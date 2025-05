Das EUR/USD-Paar notiert kurz vor Mittag bei 1,1347 nach 1,1321 am Morgen bzw. 1,1279 am späten Donnerstagabend. Im Wochenvergleich legte der Euro zur US-Währung damit rund 2 Cent zu. Auch zum Franken hat der Dollar - vor allem in der Nacht - etwas eingebüsst. Das USD/CHF-Paar wird aktuell zu 0,8258 gehandelt nach 0,8263 am Morgen bzw. 0,8293 am Vorabend. Bei EUR/CHF halten sich die Bewegungen entsprechend in Grenzen: aktuell geht das Paar zu 0,9368 um nach leicht über 0,9350 sowohl am Morgen wie auch am Vorabend.