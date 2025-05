Die Renditen von Staatsanleihen, insbesondere mit längeren Laufzeiten, sind im Vorfeld der Verabschiedung des Gesetzentwurfs aufgrund von Sorgen um die US-Finanzen angestiegen. Verschärft wurde dies durch die Entscheidung der Ratingagentur Moody's in der vergangenen Woche, die Kreditwürdigkeit der USA unter Hinweis auf die steigende Verschuldung herabzustufen. «Diese Marktbewegung oder die Verabschiedung der Gesetzesvorlage deutet nicht darauf hin, dass die Emission von US-Anleihen oder die allgemeine Besorgnis über das weltweite Anleiheangebot deutlich zurückgehen werden», sagte Ken Crompton, Senior Interest Rate Strategist bei der National Australia Bank. In Asien hielten sich die Renditen langer japanischer Staatsanleihen (JGBs) am Freitag in der Nähe ihrer Allzeithochs. Die 30-jährigen Renditen sind in dieser Woche um 23 Basispunkte gestiegen und lagen zuletzt bei 3,175 Prozent, was von der Bank of Japan (BOJ) genau beobachtet wird.