05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf des letzten Handelstages in diesem Jahr 0,3 Prozent tiefer bei 27'491 Punkten, nachdem er am Dienstag ein 30-Jahres Hoch erreicht hatte. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,4 Prozent und liegt bei 1812Punkten. "Wir glauben, dass eine anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung bedeutet, dass Anleger Risiken eingehen sollten. Aktien werden besser abschneiden als Anleihen. Innerhalb der Anleihen sollten Unternehmensanleihen Staatsanleihen schlagen", sagte Hiroshi Yokotani, Leiter des asiatisch-pazifischen Rentengeschäfts bei State Street Global Berater.

"Die Anleger halten insgesamt an einer optimistischen Einschätzung fest und einige setzen weiter auf steigende Aktienkurse", sagte Masanari Takada, Anlage-Stratege bei Nomura Securities. Die Börse in Shanghai liegt 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,1 Prozent und erreichte ein Rekordhoch, angeführt von Zuwächsen bei chinesischen Aktien. Die Anleger setzten auf eine starke wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr, da es kaum Anzeichen dafür gibt, dass politischen Entscheidungsträger die massiven Konjunkturanstrengungen zurückschrauben werden.

-U.S. futures ⬆️

-Japan, Australia stocks fall ⬇️

-South Korea, Hong Kong, China stocks ⬆️

-Oil rises to $48.24

-Gold ⬆️https://t.co/JCRAnYQUjr pic.twitter.com/dgWwqSsQSL — Bloomberg (@business) December 30, 2020

05:40

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 103,32 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,5226 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,8824 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,2282 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0838 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,3538 Dollar.

00:00

Die vorläufige Blockade eines weiteren milliardenschweren Pakets für die US-Konjunktur hat am Dienstag die Rekordjagd an der Wall Street abgewürgt. Zwar stieg der Leitindex Dow Jones Industrial in den ersten Handelsminuten auf ein weiteres Rekordhoch von 30'589 Punkten, anschliessend drehte er aber ins Minus, das zur Schlussglocke 0,2 Prozent auf 30'335,67 Zähler betrug.

Am Montag hatte das US-Repräsentantenhaus für eine Anhebung der Corona-Hilfszahlungen an die Bürger gestimmt. Das hatte die Kursrally erneut angeheizt. An diesem Dienstag ist aber der Versuch gescheitert, auch im US-Senat ein rasches Votum hierzu anzusetzen. Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell blockierte dieses Vorhaben zunächst. McConnell vertröstete die Demokraten und sagte, der Senat werde in dieser Woche "einen Prozess beginnen", sich hiermit zu befassen, gemeinsam mit zwei anderen Anliegen des Präsidenten.

Der S&P 500 gab um 0,2 Prozent auf 3727,04 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,0 Prozent höher auf 12'843,49 Punkte. Wie der Dow hatten sich auch diesen beiden Börsenbarometer im frühen Handel zu historischen Höchstkursen aufgeschwungen.

Die Auseinandersetzung um das Hilfspaket stellt Trumps Republikaner vor schwierige interne Diskussionen und sorgt für ungewöhnliche Einigkeit zwischen Trump und den Demokraten. Einige Republikaner im Senat signalisierten ihre Unterstützung für das Vorhaben. Denn sie befürchten, dass ihre Partei andernfalls die anstehende Nachwahl für die beiden Senatorenposten im Bundesstaat Georgia verlieren könnte.

Sollten dort die demokratischen Herausforderer siegen, gäbe es im Senat ein politisches Patt. Bei Stimmengleichheit würde dann das Votum der designierten US-Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag zugunsten der Demokraten geben, die so den Kongress dominieren und dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden die Durchsetzung seiner politischen Agenda erleichtern würden.

Kursbewegende Nachrichten zu Unternehmen dünnen mit dem nahen Jahresende immer mehr aus. An die Spitze des Dow setzten sich die Aktien von Intel . Spekulationen um eine strategische Neuausrichtung des Chip-, Software- und Datenbankspezialisten liessen den Kurs um knapp fünf Prozent anziehen. Einem Medienbericht zufolge hat der Hedgefonds Third Point, der einen Aktienanteil an Intel aufgebaut haben soll, vom Intel-Chef Omar Ishrak gefordert, mit strategischen Änderungen den Wert des Technologiekonzerns zu erhöhen.

Analyst Mitch Steves von der Bank RBC kann sich vorstellen, dass Intel die Chip-Produktion in ein Gemeinschaftsunternehmen mit einer anderen Branchengrösse einbringt, etwa mit der taiwanesischen TSMC oder der südkoreanischen Samsung. Ein solcher Schritt würde allerdings die Profitabilität von Intel erheblich schmälern, sagte der Experte.

Aktien von Apple erklommen in den ersten Handelsminuten ein Rekordhoch, dann aber machten Investoren "Kasse": Mit einem Abschlag von 1,3 Prozent fanden sich die Papiere des Mac- und iPhone-Herstellers am Ende des Leitindex Dow wieder.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)