Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich. Auftrieb erhielten die Kurse von der Entscheidung der Fed, in der Coronavirus-Pandemie an ihrer Nullzins-Politik festzuhalten. Der anhaltende Streit im US-Kongress über ein weiteres Hilfspaket trübte jedoch die Laune der Händler.

Geldpolitik - Fed hält Tür für neue Krisenhilfen offen https://t.co/DRVDUnhnYs pic.twitter.com/XisyU12c6c — cash (@cashch) July 29, 2020

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,1 Prozent tiefer bei 22'385 Punkten. Die Börse in Shanghai hingegen legt um 0,1 Prozent auf 3298 Punkte zu.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 105,06 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,9966 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9126 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1775 Dollar und gab auch 0,1 Prozent auf 1,0747 Franken nach. Auch das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2983 Dollar.

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat positiv auf die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed reagiert und fester geschlossen. Gemischt ausgefallene Quartalsberichte grosser US-Firmen sorgten für Licht und Schatten. Besonders positiv fielen die Geschäftszahlen einiger Unternehmen aus dem Technologiesektor auf.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 26'539,57 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,24 Prozent auf 3258,44 Zähler aufwärts. Der Nasdaq 100 gewann ebenfalls 1,24 Prozent auf 10 662,98 Punkte.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)