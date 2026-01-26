Eine milliardenschwere Investition des US-Chipriesen Nvidia ermuntert Anleger zum Einstieg beim Cloud-Infrastrukturanbieter CoreWeave. Die Papiere springen vorbörslich um mehr als acht ‌Prozent nach ‌oben. Nvidia hat zwei Milliarden Dollar in CoreWeave investiert, wie die Unternehmen mitteilten. Der Cloud-Spezialist strebt an, bis 2030 mehr als fünf Gigawatt an KI-Rechenzentrumskapazität aufzubauen. Die neue Investition soll CoreWeave helfen, schneller Flächen und Strom für den Bau der Anlagen zu sichern. Nvidia war ​bislang mit einer Beteiligung von 6,3 Prozent drittgrösster Aktionär von CoreWeave. Durch den Zukauf ‌von rund 23 Millionen weiteren Aktien verdoppelt Nvidia nahezu seinen ‌Anteil und steigt nach LSEG-Daten zum zweitgrössten Investor auf.