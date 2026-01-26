17:40
Der SMI schliesst 0,04 Prozent tiefer: Grösste Verlierer sind Richemont, Kühne+Nagel und Partners Group mit zwischen 1,2 und 1,6 Prozent Verlusten. Roche dagegen stiegen 0,7 Prozent und bewahrten den SMI vor dem Abrutschen.
Nestlé schliessen 0,9 Prozent tiefer, belastet durch den jüngsten «Babymilch-Skandal». In Frankreich laufen Behördenuntersuchungen im Zusammenhang mit Babynahrung und Todesfällen, obwohl noch kein direkter Zusammenhang bestätigt ist. Das erhöht aber die Unsicherheit und belastet den Titel.
Für Logitech werden 1 Prozent höher bezahlt. Der Hersteller von Computerzubehör wird in der Nacht auf Mittwoch seine Zahlen präsentieren. Nach den jüngsten Abgaben gelte die Aufmerksamkeit der Anleger dem wichtigen Weihnachtsquartal.
Kursgewinne von 0,4 Prozent verbuchen die Papiere der UBS. Die Analysten von Jefferies haben ihr Kursziel auf satte 55 Franken erhöht. Das impliziert ein Aufwärtspotential von fast 50 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Der Broker hält nämlich die Auswirkungen der geplanten Kapitalreformen als für die Bank gut beherrschbar.
Bei Holcim geht der Rekordlauf mit plus 0,9 Prozent weiter. Hintergrund ist eine optimistische Branchenstudie aus dem Hause JP Morgan. Die zuständige Analystin geht recht optimistisch in die bevorstehende Berichtssaison. Weiterhin nicht auf Touren kommt die von Holcim abgespaltene und in Nordamerika tätige Amrize (-0,8 Prozent).
Und über dem Flughafen Zürich (-0,6 Prozent) hat JP Morgan mit einem Votum von neu «neutral» den Daumen gesenkt. Hingegen steigen Bachem um 6,4 Prozent auf 74,15 Franken. Mit der Royal Bank of Canada hat mit 110 Franken ein erstes Analyse-Haus wieder ein Kursziel deutlich im dreistelligen Bereich gesetzt.
+++
16:50
Der Leitindex Dow Jones Industrial steigt um ein halbes Prozent auf 49.333,36 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewinnt 0,5 Prozent auf 25'625 Punkte und für den marktbreiten S&P 500 geht es um ein halbes Prozent auf 6953 Punkte nach oben.
Vorne im Dow Jones waren die Aktien des Netzwerkwerk- und IT-Spezialisten Cisco. Sie versuchten mit einem Kursplus von 2,5 Prozent den Ausbruch nach oben aus der jüngsten, seit Mitte Dezember laufenden Konsolidierung. Gefragt waren auch die Papiere des iPhone-Konzerns Apple. Sie legten um 2,4 Prozent zu.
Wie zuvor schon in Europa waren auch jenseits des Atlantiks die Aktien von Minengesellschaften gefragt. Sie profitieren weiterhin vom Anstieg des Preises für Gold , der erstmals die Marke von 5.000 US-Dollar geknackt hatte. Zu den stärksten Treibern des Edelmetalls zählen geopolitische Risiken, die Käufe von Notenbanken und die Spekulation auf früher oder später weiter sinkende Zinsen in den USA. Barrick Mining zogen um 3,6 Prozent an, Newmont Mining um 3,1 Prozent.
Der Pharmakonzern Merck & Co beendete derweil laut einem Bericht des «Wall Street Journal» Gespräche zur Übernahme des Biotech-Unternehmens Revolution Medicines . Die beiden Unternehmen hätten sich nicht auf einen Kaufpreis einigen können, hiess es. Der Kurs der Anteilsscheine von Revolution Medicines brach um knapp ein Fünftel ein. Die Merck-Papiere notierten kaum verändert.
Um 1,1 Prozent nach unten ging es indes für Boeing-Aktien. Allerdings waren die Papiere des Flugzeugbauers- und Rüstungskonzerns zuletzt auch sehr stark gelaufen, sodass einige kurzfristig orientierte Anleger wohl erst einmal Gewinne realisierten.
Die Intel-Aktien fielen weiter von ihrem Mehrjahreshoch zurück, und zwar um 4,4 Prozent. Das lange Zeit kriselnde Unternehmen hatte in der vergangenen Woche die Erwartungen der Anleger mit einem Geschäftsausblick enttäuscht. So hatte sich der Kurs zuvor seit Mitte September in etwa verdoppelt. Das Unternehmen kann die Nachrage nach Server-Chips für KI-Anwendungen nicht bedienen, da bei der Produktion mit der neuen Prozessorarchitektur «Intel A18» die Ausbeute noch nicht hoch genug ist, wie Analyst Ingo Wermann von der DZ Bank erklärt.
+++
16:45
Der SMI steht nun unverändert bei 13'140 Punkten.
+++
16:29
+++
16:15
Die Goldpreisrally brachte zum Wochenstart die Aktien von Minenbetreibern zum Strahlen. Die Titel von Newmont stiegen um 1,5 Prozent, die von Barrick Mining kletterten um 3,1 Prozent. Das in Krisenzeiten als «sicherer Hafen» geltende gelbe Metall hatte erstmals die Marke von 5000 Dollar je Feinunze übersprungen. Die Aktien von USA Rare Earth beflügelte die Aussicht auf eine mögliche Regierungsbeteiligung zusätzlich. Die Aktien schossen um mehr als 20 Prozent nach oben. Der Firma zufolge strebt die US-Regierung im Rahmen eines 1,6 Milliarden Dollar schweren Fremd- und Eigenkapital-Investitionspakets eine 10-prozentige Beteiligung an.
+++
16:07
Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben die Anleger am US-Aktienmarkt vorsichtig zugegriffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag kurz nach dem Auftakt um 0,3 Prozent auf 49'241,64 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,4 Prozent auf 25'705,43 Punkte und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 6'945,45 Punkte nach oben.
In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger ist jedoch die immer noch offene Frage nach dem nächsten Fed-Chef. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.
Am Markt diskutiert wird zu Wochenbeginn auch die Möglichkeit einer erneuten teilweisen Schliessung der US-Regierungsgeschäfte. Denn die Demokraten im Senat bestehen darauf, dass die Finanzierung des Heimatschutzministeriums ausgesetzt wird, bis sich der Kongress auf neue Leitlinien für die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze einigen kann. Zuvor hatten Beamte in diesem Jahr in Minnesota zwei US-Bürger getötet.
+++
15:45
Sprudelnde Gewinne des Ölfeldausrüsters Baker Hughes locken die Anleger an. Die Aktien legen im vorbörslichen US-Handel um mehr als drei Prozent zu. Der bereinigte Gewinn im vierten Quartal war um elf Prozent gestiegen. Dabei machte die Nachfrage nach Ausrüstung und Dienstleistungen für die Gastechnologie eine Schwäche im Geschäft mit Ölfelddienstleistungen und -ausrüstung mehr als wett. «Insgesamt erwarten wir eine leicht positive Reaktion auf die übertroffenen Erwartungen und den Ausblick», sagen die Citi-Analysten.
+++
15:33
+++
15:20
Eine milliardenschwere Investition des US-Chipriesen Nvidia ermuntert Anleger zum Einstieg beim Cloud-Infrastrukturanbieter CoreWeave. Die Papiere springen vorbörslich um mehr als acht Prozent nach oben. Nvidia hat zwei Milliarden Dollar in CoreWeave investiert, wie die Unternehmen mitteilten. Der Cloud-Spezialist strebt an, bis 2030 mehr als fünf Gigawatt an KI-Rechenzentrumskapazität aufzubauen. Die neue Investition soll CoreWeave helfen, schneller Flächen und Strom für den Bau der Anlagen zu sichern. Nvidia war bislang mit einer Beteiligung von 6,3 Prozent drittgrösster Aktionär von CoreWeave. Durch den Zukauf von rund 23 Millionen weiteren Aktien verdoppelt Nvidia nahezu seinen Anteil und steigt nach LSEG-Daten zum zweitgrössten Investor auf.
+++
14:56
Zu Beginn einer ereignisreichen Woche dürften die Anleger an den US-Börsen zunächst einmal vorsichtig agieren. Der Leitindex Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG gut eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Montag nahezu unverändert bei 49'097 Punkten taxiert. Der von Tech-Werten geprägte Nasdaq 100 wird 0,2 Prozent im Minus erwartet.
In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger dürfte jedoch die Frage nach dem nächsten Fed-Chef sein. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.
Am Markt diskutiert wird zu Wochenbeginn auch die Möglichkeit einer erneuten teilweisen Schliessung der Regierung. Denn die Demokraten im Senat bestehen darauf, dass die Finanzierung des Heimatschutzministeriums ausgesetzt wird, bis sich der Kongress auf neue Leitlinien für die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze einigen kann. Zuvor hatten Beamte in diesem Jahr in Minnesota zwei US-Bürger getötet.
Wie zuvor schon in Europa dürften auch jenseits des Atlantiks Aktien von Minengesellschaften gefragt sein. Sie sollten davon profitieren, dass der Goldpreis erstmals die Marke von 5000 US-Dollar geknackt hatte. Zu den stärksten Treibern des Edelmetalls zählen geopolitische Risiken, die Käufe von Notenbanken und die Spekulation auf früher oder später weiter sinkende Zinsen in den USA.
Im vorbörslichen US-Handel gewannen entsprechend Barrick Mining 2,9 Prozent. Für Newmont Mining ging es um 3,6 Prozent nach oben.
Der Pharmakonzern Merck & Co beendete einem Pressebericht zufolge Gespräche zur Übernahme des Biotech-Unternehmens Revolution Medicines . Die beiden Unternehmen hätten sich nicht auf einen Kaufpreis einigen können, berichtete das «Wall Street Journal» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit sackten die Anteilsscheine von Revolution Medicines um 21 Prozent ab. Merck bewegten sich kaum vom Fleck.
+++
14:30
Der deutsche Aktienmarkt ist wenig verändert in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax notierte am Nachmittag praktisch unverändert bei 24.900 Punkten, nachdem er in der Vorwoche rund anderthalb Prozent eingebüsst hatte. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte gab am Montag um 0,2 Prozent auf 31'695 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,1 Prozent.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zum Jahresbeginn nicht verbessert. Im Januar blieb das Ifo-Geschäftsklima stabil, während Volkswirte im Schnitt einen Anstieg erwartet hatten. «Zwar konnte eine Bruchlandung der Unternehmensstimmung aufgrund der Rücknahme der Zolldrohung durch die USA vermieden werden, doch sie scheint Spuren hinterlassen zu haben», kommentierte Andreas Scheuerle, Volkswirt bei der Dekabank.
Die neue Woche steht im Zeichen der Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Mit der Deutschen Bank und SAP präsentieren die ersten beiden Dax-Mitglieder ihre Bilanzen. In den USA werden die Resultate unter anderem von Microsoft , Tesla und Apple erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda.
Aus Branchensicht waren Banken am meisten gefragt. So legten Papiere der Deutschen Bank um 1,3 Prozent zu, Commerzbank-Titel kosteten 2,4 Prozent mehr. Der europäische Bankenindex steht kurz vor dem höchsten Stand seit 2008. «Die Bankenbranche dürfte im Geschäft mit Aktien, Festverzinsten, Rohstoffen und Währungen weiter stark wachsen», schrieb die Citigroup in einem Ausblick auf die Bilanzen.
Die Anteilsscheine von Puma machten mit einem Kurssprung von mehr als 16 Prozent die massiven Verluste vom Freitag mehr als wett. Zuletzt hatten die Aktien der Herzogenauracher zwischen Übernahmefantasie und Ernüchterung geschwankt. Ernüchterung hatte es am Freitag durch einen Bericht gegeben, wonach die Gespräche der französischen Milliardärsfamilie Pinault mit dem chinesischen Konzern Anta Sports beendet seien. Die Pinault-Familie hält knapp 30 Prozent der Puma-Anteile.
Die Papiere von Friedrich Vorwerk schnellten als bester SDax-Wert um 7,1 Prozent hoch. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen übertraf nach einem kräftigen Schlussspurt seine Ziele für das vergangene Jahr. Von der guten Geschäftsentwicklung profitierte auch die Beteiligungsgesellschaft MBB , die gut die Hälfte des Unternehmens hält. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) von MBB kletterte auf rund 18 Prozent und damit stärker als von den Berlinern avisiert. Die MBB-Anteilsscheine gewannen 6,5 Prozent.
Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will ab sofort eigene Aktien für bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen. Das Unternehmen habe sich 2025 stark entwickelt, der Aktienkurs spiegele dies aber nicht angemessen wider, hiess es zur Begründung. Die Titel von Aroundtown verteuerten sich um 6,2 Prozent.
+++
13:00
Die Futures auf die US-Aktienmärkte tendieren im Minus:
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, verzeichnet weiter Abschläge mit -0,24 Prozent bei 13'117 Punkten.
+++
12:35
Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben sich die Anleger an den europäischen Aktienmärkten zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Montag nur wenig.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,2 Prozent auf 5936 Punkte nach. Ausserhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 10'158 Zähler zu. Für den Schweizer SMI ging es um 0,4 Prozent auf 13'100 Punkte nach unten.
Aus Branchensicht waren europaweit unter anderem Rohstoffwerte gefragt. Sie profitierten davon, dass der Goldpreis erstmals die Marke von 5000 US-Dollar geknackt hatte. Zu den stärksten Treibern des Edelmetalls zählen geopolitische Risiken, die Käufe von Notenbanken und die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA.
Mit Blick auf die Einzelwerte gerieten die Aktien von Lebensmittelproduzenten erneut unter Druck. Hintergrund ist das anhaltende und branchenweite Problem verunreinigter Babynahrung. Danone hatte am Freitag nach Börsenschluss bekannt gegeben, dass bestimmte Chargen von Säuglingsnahrung zurückgerufen werden.
Bereits am Mittwoch hatte das Problem mit Babynahrung die Anteilsscheine von Danone um mehr als acht Prozent in den Keller geschickt, nachdem die Lebensmittelbehörde von Singapur den Rückruf von Säuglingsmilch der Marke Dumex angeordnet hatte, die seit 2022 zu den Franzosen gehört. Zu Wochenbeginn nun sackten Danone-Papiere als Schlusslicht im EuroStoxx um gut vier Prozent ab. Im Sog dessen verloren Nestle in Zürich knapp zwei Prozent und Reckitt in London fast drei Prozent.
Der Billigflieger Ryanair erwartet zwar nach einer Entspannung bei der Lieferung neuer Flugzeuge und einer steigenden Reiselust im laufenden Geschäftsjahr mehr Passagiere. Allerdings enttäuschte der Ergebnisausblick. Die Aktien fielen in Dublin um mehr als zwei Prozent.
+++
12:10
Der US-Dollar schwächte sich am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,7762 Franken gehandelt, nach 0,7775 im asiatisch geprägten Handel. Die US-Währung leidet zunehmend unter der unberechenbaren Politik der US-Regierung von Donald Trump, sagten Marktbeobachter. So hat die US-Regierung zuletzt Kanada mit einem Zoll von 100 Prozent gedroht.
Auch der Kurs des Euro ist leicht gesunken. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9207 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen. Mit 0,9195 wurde zwischenzeitlich gar ein Kurs unter 92 Rappen festgestellt. Das Euro-Dollar-Paar hat sich kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1862 zeigt.
Der Gemeinschaftswährung machte der stagnierende Ifo-Index aus Deutschland zu schaffen. Die erhoffte Stimmungsaufhellung in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone hat sich nicht eingestellt. Die Daten kommen, nachdem zu Jahresbeginn noch eine Reihe von Indikatoren positiv überrascht hatten.
+++
11:50
Der Schweizer Aktienmarkt hat die Woche so in Angriff genommen, wie die vorangehende beendet wurde: mit Abgaben. Denn die Stimmung bleibt wegen der geopolitischen Risiken und der US-Handelspolitik gedrückt. So hat die US-Regierung nun Kanada mit einem Zoll von 100 Prozent gedroht, falls das Land ein Handelsabkommen mit China abschliesst. Daneben warten die Börsianer auf den Beginn der Berichtssaison in Europa und die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.
Insgesamt sei der Markt nach dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos und den Geschehnissen rund um Grönland auf Richtungssuche, hiess es. Gleichzeitig schaut man auf den Goldpreis. Die Feinunze hat erstmals die Marke von 5100 Dollar geknackt. Das sei aber kein Grund zum Feiern, sondern Anlass zur Sorge. Der neue Rekord gelte als Krisen-Indikator und werde als Flucht aus dem US-Dollar gewertet. In der Tat ist die US-Währung zuletzt wieder auf Tauchgang gegangen.
Nestlé fallen mit einem deutlichen Minus von 2,2 Prozent auf, belastet durch den jüngsten «Babymilch-Skandal». In Frankreich laufen Behördenuntersuchungen im Zusammenhang mit Babynahrung und Todesfällen, obwohl noch kein direkter Zusammenhang bestätigt ist. Das erhöht aber die Unsicherheit und belastet den Titel.
Bei Lonza (-1,15 Prozent) und Roche (-0,2 Prozent) halten sich die Anleger hingegen im Vorfeld der Ergebnispublikation im weiteren Wochenverlauf zurück. Ähnliches gilt für Givaudan (-0,6 Prozent). Die sehr gut gelaufenen Sektorkollegen Galderma (-1,5 Prozent) und Sandoz (-2,2 Prozent) fallen noch deutlicher zurück. Einzig Novartis (-0,05 Prozent) halten sich relativ stabil.
Logitech werden 1,2 Prozent höher bezahlt. Der Hersteller von Computerzubehör wird in der Nacht auf Mittwoch seine Zahlen präsentieren. Nach den jüngsten Abgaben gelte die Aufmerksamkeit der Anleger dem wichtigen Weihnachtsquartal.
Kursgewinne von 0,8 Prozent auf 37,46 Franken verbuchen die Papiere der UBS. Die Analysten von Jefferies haben ihr Kursziel auf satte 55 Franken erhöht. Das impliziert ein Aufwärtspotential von fast 50 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Der Broker hält nämlich die Auswirkungen der geplanten Kapitalreformen als für die Bank gut beherrschbar.
Relativ gut unterwegs sind die als gute Dividendenzahler bekannten Versicherer Swiss Life (+0,5 Prozent), Swiss Re (-0,4 Prozent) und Zurich (-0,2 Prozent) sowie die Papiere von Swisscom (+0,1 Prozent).
Bei Holcim geht der Rekordlauf mit plus 2,2 Prozent weiter. Hintergrund ist eine optimistische Branchenstudie aus dem Hause JP Morgan. Die zuständige Analystin geht recht optimistisch in die bevorstehende Berichtssaison. Weiterhin nicht auf Touren kommt die von Holcim abgespaltene und in Nordamerika tätige Amrize (-1,7 Prozent).
Und über dem Flughafen Zürich (-1,2 Prozent) hat JP Morgan mit einem Votum von neu «neutral» den Daumen gesenkt. Hingegen steigen Bachem um 6,9 Prozent auf 74,15 Franken. Mit der Royal Bank of Canada hat mit 110 Franken ein erstes Analyse-Haus wieder ein Kursziel deutlich im dreistelligen Bereich gesetzt.
+++
11:27
Belastet wird die Nestlé-Aktie von branchenweiten Rückrufen bei Säuglingsmilchnahrung. Mehrere grosse Hersteller, darunter Nestlé, Danone und Lactalis, haben diesen Monat vorsorglich Chargen zurückgerufen, die möglicherweise mit Cereulid kontaminiert sind. Das Giftstoff kann Übelkeit und Erbrechen verursachen. Am Sonntag weitete der französische Hersteller Vitagermine die Rückrufe aus. Französische Behörden untersuchen zudem den Tod von zwei Säuglingen, die zurückgerufene Produkte konsumiert hatten.
Auch die Konkurrenz verliert an der Börse. Die Danone-Valoren geben am Montag im Vormittagshandel bis zu 4,8 Prozent nach.
+++
09:53
Seit Monaten geht der Preis quasi ungebremst nach oben. Allein 2025 erzielte der Goldpreis ein Plus von rund 65 Prozent und damit so viel wie zuletzt 1979. Seit Jahresbeginn stehen zudem schon wieder Gewinne von knapp 18 Prozent zu Buche.
+++
09:36
Vor einer Reihe wichtiger Termine im weiteren Wochenverlauf wagen sich die Dax-Anleger kaum aus der Deckung. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag knapp im Minus bei 24'890 Punkten.
Im Mittelpunkt der neuen Woche stehen der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch und die Zahlen erster wichtiger US-Technologiekonzerne. Zudem nimmt die deutsche Bilanzsaison Fahrt auf: Geplant zur Veröffentlichung am Donnerstag und Freitag sind die Quartalsergebnisse der ersten beiden Dax-Konzerne, SAP und der Deutschen Bank. «Damit wird sich der Fokus der Börsen wieder ein Stück von der Politik wegverlagern. Stattdessen treten klassische Börsenthemen wieder in den Vordergrund», kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.
Gefragt bei den Einzelwerten waren unter anderem die Aktien der SDax-Unternehmen Friedrich Vorwerk und Stabilus, die nach Zahlen um vier und 2,5 Prozent zulegten. Ein Händler verwies auf den Pessimismus der Marktteilnehmer vor den Stabilus-Zahlen. «Daher dürfte eine Kombination aus etwas schwächeren Umsätzen und besseren Ergebnissen genügen, um die Aktie letztlich nach oben zu ziehen.»
Unter Druck gerieten hingegen die Titel des Gabelstapler-Herstellers Kion, die rund vier Prozent einbüssten. Die Experten der US-Investmentbank Jefferies hatten sie auf «Underperform» nach zuvor «Hold» herabgestuft.
+++
09:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
+++
09:20
Ein Kurssprung beim Yen hat die japanischen Börsen zum Wochenauftakt unter Druck gesetzt.
Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index und der breiter gefasste Topix verloren am Montag jeweils rund zwei Prozent auf 52'885 und 3552 Punkte. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen traten mehr oder weniger auf der Stelle.
Händler verwiesen auf Spekulationen der japanischen Anleger vor einer Intervention der Notenbank Bank of Japan (BoJ), um die Währung zu stützen. «Diese wurden vor allem durch in der Presse zirkulierende Äusserungen einiger Devisenhändler befeuert, die Kursanfragen von der Bank of Japan wie auch der Federal Reserve New York erhalten hatten», schrieben die Experten der Commerzbank. «Am Sonntag äusserte sich dann auch Ministerpräsidentin Sanae Takaichi und warnte, dass die Regierung 'alle notwendigen Massnahmen' ergreifen würde, um 'spekulative und abnormale Bewegungen' zu unterbinden. Das ist eine klare Warnung, die Interventionen in der Zukunft erwarten lässt.»
Die japanische Währung verteuerte sich um rund ein Prozent und erreichte mit 154,21 zum Dollar den höchsten Stand seit Mitte November. Ein stärkerer Yen schmälert die Auslandseinnahmen der stark exportorientierten japanischen Wirtschaft. Zu den grössten Verlierern zählten die Aktien von Unternehmen wie Toyota und Honda, die jeweils mehr als vier Prozent einbüssten. «Für Händler ist es in diesem Umfeld schwierig, Positionen einzugehen», resümierte Strategin Maki Sawada vom Finanzdienstleister Nomura.
+++
09:10
Der Schweizer Aktienmarkt legt zu Wochenbeginn erneut den Rückwärtsgang ein. Die Börsen waren zuletzt hin- und hergerissen von der zwischenzeitlichen Zoll-Drohung des US-Präsidenten Donald Trump gegen Europa, die dann nach einer Kehrtwende auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos plötzlich wieder vom Tisch war.
Die Stimmung bleibt jedoch wegen der geopolitischen Risiken und der US-Handelspolitik gedrückt. So hat die US-Regierung nun Kanada mit einem Zoll von 100 Prozent gedroht, falls das Land ein Handelsabkommen mit China abschliesst. Die Märkte der Stunde bleiben die Edelmetalle: Die Feinunze Gold hat erstmals die Marke von 5100 Dollar geknackt. Die US-Währung geht dafür auf Tauchgang. Daneben warten die Märkte auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.
Kurz nach Börseneröffnung notiert der SMI um 0,12 Prozent tiefer bei 13'131 Punkten. Dabei halten Kursverluste- und Gewinne das Tableau im Gleichgewicht.
Nachdem die UBS den vorbörslichen Handel mit einem Kursplus von 0,9 Prozent dominiert hat, verlieren die Papiere gegen 9.10 Uhr auf 0,02 Prozent. Die Analysten von Jefferies haben ihr Kursziel auf satte 55 Franken erhöht. Das impliziert ein Aufwärtspotential von fast 50 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs.
Dafür hat JP Morgan den Daumen über dem Flughafen Zürich (-0,9 Prozent) mit einem Votum von neu «neutral» gesenkt. Auch die von Inficon kommunizierten Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2025 werden am Markt schlecht aufgenommen. Der Kurs fällt -1,41 Prozent.
+++
08:45
Die Ölpreise sind am Montag weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 66,10 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 26 Cent auf 61,33 Dollar. Treiber sind der Wintersturm in den USA und geopolitische Risiken.
In den USA tobt einer der verheerendsten Winterstürme der vergangenen Jahre. Am Sonntag waren dort zeitweise rund eine Million Menschen von Stromausfällen betroffen. Zum Wochenbeginn machen die Wetterverhältnisse weiter vor allem Reisenden zu schaffen, auch Schulen in vielen Grossstädten sind heute geschlossen. In den nächsten Tagen bleibt es eiskalt - Millionen US-Amerikaner müssen sich weiter auf Einschränkungen einstellen.
Neben der kalten Witterung wirken auch geopolitische Risiken als Preistreiber. Zuletzt hatte unter anderem die angespannte Lage im Iran die Sorge vor einem Übergreifen auf die gesamte Region geschürt.
+++
08:10
Der Swiss Market Index SMI tendiert im vorbörslichen Handel bei der Bank Julius Bär um die Nulllinie mit leicht negativer Tendenz von -0,05 Prozent bei 13'135 Punkten. Dabei notieren 18 von 20 SMI-Titel im Minus. Die grössten Abschläge verzeichnet Amrize (-0,91 Prozent) gefolgt von Novartis (-0,34 Prozent).
Der breite Markt verzeichnet im vorbörslichen Handel wenig Bewegung. Dabei fallen die Valoren von Schindler mit +1,42 Prozent und dem Flughafen Zürich (-1,06 Prozent) auf.
+++
07:56
Die US-Währung leidet zunehmend unter der unberechenbaren Politik der Regierung von Donald Trump, sagten Marktbeobachter. Auch nach der Beruhigung rund um die «Grönland-Story» erholte sich der US-Dollar nur kurzfristig. Zu hoch seien die Zweifel, ob und wie lange die geopolitische Entspannung andauert.
+++
07:39
Folgend neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
+++
07:30
Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent im Plus bei 24'901 Punkten geschlossen. Der EuroStoxx50 gab leicht nach, während die Wall Street uneinheitlich aus dem Handel ging.
Trotz der Entspannungssignale im Streit um Grönland zeigten sich die Anleger zum Wochenschluss vorsichtig. Am Montag veröffentlicht das Münchener Ifo-Institut die jüngste Erhebung der Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft. Diese dürfte sich zu Jahresbeginn etwas aufgehellt haben.
Von Reuters befragte Experten erwarten für Januar einen Anstieg des Geschäftsklimas auf 88,1 Punkte, nach 87,6 Zählern im Dezember. Die deutschen Unternehmen setzen für einen Aufschwung vor allem auf die geplanten staatlichen Mehrausgaben im Rahmen des Fiskalpakets.
+++
07:24
Dann tagt die US-Notenbank Fed am Mittwoch zum ersten Mal in diesem Jahr. Analysten erwarten eine Zinspause.
+++
06:18
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG 0,27 Prozent im Minus bei 13'087 Punkten.
Während der Montag seitens Unternehmensinformation noch ruhig verlaufen dürfte, bringen die kommenden Tage den Anlegern Einblicke in den Geschäftsgang mehrerer SMI-Unternehmen. Den Auftakt macht Logitech am Dienstag mit dem Ergebnis des dritten Quartals im Geschäftsjahr 2025/26. Lonza gibt am Mittwoch die Zahlen zu 2025 bekannt.
+++
05:00
Der starke Yen hat die Börse in Tokio am Montag belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab 1,9 Prozent auf 52'804 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte 2,1 Prozent niedriger bei 3555 Zählern. Die chinesischen Börsen zeigten sich hingegen leicht im Plus. Die Börse in Schanghai gewann 0,1 Prozent auf 4141 Stellen, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen legte um 0,3 Prozent auf 4715 Punkte zu.
Händler verwiesen auf die Sorgen vor einer Intervention der japanischen Notenbank Bank of Japan (BOJ), um die Währung zu stützen. Ein stärkerer Yen schmälert die Auslandseinnahmen der stark exportorientierten japanischen Wirtschaft. «Das Interventionsrisiko bleibt bestehen, und die Aussichten sind unklar», sagte die Strategin Maki Sawada von Nomura Securities. «Für Händler ist es in diesem Umfeld schwierig, Positionen einzugehen.» Zu den grössten Verlierern zählten die Aktien von exportorientierten Unternehmen wie Toyota und Honda, die jeweils mehr als drei Prozent nachgaben.
+++
04:50
Zusätzliche Nervosität verursachten geopolitische Unsicherheiten. Die Verhängung weiterer Sanktionen gegen den Iran durch die US-Regierung sowie neue Zolldrohungen von Präsident Donald Trump trieben Anleger in als sicher geltende Häfen wie Gold.
+++
04:20
Am Devisenmarkt stand der Yen im Fokus. Spekulationen über eine mögliche Intervention der japanischen Notenbank gaben der Währung Auftrieb. Der Dollar verbilligte sich im Gegenzug um ein Prozent auf 154,20 Yen. Der Euro legte um 0,3 Prozent auf 1,1862 Dollar zu. Anleger blickten zudem auf die im Wochenverlauf anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.
+++
03:45
Die Ölpreise zeigten sich kaum verändert. Händler wogen Sorgen über die Versorgungssicherheit wegen der Spannungen zwischen den USA und dem Iran gegen Anzeichen für ein Überangebot im laufenden Jahr ab. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stagnierte bei 65,86 Dollar. Die US-Sorte WTI notierte kaum verändert bei 61,05 Dollar.
+++
03:30
Die US-Börsen hatten am Freitag uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,6 Prozent auf 49'099 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 6916 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte hingegen 0,3 Prozent auf 23501 Stellen zu.
(cash/AWP/Reuters)