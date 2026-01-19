Analysten der ‌Deutschen Bank verwiesen darauf, dass europäische Länder US-Anleihen und -Aktien im Wert von acht Billionen Dollar hielten. Dies sei fast doppelt so viel wie der Rest der Welt zusammen. Sie könnten erwägen, einen Teil dieses Geldes abzuziehen. «Angesichts des auf einem Rekordtief liegenden Nettoauslandsvermögens ​der USA war die gegenseitige Abhängigkeit der europäischen und US-amerikanischen Finanzmärkte noch nie so hoch», ‌sagte George Saravelos, globaler Leiter der Devisenanalyse bei der ‌Deutschen Bank.