Der schwedische Online-Zahlungsdienstleister Klarna vergrault die Anleger mit tiefroten Zahlen. Die Aktien brechen um mehr als 25 Prozent ein. Im Schlussquartal fiel ein Nettoverlust in Höhe von 26 Millionen Dollar an, der mehr als doppelt so hoch ausfiel wie von Analysten befürchtet. Höhere Verarbeitungs- und Finanzierungskosten seien die Hauptgründe dafür, urteilte JP Morgan. «Auch der Ausblick für 2026 blieb hinter den Erwartungen zurück», schrieben die Analysten. Der Quartalsumsatz des Fintech-Konzerns, der im September in New York an die Börse gegangen war, überschritt erstmals die Milliardengrenze. Er stieg um 38 Prozent auf 1,08 Milliarden Dollar.