Aktien von Freeport-McMoRan stürzen um mehr als zehn Prozent ab. Der Konzern kündigte an, wegen «höherer Gewalt» den Betrieb in seiner Grasberg-Mine in Indonesien bis Mitte 2026 auszusetzen und senkte seine Verkaufsprognosen für Kupfer und Gold. In dem Bergwerk, einem der weltweit grössten für die beiden Metalle, kam es zu mehreren Unfällen. Bei einer Schlammlawine Anfang September wurden mehrere Arbeiter verschüttet, mindestens zwei kamen ums Leben. An den Rohstoffmärkten stiegen die Kupferpreise wegen der Betriebsaussetzung und des voraussichtlich verknappten Angebots auf den höchsten Stand seit Mai 2024.