07:48
Die Aktivitäten im Devisenhandel halten sich am frühen Donnerstagmorgen in Grenzen. Auch über Nacht haben sich die Kurse kaum bewegt. Vor der heute Nachmittag mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und den US-Inflationsdaten hielten sich die Marktteilnehmer zurück, heisst es dazu am Markt.
Die EZB wird um 14.15 Uhr das Ergebnis der geopolitischen Beratungen veröffentlichen. Es wird allerdings keine Zinsänderung erwartet. Die EZB dürfte laut den meisten Ökonomen den für den Markt wichtigen Einlagensatz bei 2,0 Prozent belassen.
Für Spannung sorgen zudem die US-Inflationszahlen für den Monat November. Sie werden um 14.30 Uhr publiziert und dürften genau unter die Lupe genommen werden, weil sie Hinweise über die zu erwartende Zinspolitik der US-Notenbank Fed geben könnten. Bis dahin erwarten die Marktteilnehmer ein eher ruhiges Geschäft.
07:40
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
07:25
Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger in den Handel starten. Im Blick haben die Anleger den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Ökonomen erwarten, dass die Währungshüter den Leitzins zum vierten Mal in Folge bei zwei Prozent belassen werden, gestützt durch moderates Wachstum und eine Inflationsrate nahe der Zwei-Prozent-Zielmarke. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 0,5 Prozent niedriger bei 23'961 Punkten geschlossen.
An der Wall Street ging es ebenfalls bergab. Sorgen über die Finanzierung von Grossprojekten im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) belasteten die US-Börsen.
Auf der Konjunkturseite rücken in den USA die Inflationsdaten in den Fokus. Die Verbraucherpreise dürften im November um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zugelegt haben, sagen von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte voraus. Die US-Notenbank Fed strebt einen Wert von zwei Prozent an. In der vergangenen Woche hatten die Währungshüter den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Er liegt jetzt in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Begründet wurde die erneute Lockerung der Geldpolitik mit Schwächesignalen vom Arbeitsmarkt. Anleger rätseln nun, ob die Fed ihren Lockerungskurs im neuen Jahr beibehält.
Erneut für Gesprächsstoff dürften auch die Verhandlungen für ein Friedensabkommen im Ukraine-Krieg sorgen. Die USA und Russland wollen einem Medienbericht zufolge am Wochenende in Miami noch einmal über ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine verhandeln.
06:58
06:45 Uhr
Während es hierzulande sowohl unternehmens- als auch konjunkturseitig ruhig bleibt, legen die Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidungen vor.
06:16
Der Schweizer Leitindex SMI notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG um 0,2 Tiefer bei 12'998 Punkten.
05:00
Sorgen über die hohen Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Technologiewerte an den asiatischen Börsen belastet.
Im Mittelpunkt stand der Kurssturz der Oracle-Aktie um 5,4 Prozent, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass ein wichtiger Partner bei einem Rechenzentrumsprojekt abspringt. «Oracle blieb die Hauptquelle der Besorgnis», sagte Tony Sycamore, Analyst bei IG. Sorgen über explodierende Investitionskosten und hohe Schulden hätten das Vertrauen untergraben.
In Tokio gab der Nikkei-Index 1,4 Prozent nach. Der breiter gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans. MIAPJ0000PUS fiel um 0,5 Prozent.
Zudem sorgten geopolitische Spannungen für Bewegung an den Rohstoffmärkten. Die Ölpreise legten zu, nachdem die USA mit neuen Sanktionen gegen Russland drohten und eine Blockade gegen Öltanker aus Venezuela ankündigten.
04:30
Ein unerwarteter Rückgang der britischen Inflation schürte die Erwartung einer Zinssenkung durch die Bank of England noch am selben Tag. Die britische Währung notierte bei 1,3374 Dollar. Der Euro hielt sich vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) bei 1,1737 Dollar. Der Dollar gewann geringfügig auf 155,75 Yen und legte leicht auf 7,0423 Yuan zu.
03:45
Einem Medienbericht zufolge bereiten die USA neue Sanktionen gegen den russischen Energiesektor vor, sollte Moskau keinem Friedensabkommen für die Ukraine zustimmen. Ein Vertreter des Weissen Hauses sagte jedoch, Präsident Donald Trump habe noch keine Entscheidung getroffen.
23:30
Die US-Börsen haben am Mittwoch nachgegeben. Die Wall Street und vor allem die technologielastige Nasdaq zollten ihrem starken Lauf im Jahr 2025 weiter Tribut. Sorgen über hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) hatten zuletzt immer mal wieder belastet; am Mittwoch litten darunter vor allem KI-Infrastruktur-Papiere sowie Energiewerte. Derweil rückte im Handelsverlauf mit Medline der grösste US-Börsengang des Jahres in den Fokus.
Der Dow Jones Industrial drehte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und schloss rund ein halbes Prozent im Minus mit 47'886 Punkten. End vergangener Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index bei rund 48'887 Zählern ein Rekordhoch markiert und blickt aktuell noch auf ein Jahresplus von rund 13 Prozent und damit deutlich weniger als unter anderem der Dax, der seit Ende 2024 um rund ein Fünftel zulegte.
Der marktbreite S&P 500 gab zur Wochenmitte um 1,2 Prozent auf 6721 Punkte nach. Der Nasdaq 100 fiel um fast zwei Prozent auf 24'648 Punkte, ist aber seit Jahresbeginn immer noch um gut 17 Prozent gestiegen. Seine letzte Bestmarke hatte der überwiegend mit Techaktien bestückte Index Ende Oktober erreicht.
Teils unter Druck gerieten am Mittwoch vor allem die 2025 stark gelaufenen Aktien vieler KI-Infrastrukturunternehmen. Auf der Stimmung lastete ein Bericht der «Financial Times», wonach die Investmentgesellschaft Blue Owl Capital einen 10-Milliarden-Dollar-Deal für das nächste Rechenzentrum des Software-Riesen Oracle nicht unterstützen wird. Ein Oracle-Sprecher erklärte daraufhin, dass Blue Owl zwar aus dem Rechenzentrums-Deal ausgestiegen sei, dieser aber weiterhin planmässig verlaufe. Oracle-Aktien knickten am Ende um fast fünfeinhalb Prozent ein.
Wie sehr Anleger in einem solchen Umfeld bei gut gelaufenen KI-Werten aktuell zu Gewinnmitnahmen neigen, zeigte der Kursverlauf von Jabil. Die Aktie war kurz nach dem Handelsstart zunächst bis auf fast 233 US-Dollar hochgesprungen, nachdem der Elektronikauftragsfertiger seine Ziele für 2025/26 nach bereits dem ersten Geschäftsquartal dank einer hohen Nachfrage, etwa nach Technik für Rechenzentren, angehoben hatte. Dann drehte der Kurs ins Minus, zum Handelsschluss stand dann ein Plus von 1,8 Prozent auf der Tafel.
Die Papiere der Energieunternehmen Vistra und NRG Energy sackten um 7,8 Prozent respektive 6,7 Prozent ab. Vor allem NRG hat 2025 stark zugelegt, da Anleger wegen des Energiehungers der riesigen KI-Rechenzentren auf gute Geschäfte hoffen. Der Aktienkurs des Energietechnikanbieters und Rivalen von Siemens Energy , GE Vernova, brach sogar um fast elf Prozent ein.
Positiv hoben sich Salesforce ab mit plus 1,3 Prozent. Sie nahmen ihren Erholungsversuch damit wieder auf. Die Experten des Finanzdienstleisters BTIG starteten die Bewertung der Software-Aktie mit «Buy». Zudem setze Anleger offenbar vermehrt auf anziehende KI-Geschäfte mit der Agentforce-KI-Plattform, bei der KI-Agenten - also bestimmte Software - etwas für Aufgaben in Kundenservice, Vertrieb und Marketing in andere Salesforce-Prozesse integriert sind. Am Mittwoch stellte Salesforce hier den Pharmariesen Novartis als Kunden vor. Im zu Ende gehenden Jahr 2025 zählt das Papier mit einem Abschlag von über einem Fünftel zu den im US-Leitindex am schlechtesten gelaufenen Werten.
Die Aktien des Schwergewichts Amazon fielen um gut ein halbes Prozent. Der Onlinehändler und Technologiekonzern will sein Geschäft rund um KI offenbar mit einer milliardenschweren Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI ausbauen. Dabei geht es um mindestens 10 Milliarden US-Dollar (rund 8,6 Mrd Euro), wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person berichtete. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium.
Netflix hielten sich mit plus 0,2 Prozent vergleichsweise gut. Im Tauziehen um Warner Brothers Discovery stellt sich der Hollywood-Riese gegen eine Übernahme durch den Rivalen Paramount Skydance . Der Vorstand empfiehlt vielmehr das Angebot der Streamingplattform Netflix. Paramount büssten 5,4 Prozent ein.
Aufmerksamkeit zog zudem der Börsengang des Lieferanten von Medizinprodukten Medline auf sich. Die zu 29 Dollar je Stück ausgegebene Aktie schloss mit 41 Dollar, was ein Kursplus von etwas mehr als 40 Prozent bedeutet. Die Einnahmen aus dem Börsengang beliefen sich auf knapp 6,3 Milliarden Dollar, womit Medline in den USA der grösste Börsengang des Jahres ist. Der Börsenwert beläuft sich nach dem starken Kursanstieg auf rund 54 Milliarden Dollar.
Medline produziert und vertreibt medizinische Produkte wie Handschuhe, Kittel und Untersuchungsliegen für Krankenhäuser und Ärzte. Die drei Private-Equity-Gesellschaften Blackstone , Carlyle Group und Hellman & Friedman hatten das Unternehmen erst vor vier Jahren in einem 34-Milliarden-Dollar-Deal übernommen und von der Börse genommen.
