1290 Fr.
Sika: Bank of America nimmt die Bewertung für Sika mit Underperform wieder auf. Das Kursziel steht bei 165 Fr.
Sika: Morgan Stanley senkt das Rating auf Gleichgewichten von zuvor Übergewichten. Das Kursziel beträgt 193 Fr.
+++
08:06
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der Bank Julius Bär 0,4 Prozent tiefer. Novartis fallen nach dem nicht ganz den Erwartungen entsprechenden Quartalsergebnis beim Kerngewinn um 1,6 Prozent. Nestlé geben nach Senkung des Kreditausblicks um 0,7 Prozent nach und Sika verlieren nach Kursziel- und Rating-Senkungen 0,6 Prozent. Alle anderen SMI-Titel stehen leicht tiefer.
+++
06:22
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank unverändert. Der hiesige Markt kann damit nicht von den guten Vorgaben aus Übersee profitieren. Dies ist primär auf Gewinnmitnahmen bei den US-Futures über Nacht im asiatischen Handel zurückzuführen.
+++
06:14
Asiens Börsen haben am Dienstag ihre jüngsten kräftigen Gewinne gefestigt. Die Hoffnung auf eine Entspannung der globalen Handelsspannungen stützte die Risikobereitschaft der Anleger, während die Rally bei Technologiewerten auf Quartalszahlen grosser Unternehmen in dieser Woche setzte. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 50'452,52 Punkte nach, der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent niedriger bei 3'309,28 Zählern. Belastet wurde der Markt durch den Präzisionsmotorenhersteller Nidec, dessen Aktie um 19,45 Prozent abstürzte, nachdem die Tokioter Börse das Unternehmen wegen eines Bilanzskandals auf die Liste möglicher Delistings gesetzt hatte. Die Börse Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 4'005,44 Stellen, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 4.726,19 Punkte.
Die Aussicht auf niedrigere Kreditkosten in den USA und Kanada stützte Anleihen, während der Dollar im asiatischen Handel nachgab. «Was als ein von den Fundamentaldaten gestützter Preisanstieg begann, scheint nun vom Enthusiasmus der Einzelhändler getrieben zu sein», sagte Neil Shearing, Chefökonom bei Capital Economics. Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat US-Präsident Donald Trump am Dienstag bei einem Treffen in Tokio ein Investitionspaket im Wert von 550 Milliarden Dollar angeboten. Ihr Land will in den Schiffbau sowie in den Kauf von US-Sojabohnen, Gas und Pick-up-Trucks investieren. Zudem unterzeichneten beide Seiten ein Rahmenabkommen zur Sicherung der Versorgung mit Mineralien und Seltenen Erden.
+++
06:11
+++
06:04
Am Rohstoffmarkt stagnierte die Rohölsorte Brent aus der Nordsee bei 65,65 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte kaum verändert bei 61,33 Dollar. An den Rohstoffmärkten gaben die Ölpreise nach einem Reuters-Bericht nach, wonach acht OPEC+-Staaten bei ihrem Treffen am Sonntag zu einer weiteren Erhöhung der Ölproduktion für Dezember tendieren, da Saudi-Arabien darauf drängt, Marktanteile zurückzugewinnen.
+++
00:06
In Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China ist die Rekordjagd an den US-Börsen am Montag weitergegangen. Technologiewerte waren die grössten Profiteure, was auch die Kursgewinne der sieben bedeutendsten US-Techaktien, der «glorreichen Sieben», verdeutlichten.
Der Dow Jones Industrial erklomm gleich zum Handelsstart ein Rekordhoch über 47'500 Punkten. Kurz vor dem Börsenschluss ging es dann noch etwas weiter nach oben, sodass der bekannteste Wall-Street-Index letztlich um 0,71 Prozent auf 47'544,59 Punkte zulegte.
Der marktbreite S&P 500 und der Nasdaq 100 setzten ebenfalls ihren Rekordlauf vom Freitag fort, wobei auch diese beiden Indizes gegen Handelsschluss nochmals Fahrt aufnahmen. Der S&P 500 stieg um 1,23 Prozent auf 6'875,16 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,83 Prozent auf 25'821,55 Punkte aufwärts. Alle sieben Tech-Giganten legten zu. Amazon verzeichneten mit plus 1,2 Prozent den geringsten Anstieg. Tesla waren mit plus 4,3 Prozent grösster Profiteur. Die Aktie werde besonders von den Aussichten auf ein baldiges Handelsabkommen beflügelt, sagte ein Händler.
Laut Li Chenggang, dem Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, haben sich China und die USA vorläufig geeinigt. Nun durchlaufe diese Einigung «ein internes Genehmigungsverfahren auf beiden Seiten», hiess es ohne konkretere Angaben. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, bevor sich am Donnerstag US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea treffen werden.
«Eine weitere Eskalation im Zollstreit scheint abgewendet», konstatiert Stratege Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Entschärfung der politischen und handelspolitischen Spannungen sollte - zumindest kurzfristig - die Märkte stabilisieren und mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate geben.
Laut Transkript eines Interviews mit dem Sender «CBS News» geht Bessent davon aus, dass die Drohung der USA vom Tisch ist, Extrazölle ab 1. November auf den Import von chinesischen Produkten zu verhängen. Das gelte auch für ein Exportkontrollsystem, das China einführen könnte, sagte Bessent. Es geht dabei um Seltene Erden.
Das brachte Aktien von deren Anbietern deutlich unter Druck. MP Material , USA Rare Earths und Critical Metals büssten zwischen 7,4 und 13,7 Prozent ein. Zuvor hatten Anleger angesichts der Exportbeschränkungen Chinas für Seltene Erden auf eine Verknappung des Angebots dieser Rohstoffe gewettet, die für moderne Technologien unverzichtbar sind. Daraufhin hatten diese Papiere zwischen Anfang und Mitte Oktober kräftig zugelegt.
Qualcomm sprangen an die Nasdaq-Spitze und legten dort letztlich um 11,1 Prozent zu. Der auf den Telekommarkt ausgerichtete Chiphersteller stellte Chips und Computer vor, mit denen er die Nummer eins im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), Nvidia, herausfordern will. Die neue AI200-Produktreihe soll 2026 ausgeliefert werden. Erster Kunde sei das saudi-arabische KI-Startup Humain.
Der Yoga-Bekleidungshändler Lululemon traf auf der Suche nach neuen Wachstumsmöglichkeiten mit der National Football League und dem Sporthändler Fanatics eine Vereinbarung zur Entwicklung einer Fanbekleidungslinie. Die Aktie legte um 1,8 Prozent zu.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)