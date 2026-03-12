Der Krieg im Nahen Osten schnürt den indischen Reisexporteuren zunehmend die Luft ab. «Steigende Frachtraten beunruhigen sowohl Käufer als ‌auch Verkäufer ⁠und führen zu einer deutlichen Verlangsamung beim Abschluss neuer Exportverträge», sagte ⁠Nitin Gupta, Geschäftsbereichsleiter beim Agrarkonzern Olam Agri India. «Die Frachtraten steigen täglich. Die Verlader erheben Kriegszuschläge und ‌Treibstoffzuschläge für Notfälle, was die Importe für die ‌Käufer immer teurer macht», sagte ​Gupta. Die Lieferungen von indischem Basmatireis, die für wichtige Märkte im Nahen Osten, darunter Iran, Irak, Katar und Saudi-Arabien, bestimmt sind, seien aufgrund der faktischen Blockade der Strasse von Hormus während des Transits gestoppt worden, ‌sagte ein in Neu-Delhi ansässiger Exporteur. «Die Verkäufer wissen nicht, wann die Schiffe entladen werden oder wann sie ihre Zahlung erhalten», sagte er. Auch am ​Donnerstag hielten die iranischen Angriffe auf Frachtschiffe im Persischen ​Golf an.