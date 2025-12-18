Auf der Konjunkturseite rücken in den USA die Inflationsdaten in den Fokus. Die Verbraucherpreise dürften im November um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zugelegt haben, sagen von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte voraus. Die US-Notenbank Fed strebt einen Wert von zwei Prozent an. In der vergangenen Woche hatten die Währungshüter den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Er liegt jetzt in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Begründet wurde die erneute Lockerung der Geldpolitik mit Schwächesignalen vom Arbeitsmarkt. Anleger rätseln nun, ob die Fed ihren Lockerungskurs im neuen Jahr beibehält.