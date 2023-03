Händler verweisen auf die Entwicklung an den US-Aktienbörsen, die am Vortag zwar höher geschlossen, aber nach dem Handelsende in Europa noch an Terrain eingebüsst haben. Grund dafür sei der anhaltende Stress im Bankensektor, heisst es bei Börsianern. US-Finanzministerin Janet Yellen habe mit ihren Äusserungen am Vortag, wonach die Regierung bereit sei, bei Bedarf weitere Massnahmen zum Schutz von Bankeinlagen zu ergreifen, die Verunsicherung nicht ausräumen können.