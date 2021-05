09:45

An den Börsen Asiens ist es zum Wochenstart überwiegend abwärts gegangen, allerdings wurde in Festlandchina und in Japan wegen Feiertagen nicht gehandelt. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index zuletzt um rund eineinhalb Prozent auf 28'306 Punkte. Anleger wägen auf den den aktuell hohen Kursniveaus an vielen Aktienmärkten weiterhin die Perspektiven für eine weiter anziehende Weltwirtschaft auf der einen Seite sowie Inflationsrisiken auf der anderen Seite ab.

In Südkorea machten die Anleger zum Wochenstart weiter Kasse, insbesondere Biotech-Werte gerieten unter Druck, der Kospi-Index sank um 0,7 Prozent. In Indien ging es ebenfalls abwärts. Das Land erlebt aktuell eine katastrophale Corona-Welle. In Australien hielten sich die Kurse indes stabil.

Asia’s manufacturing activity remained robust through April https://t.co/mpSalxW8KT — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) May 3, 2021

+++

09:35

Der Schweizer Aktienmarkt startet zu Beginn des neuen Monats einen Erholungsversuch. Laut Marktteilnehmern ist die Stimmung der Anleger weiterhin grundsätzlich gut. Erfreuliche Konjunkturdaten, eine bislang gut verlaufene Berichtssaison sowie die nötige Unterstützung der Notenbanken hätten die Märkte seit Jahresbeginn gut gestützt. Allerdings seien die Bewertungen weiter erhöht, was immer wieder zu kurzzeitigen Gewinnmitnahmen führe.

Straumann-Aktien setzen ihren Gipfelsturm fort und führen mit +1,8 Prozent erneut die Gewinnerliste an. Seit Vorlage der Umsatzzahlen zum ersten Quartal vergangene Woche haben die Aktien nochmals deutlich Schub erhalten. Mit Lonza, Sonova, Alcon, Novartis und Roche sind noch weitere Vertreter der Gesundheitsbranche unter den Favoriten dabei.

+++

09:15

Der SMI steigt nach Börsenbeginn auf 11'080 Punkte (+0,5 Prozent). Die Vorgaben aus Übersee sind allerdings eher durchzogen. So hatte sich die Wall Street am Freitag mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Aus Asien fehlen hingegen die massgeblichen Impulse, da die Börsen in China und Japan wegen Feiertagen geschlossen sind.

Die Berichtssaison nimmt hierzulande ab dem morgigen Dienstag nochmals Fahrt auf. Zum Wochenstart stehen daher zunächst Konjunkturdaten im Mittelpunkt. So wird erwartet, dass der Einkaufsmanager-Index PMI einen weiterhin starken Wachstumsverlauf der hiesigen Wirtschaft zeichnen wird. Das am letzten Freitag veröffentlichte KOF-Konjunkturbarometer - wie der PMI ein vorlaufender Indikator - hat einen historischen Höchststand erreicht. In Europa veröffentlicht das Forschungsunternehmen IHS Markit seine Industrieumfrage. In den USA gibt das Institut ISM sein Pendant dazu bekannt. Die Einkaufsmanagerindizes gelten als verlässliche Indikatoren für die zu erwartende Wirtschaftsentwicklung.

Mit einem Kursplus von 0,6 Prozent stützt Novartis den Index. Der Konzern hat am Wochenende mitgeteilt, mit seinem Augenmittel Beovu in Phase-III-Studien die gesteckten Ziele erreicht zu haben. Angesichts der früheren Sicherheitsbedenken bei dem Mittel sei dies positiv zu werten, heisst es im Handel. Die zwei übrigen Schwergewichte Roche (+0,5 Prozent) und Nestlé (+0,4 Prozent) sind ebenfalls stärker. An der Spitze des Index stehen Lonza (+1,2 Prozent).

In den hinteren Reihen fallen vorbörslich lediglich Landis+Gyr (+0,9 Prozent) mit einem etwas grösseren Kursausschlag auf. Das Unternehmen hat in Slowenien eine Vereinbarung zum Erwerb von 75 Prozent des Aktienkapitals von Etrel unterzeichnet. Analysten sehen den Schritt in ersten Reaktionen positiv.

+++

08:05

Der SMI bewegt sich gemäss Berechnungen von Julius Bär um 0,3 Prozent bei 11'051 Punkten höher.

Der sehr nachrichtenarme Tag führt zu wenig Bewegung. Novartis (+1,1 Prozent) sticht heraus. Die Tochter des Pharmakonzerns Sandoz will ein Biosimilar-Augenmittel herausbringen, das ein bestehendes Produkt von Bayer konkurrenziert.

Augenmedizin - Novartis-Tochter Sandoz entwickelt Nachahmerarznei für Bayers Eylea https://t.co/GA2sESQXev — cash (@cashch) May 3, 2021

+++

06:30

Der SMI steht gemäss Angaben der IG Bank vorbörslich um 0,1 Prozent höher. Für den frühen Morgen sind keine Unternehmenszahlen von kotierten Firmen angekündigt.

+++

06:25

Die Börsen in China und Japan sind wegen Feiertagen geschlossen. Die Corona-Lage in Indien, wo am Samstag eine Rekordzahl von 400'000 Infektionen an einem Tag gemeldet wurden, beunruhigt die Märkte. Dennoch sind Märkte, die offen sind, im Plus: Der MSCI-Index für Aktien ausserhalb Japans handelt um 0,3 Prozent höher.

+++

06:20

Bitcoin hat wieder etwas zugelegt und kostet derzeit 57'990 Dollar. Auch der Euro beweist sich gegenüber dem Franken als stärker, womit das Währungspaar zu 1,0987 Franken handelt. Der Dollar steht zum Franken bei einem Wechselkurs von 0,9142.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)