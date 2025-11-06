09:10
Der Schweizer Aktienmarkt fällt am Donnerstag kurz nach Börseneröffnung ins Minus. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind laut Händlern positiv. Allerdings habe der hiesige Markt dies zu einem Teil wohl schon am Vortag vorweggenommen, heisst es am Markt, so dass sich die Avancen in Grenzen halten dürften. Am Vortag hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten für eine Stimmungsaufhellung an den Märkten gesorgt.
Wegen des US-Shutdown werden allerdings einige wichtige US-Konjunkturdaten nicht veröffentlicht. Damit fehlen den Akteuren viele richtungsweisende Impulse. Hierzulande dürften sich die Marktteilnehmer daher vor allem mit den zahlreichen Unternehmensergebnissen beschäftigen. So haben der Versicherungskonzern Zurich, der Telekom-Anbieter Swisscom und der Personaldienstleister Adecco über die Geschäftsentwicklung informiert. Konjunkturseitig ist derweil der Schweizer Arbeitsmarktbericht für den Monat Oktober von Interesse.
Um 09:05 Uhr notiert der Schweizer Leitindex SMI 0,35 Prozent tiefer bei 12'319,7 Punkten nachdem er im vorbörslichen Handel noch im positiven Bereich lag.
Deutlich höher stehen nur die Aktien von Swisscom (+1,4 Prozent). Der Telekommunikationskonzern hat in den ersten neun Monaten wegen der Integration der übernommenen Vodafone Italia zwar einen Gewinneinbruch um fast einen Viertel erlitten, damit aber die Erwartungen der Finanzgemeinde bei den Gewinnzahlen doch übertroffen.
Die Zurich-Gruppe bleibt derweil auf Wachstumskurs. In den ersten neun Monaten 2025 hat der Versicherungskonzern in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) weiter zugelegt und in der Lebensversicherung mehr Neugeschäft verbucht als noch in der Vorjahresperiode. Die Aktie fällt dennoch um 1,27 Prozent ins Minus.
Im breiten Msarkt stehen Adecco (+8,8 Prozent) hoch im Kurs. Der Personalvermittler ist im dritten Quartal 2025 auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Der Personaldienstleister hat nicht nur besser abgeschnitten als von Analysten erwartet, sondern auch als der Erzrivale Randstad und steht damit vor der Rückeroberung der weltweiten Marktführerschaft.
Auf den hinteren Rängen fallen Georg Fischer (-5,3 Prozent) negativ auf. Grund dafür ist eine Ratingsenkung auf «Sell» von zuvor «Buy» durch die UBS.
08:09
Auch der breite Markt indiziert vor Handelsstart 0,14 Prozent im Plus. Am deutlichsten überzeugt Adecco mit +6,11 Prozent nach starken Quartalsergebnissen. Hingegen den grössten Abschlag verzeichnet Georg Fischer mit -2,9 Prozent.
07:42
Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten. Am Mittwoch hatten robuste Unternehmensbilanzen und Rückenwind von der Wall Street den Anlegern wieder Mut gemacht.
Der deutsche Leitindex hatte 0,4 Prozent höher bei 24.049,74 Punkten geschlossen. Am Donnerstag werden zahlreiche Firmenbilanzen den Takt vorgeben. Anleger blicken unter anderem auf die Zahlen von Zalando, Rheinmetall und der Commerzbank.
In den USA stimmen die Aktionäre des US-Elektroautobauers Tesla am Abend über ein umstrittenes, milliardenschweres Gehaltspaket für Firmenchef Elon Musk ab.
Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) stellt neue Konjunkturprognosen vor. Die Analyse dürfte zeigen, ob die deutsche Wirtschaft 2025 ein drittes Jahr in Folge mit schrumpfendem Bruttoinlandsprodukt vermeiden kann und wie stark ab 2026 der erwartete Aufschwung ausfallen dürfte.
Zudem werden Produktionsdaten erwartet. Die deutschen Unternehmen dürften im September ein kräftiges Plus erzielt haben. Bei der Bank of England steht der Zinsentscheid an. Die meisten von Reuters befragten Ökonomen erwarten, dass der Schlüsselzins bei 4,00 Prozent bleibt.
07:20
06:20
Der Schweizer Leitindex SMI indiziert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG praktisch unverändert mit einer leicht negativen Tendenz von -0,03 Prozent.
Ferner legt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) die Arbeitsmarktdaten für den abgelaufenen Monat Oktober vor.
05:15
Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten haben den Börsen in Asien am Donnerstag (Ortszeit) Auftrieb gegeben. Nach dem Ausverkauf vom Vortag lockte dies Anleger wieder in die Märkte.
In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,4 Prozent auf 50'933,00 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix gewann ebenfalls 1,4 Prozent auf 3.314,65 Zähler. Die Börse in Schanghai gewann 0,9 Prozent auf 4'004,25 Stellen, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen stieg um 1,3 Prozent auf 4'686,45 Punkte. «Ich denke, der Markt ist immer noch recht gesund, aber gleichzeitig war er definitiv für einen kleinen Rücksetzer fällig», sagte Keiko Kondo, Leiterin für Multi-Asset-Anlagen für Asien bei Schroders.
04:00
03:30
23:50
Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch auf Erholungskurs begeben. Der Dow Jones Industrial schloss 0,61 Prozent höher bei 47'374,42 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,70 Prozent auf 6'818,65 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 25'620,03 Punkte aufwärts.
Im Mittelpunkt des Interesses standen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schliessung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung veröffentlicht werden.
Zudem besserte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg überraschend deutlich und signalisiert wieder wirtschaftliches Wachstum. «Erwartungen einer Fed-Zinssenkung zum Ende des Jahres und in den Monaten danach dürften tendenziell kleiner werden, auch vor dem Hintergrund, dass der heute veröffentlichte ADP-Report auf eine mögliche Stabilisierung am Arbeitsmarkt hindeutet», kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Helaba.
Im Anlegerfokus blieb zudem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison der Unternehmen, von der am Mittwoch durchwachsene Nachrichten kamen. Die Aktien von McDonald's reagierten mit einem Kursanstieg von 2,2 Prozent auf Quartalszahlen des Fastfood-Konzerns, die in ersten Kommentaren als insgesamt solide bewertet wurden. Das Unternehmen steigerte Umsatz und Gewinn im dritten Quartal.
Auch andere Chip-Aktien verzeichneten klare Kursaufschläge. So erholten sich die Papiere von Micron Technology von ihrem deutlichen Vortagesverlust und stiegen auf ein Rekordhoch. Letztlich stand ein Kursanstieg von knapp 9 Prozent zu Buche. Damit bauten sie ihre Jahresbilanz auf 182 Prozent aus.
Im Nebenwertebereich zeigte die Berichtssaison Licht und Schatten. Die Anteilscheine des Elektroautobauers Rivian schnellten um gut 23 Prozent nach oben. Auf der Negativseite sackten die Aktien des Taser-Herstellers Axon und der Bilderplattform Pinterest um über 9 beziehungsweise knapp 22 Prozent ab. Noch grösser war der Einbruch beim Terrassendielen-Produzenten Trex, dessen Anteile nach einem enttäuschenden Ausblick um 31 Prozent einbrachen.
(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)