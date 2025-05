Am Freitag stehen wenige Konjunkturdaten an. Am Vormittag könnten detaillierte Daten zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland die Kurse bewegen. Diese werden um 8 Uhr bekannt gegeben. Ausserdem wird um 8.45 Uhr das französische Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Aus den Vereinigten Staaten kommen am Freitag nur die Neubauverkäufe am Nachmittag.