Der Swiss Market Index steht nach Handelsbeginn 0,6 Prozent im Minus. An der Vorbörse war noch ein Minus von 1,3 Prozent erwartet worden. Die Aktien der beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse sind die deutlichsten Verlierer, sie fallen je über 2 Prozent. Die Index-Schwergewichte Nestlé und Novartis sind kaum verändert, Roche steht 0,2 Prozent im Plus. Sika steigen nach Veröffentlichung der Erstquartalszahlen 2 Prozent.

Die jüngsten Turbulenzen am Ölmarkt hatten am Dienstag schon die asiatischen Aktienmärkte belastet. Anleger sorgen sich um eine Schwächung der US-Ölwirtschaft und deren mögliche Folgen auch für die Bankenbranche. Hinzu kam die Furcht vor einer politischen Unsicherheit in Nordkorea nach Berichten, denen zufolge sich der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nach einer Operation in kritischem Zustand befindet.

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 1,36 Prozent im Minus geschätzt. Am deutlichsten verlieren zyklische Aktien wie ABB oder Adecco, aber auch die Uhrenhersteller Richemont und Swatch sowie die Banken UBS und Credit Suisse. Die Titel verlieren alle um 1,8 Prozent. Einzige Aktie im Plus ist Sika mit 0,1 Prozent. Der Baustoffhersteller hat die Erstquartalszahlen veröffentlicht.

Der Preis für US-Öl ist nach seinem historischen Absturz in negatives Terrain am Dienstag wieder leicht über null Dollar geklettert. Bei schwachem Handel stieg der Preis für den Terminkontrakt auf die US-Sorte WTI für Mai um 39 Dollar auf 1,37 Dollar je Barrel.

Am Montag war der Ölpreis in den USA wegen der Coronavirus-Pandemie um knapp 56 Dollar auf minus 37,63 Dollar je Barrel (159 Liter) eingebrochen und damit erstmals in seiner Geschichte ins Minus gestürzt. Weil die Pandemie die Öl-Nachfrage weltweit um fast ein Drittel hat einbrechen lassen, stehen Käufer vor dem Problem, dass die Kapazitäten der Öl-Lager bald erschöpft sein dürften

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 2,1 Prozent tiefer bei 19'268 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

Der Öl-Preis war wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals in seiner Geschichte unter null gesunken: Verkäufer mussten Geld zahlen, damit jemand ihnen das Öl abnimmt. Der Preis für den Terminkontrakt auf die US-Sorte WTI für Mai brach um knapp 56 Dollar auf minus 37,63 Dollar je Barrel (159 Liter) ein. Das entspricht einem Rückgang von 306 Prozent.

"Dies ist ein klarer Beweis für die Zerstörung der Nachfrage", sagte Michael McCarthy, Chefstratege beim Broker CMC Markets in Sydney. "Dies gilt nicht nur für die Energiemärkte, es ist ein sehr deutliches Beispiel für die entstandenen wirtschaftliche Schäden. Es geht nicht nur darum, einfach alles wieder einzuschalten und wieder in Aktion zu treten." Auch Kyle Rodda, Marktanalyst bei IG Markets in Melbourne sieht in der Öl-Krise mehr als einen Einzelfall: "Es weist darauf hin, dass Angebot und Nachfrage zerstört wurden. Die Frage ist: Werden wir in einem Monat wieder an demselben Punkt sein?" Gesundheitsexperten und Gesetzgeber fürchten, dass die Vereinigten Staaten vor einer zweiten und noch tödlicheren Infektionswelle stehen könnten, wenn die Maßnahmen vorzeitig beendet würden.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,49 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,0862 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9702 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0834 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0514 Franken.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 2,4 Prozent tiefer auf 23'650 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab rund ein Prozent auf 8560 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 1,8 Prozent auf 2823 Punkte ein.

