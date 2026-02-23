Auch in Hongkong griffen Anleger bei ​Aktien aus dem Technologiesektor zu. Börsianer gingen davon aus, dass ​China nach dem Urteil des Supreme Courts mit niedrigeren Zöllen rechnen kann. Die Analysten von Morgan Stanley rechnen mit einem Rückgang ‌von 32 auf 24 Prozent. Positiv wurde zudem Trumps Ankündigung gewertet, vom 31. März bis zum 2. April nach China zu reisen. «Das US-Zollurteil und der endgültige Termin für Trumps China-Besuch stützen die Risikobereitschaft», teilte der Analyst ​Zhang ​Qiyao von Industrial Securities mit. Trump könne zwar nach ⁠anderen Zollinstrumenten suchen, was für Unsicherheit sorge. Das Risiko abrupter ​Wendungen in den Beziehungen zwischen den ⁠USA und China sei vor seinem Besuch aber beherrschbar. Der Hang Seng Tech Index stieg um ‌bis zu vier Prozent und erholte sich damit von einem am Freitag erreichten Sieben-Monats-Tief. Bei den Einzelwerten zogen die Aktien von Alibaba um 3,5 Prozent an, die Titel von Tencent ‌gewannen gut drei Prozent. Die Papiere des Chipherstellers SMIC verteuerten sich um ​rund fünf Prozent und erzielten damit den grössten Tagesgewinn seit fast zwei Monaten.