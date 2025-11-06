Gefragt nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen waren unter anderem Zalando und die Deutsche Post mit Kursanstiegen von rund sieben und 5,5 Prozent. Um 2,5 Prozent nach unten ging es hingegen für die Commerzbank. Im MDax büssten Lanxess fast acht Prozent ein, während Rational um 7,3 Prozent zulegten. Im SDax stach Suss Microtec mit einem Kurssprung von rund 14 Prozent hervor. Auf der Verliererseite rutschten die Titel von Hamborner Reit um gut vier Prozent ab.