Die Aussicht auf einen möglichen Einstieg der US-Regierung bei Lithium Americas zündet bei den Aktien den Turbo. Die Papiere heben im vorbörslichen US-Handel um mehr als 70 Prozent ab. Auch Aktien der Konkurrenten Albemarle und Sigma Lithium ziehen zwischen vier und 6,6 Prozent an. Wie Reuters von Insidern erfuhr, wird eine staatliche Beteiligung von bis zu zehn Prozent an dem Minenbetreiber angestrebt. Dies sei Teil von Neuverhandlungen über einen Kredit des Energieministeriums von 2,26 Milliarden Dollar für das Lithium-Projekt Thacker Pass, an dem auch der Autobauer General Motors beteiligt ist.