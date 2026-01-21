Die Aktien von Netflix geben in der US-Vorbröse über 7 Prozent nach, nachdem die Ergebnisse für das vierte Quartal die Erwartungen nur knapp übertroffen hatten, während der Ausblick für das erste Quartal schwach ausfiel und von dem geänderten Übernahmeangebot für Warner Bros. Discovery überlagert wurde. Netflix stellte für das erste Quartal einen Umsatz von 12,16 Milliarden Dollar in Aussicht und lag damit knapp unter dem Konsens von 12,17 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag 0,76 Dollar unter den Prognosen von 0,81 Dollar.