15:25
Der SMI steht 0,9 Prozent höher. Die grössten Gewinner sind ABB, Logitech und Amrize mit Anstiegen von je rund 3 Prozent. Swatch klettert um 4 Prozent auf 205 Franken. Das ist der höchste Stand seit Mitte Juli.
Wegen des Thanksgiving-Feiertags sind die US‑Börsen am Donnerstag geschlossen.
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15:20
Die Aussicht auf eine mögliche Übernahme durch den Marlboro-Hersteller Altria hat die Aktien des Rivalen Imperial Brands auf ein Zehn-Jahres-Hoch getrieben. Die in London notierten Papiere des britischen Tabakkonzerns mit Marken wie Winston, Davidoff und Gauloises legten um bis zu 17,6 Prozent auf 3562 Pence zu.
Der US-Konzern Altria teilte mit, er erwäge ein Barangebot für Imperial Brands. Zudem verhandle das Unternehmen mit einem Dritten über einen Teil des Imperial-Geschäfts. Eine Einigung gebe es noch nicht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete am Donnerstag unter Berufung auf Insider, dass Japan Tobacco ebenfalls eine Übernahme von Imperial prüfe. Imperial Brands lehnte eine Stellungnahme ab.
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14:50
Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli hat sich der Dax am Donnerstag erholt. Getrieben wurde er von der Kehrtwende, die US-Techwerte tags zuvor im Handelsverlauf geschafft hatten. Diese inspirierte auch den Technologiesektor in Europa. Erholung war auch das Motto bei Rohstoffwerten und Autoaktien .
Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 1,9 Prozent auf 25.170 Punkte. Die jüngste Gegenbewegung des Dax zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - erwies sich jedoch als Strohfeuer, dem ein neuer Verkaufsdruck folgte. Auch an der US-Börse Nasdaq war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht, doch kurz vor seinem jüngsten Tief seit April übernahmen Schnäppchenkäufer das Ruder von den Pessimisten. An diesem Donnerstag feiern die Amerikaner ihr «Thanksgiving» und handeln nicht.
Der MDax stieg am Donnerstagnachmittag um 2,1 Prozent auf 29.200 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um knapp zwei Prozent.
Die Deutsche Bank machte den Anlegern in ihrem Kapitalmarktausblick Mut für 2027, denn sie traut den Aktienmärkten in Deutschland, der Eurozone und den USA im kommenden Jahr weitere Rekorde zu. «Die Aussichten für 2027 sind grundsätzlich konstruktiv, aber die Risiken bleiben hoch», schrieb Christian Nolting, weltweiter Chefanlagestratege der Privatkundenbank. «Anleger sollten die vorhandenen Chancen nutzen, ihre Portfolios aber so aufstellen, dass sie auch politische und wirtschaftliche Schocks verkraften können.» Noltings Dax-Ziel bis Ende 2027 liegt mit 28.800 Punkten aber gut 14 Prozent über aktuellem Niveau.
Am Donnerstag wurde der deutsche Leitindex wechselweise angeführt von den Papieren des Rüstungskonzerns Rheinmetall , des Chipherstellers Infineon und Siemens Energy. Letztere beiden gelten als Profiteure Künstlicher Intelligenz.
Rheinmetall lädt am Donnerstag und Freitag zu einem Kapitalmarkttag. Am Markt wird erwartet, dass der Rüstungskonzern die mittelfristigen Geschäftsziele nach einer Reihe von Enttäuschungen auf solidere Beine stellt.
Infineon und Siemens Energy profitierten von der KI-Erholung - wie auch der Baukonzern Hochtief . Letzterer liefert die Infrastruktur für KI-Rechenzentren. Bei Hochtief sieht Analyst Luis de Toledo Heras von der Investmentbank Oddo BHF die Sorgen um Nachhaltigkeit und Profitabilität der Entwicklung in diesem Bereich durch den jüngsten Kapitalmarkttag der spanischen Mutter ACS zerstreut. Er sprach für die Hochtief-Aktie eine Kaufempfehlung aus.
Die Papiere der Commerzbank fielen derweil als Verlierer aus dem Rahmen. Die Anleger reagierten verschnupft auf einen etwaigen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Die Unicredit will bei den Frankfurtern so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Dann soll offenbar auch Vorständen der Commerzbank das Vertrauen entzogen werden.
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14:40
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14:30
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13:55
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13:30
An den europäischen Börsen herrscht, ähnlich wie am Schweizer Aktienmarkt, freundliche Stimmung.
So rückt der Euro-Stoxx-50-Index um 1,9 Prozent auf 6005 Punkte vor. Aufschläge von 4 Prozent und mehr verzeichnen Infineon, Siemens Energy und Bayer. Nur knapp im Plus hält sich Nestlé-Konkurrent Danone (+0,1 Prozent).
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12:15
Die US-Börsen bleiben am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen. Im ausserbörslichen Handel setzt sich die Erholung des US-Aktienmarktes vom Mittwoch fort. Die Nasdaq-Futures notieren 0,22 Prozent höher, während die Futures auf den Dow Jones um 0,36 Prozent und jene auf den S&P 500 um 0,16 Prozent anziehen.
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11:40
Beflügelt werden die Kurse von einer selten gesehenen Aufholjagd der US-Aktien am Vortag nach Börsenschluss in Europa. So hat der Nasdaq ein zwischenzeitliches Minus von beinahe 5 Prozent auf noch unter 1 Prozent gedrückt und der Dow Jones hatte sich mit einer Aufholjagd um rund 1000 Punkte noch knapp ins Plus vorgeschoben.
In Marktkreisen werden die heftigen Kursausschläge eher als temporärer Schluckauf gesehen, denn als Ende des Börsenbooms. Mit Blick auf die KI- und Tech-Aktien meint ein Händler, dass sich nach der Korrektur der zweiten Jahreshälfte nun in einer zweiten Phase die tatsächlichen Gewinner der KI-Technologie herauskristallisieren würden.
Im breiteren Markt rücken Comet (+4,6 Prozent), Huber+Suhner (+3,6 Prozent) oder Inficon (+2,4 Prozent) überdurchschnittlich vor. AMS Osram werden um gut 10 Prozent höher gestellt, wobei die Aktie noch immer von der am Vortag bekanntgegebenen Übereinkunft mit Samsung profitieren, die den Kurs am Mittwoch bereits um beinahe 7 Prozent nach oben getrieben hat.
Gesucht sind auch baunahe Aktien wie Amrize (+3,5 Prozent), Sika (+2,5 Prozent), Geberit (+1,4 Prozent) und Holcim (+1,8 Prozent). Letztere werden von einem wohlwollenden Kommentar der Bank Vontobel gestützt. Die Bank sieht intakte Chancen für einen guten Geschäftsverlauf im Schlussquartal und für anhaltenden Schwung dann auch im kommenden Jahr.
Auch Zurich legen 1,0 Prozent zu, dies mit Hilfe einer Kurszielerhöhung und der Bestätigung der Empfehlung «Buy» durch Octavian.
Givaudan (+1,6 Prozent) holen die Verluste nach der Bekanntgabe einer hohen Kartellbusse vom Vortag praktisch wieder auf.
Im breiten Markt stehen Bachem (-10 Prozent) nach der Bekanntgabe der neuen mittelfristigen Finanzziele unter Druck. Zwar stellt der Pharmazulieferer weiterhin ein zweistelliges Wachstum und eine steigende Profitabilität in Aussicht. Die Erwartungen der Analysten waren allerdings noch höher.
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11:15
Der neuerliche Kursrückgang am Donnerstag liegt an der Senkung der Jahresprognose, die das Management am Morgen bekanntgegeben hat.
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10:30
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09:40
Der Treiber für die trotz des wieder aufgetauchten Zoll-Gespensts steigenden Kurse ist insbesondere die spektakuläre Kehrtwende der US-Aktien am Vortag nach Börsenschluss in den USA. Nach massiven Verlusten zu Beginn - der Nasdaq lag im Tagestief beinahe 5 Prozent im Minus - kam es in der zweiten Handelshälfte zu einem selten gesehenen Aufschwung. Die Nasdaq-Aktien verloren letztlich weniger als 1 Prozent und der Dow Jones schloss nach einer Aufholjagd um rund 1000 Punkte per Saldo knapp im Plus.
Im breiteren Markt rücken Comet (+3,5 Prozent), Huber+Suhner (+2,5 Prozent) oder Inficon (+2,4 Prozent) deutlich vor. AMS Osram werden um 4,1 Prozent höher gestellt, wobei die Aktie noch immer von der am Vortag bekanntgegebenen Übereinkunft mit Samsung profitieren, die den Kurs am Mittwoch bereits um beinahe 7 Prozent nach oben getrieben hat.
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09:30
Der Auslöser für den Rücksetzer am heutigen Handelstag steckt in den frisch gesetzten mittelfristigen Finanzzielen. Bachem will bis 2031 jährlich um 15 bis 18 Prozent wachsen und die operative Marge auf 33 bis 35 Prozent steigern.
Das neue Wachstumsziel bleibe allerdings hinter den Erwartungen zurück, heisst es am Markt.
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09:05
Am breiten Markt stehen Centiel (+4 Prozent) sowie die Biotech-Titel von Idorsia und Newron (+3 Prozent) höher. Für Molecular Partners (-1,8 Prozent) und Emmi (-1,4 Prozent) geht es südwärts.
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08:05
Am breiten Markt verbessern sich AMS Osram (+8,4 Prozent), Comet (+3,6 Prozent), Huber+Suhner (+3,7 Prozent), Inficon (+3,6 Prozent) und VAT (+4,3 Prozent) überdurchschnittlich stark.
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07:55
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
- Swisscom: JPMorgan erhöht auf 580 (535) Fr. - Underweight
- Sunrise: JPMorgan senkt auf 37 (38) Fr. - Underweight
- Zurich: Octavian erhöht auf 710 (686) Fr. - Buy
- Swissquote: Deutsche Bank senkt auf 51 (59) Fr. - Buy
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07:40
Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Mittwoch hatten ein erneuter Ausverkauf bei Technologieaktien und neue US-Zölle die Börsen belastet. Der Dax hatte 1,3 Prozent auf 24'702,13 Zähler verloren und war damit wieder unter die psychologisch wichtige 25'000-Punkte-Marke gerutscht.
Am Donnerstag blicken die Anleger auf Zinsen und Politik. Die Europäische Zentralbank (EZB) legt das Protokoll der jüngsten Zinssitzung vor. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs beraten auf einem Sondergipfel in Brüssel über den Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034.
Bei den Konjunkturdaten steht der GfK-Konsumklimaindex für Dezember an. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) veröffentlicht sein Konjunkturbarometer für November.
Auf der Unternehmensseite lädt Rheinmetall zu seinem Kapitalmarkttag. Zudem wird das Ergebnis der Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie erwartet.
Die US-Börsen bleiben wegen des Thanksgiving-Feiertages geschlossen.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 1,5 Prozent höher bei 14'893 Punkten.
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06:00
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04:30
Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag trotz der Ankündigung neuer US-Zölle eine überraschende Erholung hingelegt. Die japanische Börse in Tokio tendierte fester: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte 1,5 Prozent auf 57'836,22 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,7 Prozent höher bei 3771,20 Zählern.
In China blieben die Märkte dagegen unauffällig. Die Börse Shanghai blieb mit 3475,46 Stellen fast unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3899,01 Punkten.
Für Erleichterung sorgten die jüngsten Zollpläne des US-Präsidialamtes für 14 wichtige Handelspartner, darunter China und Japan. Da die neuen Abgaben nicht auf die bereits im Juli verhängten Zölle aufgeschlagen werden und wohl erst im Frühjahr in Kraft treten, fiel die Reaktion an den Handelsplätzen gelassen aus.
«Die makroökonomischen Auswirkungen dieser Erhöhung dürften bescheiden sein, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Untersuchungen lange im Voraus angekündigt wurden», erklärten die Analysten von JPMorgan. Die US-Regierung habe sich sensibel für Marktstörungen gezeigt, was die Härte künftiger Zollerhöhungen begrenzen dürfte.
In Japan griffen zudem Schnäppchenjäger bei den zuletzt stark gebeutelten Technologiewerten zu. Sorgen über einen möglichen Dämpfer für den Ausbau der KI-Infrastruktur nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatten die Kurse zuvor gedrückt.
Zu den grössten Gewinnern zählten nun der Chipentwickler Kioxia Holdings mit einem Kurssprung von 12,1 Prozent sowie der Technologieinvestor SoftBank Group, dessen Papiere um mehr als zehn Prozent anzogen. Auch der Chipanlagenbauer Advantest gewann 6,3 Prozent. Wataru Akiyama, Stratege bei Nomura Securities, mahnte jedoch zur Vorsicht: «Die Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit von KI-bezogenen Investitionen sind noch nicht ausgeräumt.»
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03:35
Im asiatischen Devisenhandel wurde die jüngste Stärke der US-Währung durch sinkende Renditen amerikanischer Staatsanleihen etwas gebremst. Der Dollar gewann geringfügig auf 159,18 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,6638 Yuan nach. Gefragt war der Schweizer Franken als sicherer Hafen: Zur Schweizer Währung notierte der Dollar 0,1 Prozent höher bei 0,8320 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0958 Dollar und zog leicht auf 0,9117 Franken an.
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02:30
Am Rohstoffmarkt sorgten geopolitische Spannungen für Preisauftrieb. Nachdem die jemenitischen Huthi-Rebellen nach eigenen Angaben die grösste Ölraffinerie Saudi-Arabiens angegriffen hatten, wuchsen die Sorgen vor unerwarteten Angebotsausfällen im Nahen Osten. In der Folge verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,6 Prozent auf 95,21 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,8 Prozent fester bei 84,34 Dollar.
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01:00
Der technologielastige Nasdaq-100-Index hat sich am Mittwoch nach zunächst weiteren deutlichen Verlusten gefangen. Dass er trotz eines Absackens unter 25'000 Punkte kurz nach dem Börsenstart nicht auch noch unter das Tief vom Freitag fiel, erleichterte. Im weiteren Handelsverlauf setzte daraufhin eine allgemeine Erholung ein.
Vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag gab der Nasdaq 100 letztlich nur um 0,64 Prozent auf 26'046,90 Punkte nach. Im frühen Geschäft war es zeitweise um knapp 5 Prozent abwärts gegangen und damit fast auf das April-Tief am Freitag bei 24.910 Punkten.
Die zahlreichen US-Konjunkturdaten an diesem Tag bewegten nicht allzu sehr. Sie untermauerten alles in allem den Status quo einer hartnäckigen Inflation bei zugleich robustem Wachstum.
«Eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember hatten die Märkte bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist», erinnerte Marktanalyst Adam Vettese von der Investmentplattform Etoro. Daran änderten die aktuellen Daten wenig. «Dank der starken Konjunktur fehlt der Druck, die Geldpolitik zu lockern, und die etwas höhere PCE-Kernrate spricht eher für straffere Zügel.»
Mit Blick auf den Tech-Sektor gab Schwergewicht Nvidia erneut nach und zog dabei zahlreiche weitere Chip-Aktien wie Sandisk oder Micron mit nach unten. Nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem Rückschlag am Dienstag verlor das Nvidia-Papier weitere 3,9 Prozent auf 149,30 Dollar. Am Freitag war es mit 124,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai 2025 zurückgefallen.
Der Anteilsschein des Börsenneulings Anthropic, der im Handelsverlauf zeitweise unter 74 Dollar gefallen war, schloss 1,1 Prozent höher auf 82,79 Dollar. Vom Höhenflug des ersten Handelstags ist aber nichts mehr übrig. Am Tag des Börsengangs am vergangenen Donnerstag waren die Anteile der KI-Plattform, die zu 83 Dollar ausgegeben worden waren, noch auf etwas mehr als 115 Dollar nach oben geschossen.
Auch der Dell-Aktie gelang nach einem kräftigen Tagesminus der Schwenk ins Plus. Für sie ging es um 0,6 Prozent aufwärts. Der Tech-Konzern hatte nach starken Quartalszahlen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.
Ein Plus von 4,4 Prozent verzeichnete das Papier von Deere & Co . Anleger setzen nach den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Landmaschinenherstellers auf eine Trendwende im Agrarbereich im kommenden Jahr und auch auf die dynamisch wachsende Bausparte des Konzerns.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)