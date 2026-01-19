Die Ölpreise zeigten sich kaum verändert, im Spannungsfeld von Nachfragesorgen und ‌geopolitischen Risiken. Während die Furcht vor einem Handelskrieg zwischen den USA und Europa die Nachfrageerwartungen dämpfte, stützten Sorgen über einem möglichen US-Militärschlag gegen den Iran ‍die Notierungen. In dieser Woche wird die Ankunft einer Flugzeugträgergruppe der US-Marine im Persischen Golf erwartet. So verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,2 Prozent auf 64,23 Dollar je Barrel (159 Liter) und ​das US-Öl WTI notierte 0,2 Prozent fester bei 59,55 Dollar.