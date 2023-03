Da wirkt es fast ein wenig komisch, dass ausgerechnet der Chef-Vermögensverwalter der UBS, Mark Haefele, skeptische Worte in Richtung Bankaktien austeilt. “Aus Sicht der Aktienmärkte sind wir der Meinung, dass Anleger mit einem übermässigen Engagement in Bankaktien in anderen Sektoren diversifizieren sollten,” schrieb Haefele am Dienstag. Zustimmung auch von der Citigroup-Strategin Beata Manthey, die annimmt, dass sich der Fokus der Anleger von den Vorteilen steigender Zinsen auf die

Auswirkungen eines schwächeren Wirtschaftswachstums verlagern wird. Darüber hinaus habe sich die Positionierung in europäischen Banken gerade erst neutralisiert, was den Sektor anfällig für zusätzlichen Verkaufsdruck mache, so Manthey.