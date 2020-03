+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 1 Prozent höher bei 10'352 Punkten. ABB schwingt mit 1,8 Prozent obenaus, die Zurich-Versicherungen mit 2 Prozent, wobei dort noch eine Kaufempfehlung wirkt. Auch weitere Aktien weisen ein starkes Plus auf.

Am breiten Markt fallen Inficon (-2 Prozent) und SIG Combibloc (-3 Prozent) nach Neuigkeiten auf. Auch die Aktie von Stadler Rail (-1 Prozent) ist nach der Zahlenvorlage tiefer gestellt.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Donnerstag vor Beginn eines wichtigen Treffens des Ölkartells Opec gestiegen. Marktteilnehmer nannten die Aussicht auf milliardenschwere Finanzhilfen in den USA zur Eindämmung der Corona-Krise als Grund. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 51,90 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 62 Cent auf 47,40 Dollar.

Thailand reports four new coronavirus cases, total 47 https://t.co/QcE5cPPW0J pic.twitter.com/m26Bg3iYTt — Reuters (@Reuters) March 5, 2020

Für Unterstützung am Ölmarkt sorgte ein Beschluss des amerikanischen Repräsentantenhauses über Finanzhilfen von 8,3 Milliarden Dollar. Das Geld soll helfen, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus unter Kontrolle zu bringen. Der US-Senat muss dem Gesetz noch zustimmen. Dem Ölmarkt half die mit dem Beschluss verbundene Hoffnung auf eine Stabilisierung der virusbedingt schwächelnden Erdölnachfrage.

+++

06:15

Die asiatischen Aktien haben am Donnerstag erneut angezogen. Durch weitere Zinssenkungen von Zentralbanken folgten die Asiatischen Börsden den US-Märkten weiter ins Plus. Die positive Stimmung kam trotz der Ausbreitung des Coronavirus auf, die keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, mit weltweit steigenden Zahlen and Infektionen und Todesfällen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 21'258 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

+++

05:20

"Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass der Ausbruch von COVID-19 das globale Wachstum in diesem Quartal erheblich verlangsamen wird und wir erwarten, dass er tatsächlich zu einer seltenen nicht-rezessiven Schrumpfung des BIP führen wird", sagte JPMorgan-Ökonom Joseph Lupton. Sowohl die US-Notenbank als auch die Bank of Canada hatten darauf reagiert, indem sie die Zinssätze um 50 Basispunkte gesenkt hatten.

Auch die Märkte in Europa setzen auf eine 90-prozentige Chance, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagensatz, der aktuell minus 0,50 Prozent beträgt, nächste Woche um 10 Basispunkte senken wird.

Letztendlich ist die Geldpolitik kein Heilmittel für das Virus und die Folgen werden sich wahrscheinlich erst verschlimmern, bevor sie besser werden. "Wir müssen die Schwelle überwinden, an der COVID-19 von Panik zur Nachrichtenübersättigung wechselt und infolgedessen Nachrichten darüber immer mehr verblassen", fügte Lupton hinzu. "Erst dann können risikoreiche Vermögenswerte ernsthaft steigen."

+++

05:25

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 107,31 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,9383 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9558 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1136 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0648 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2870 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)