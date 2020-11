09:10

Der SMI verliert 0,1 Prozent auf 10'486 Punkte.

Händler machen die durchwachsene Gemengelage für die aktuellen Orientierungsschwierigkeiten verantwortlich. So stehen den anhaltend hohen Infektionszahlen und der Sorge um die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe gegenüber. Die weltweiten Infektionszahlen machten deutlich, dass der wirtschaftlichen Erholung noch ein unwegsames Terrain bevorstehe und die Pandemie ohne Frage wirtschaftliche Narben hinterlassen werde. Zudem kam zuletzt mit den Hoffnungen auf einen Impfstoff auch die Frage nach der weltweiten Verteilung der möglichen Impfstoffe auf.

Grundsätzlich sollten Schwächephasen aber als Kaufgelegenheiten genützt werden, kommentiert ein Händler. "Der nächste Angriff auf die Höchstkurse wird nicht lange auf sich warten lassen."

Mit einem Plus von 0,8 Prozent verzeichnen die Aktien der Swiss Life die grössten Kursgewinne. Einerseits waren Finanzwerte zuletzt nach dem starken Lauf im November in etwas raueres Fahrwasser geraten. Zudem wurden die Titel laut Händlern von HSBC neu zum Kauf empfohlen.

Schwächer notieren die Aktien vom Personalvermittler Adecco (-1,0 Prozent). Hier sorgen laut Händlern die Analysten von Morgan Stanley mit einer Abstufung für negative Kurse.

In den hinteren Reihen ziehen Autoneum (+1,8 Prozent) nach den Vortagesgewinnen erneut an. Nach den Aussagen zum Geschäftsgang wurde die Aktie von Kepler Cheuvreux hochgestuft.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich rund 0,09 Prozent höher bei 10'507 Punkten. Alle 20 SMI-Titel sind im Plus. Die Aktien des Lebensversicherers Swiss Life stechen mit einem Plus von 0,9 Prozent hervor (Heraufstufung durch HSBC). Die restlichen Titel gewinnen zwischen 0,05 und 0,13 Prozent hinzu.

Der breite Markt bringt einzig ein Mini-Plus von 0,01 Prozent zu Stande. Zwei Titel fallen dort negativ auf: Der Personalvermittler Adecco verliert vorbörslich 1,1 Prozent. Zudem wird der Versicherer Bâloise 0,7 Prozent tiefer gestellt.

Der Euro hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1927 US-Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Nur wenig höher hatte der Euro am Vortag ein Dreimonatshoch markiert.

Zum Franken pendelt der Euro zum Wochenschluss um die 1,08er Marke. Aktuell notiert er bei 1,0803 Franken leicht darüber, nachdem er am Donnerstagnachmittag kurzzeitig darunter gestanden hatte.

Vor dem Wochenende stehen in Europa einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, darunter die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone. Ausserdem äussern sich einige Notenbanker aus den Reihen der EZB. In den USA bleibt es überwiegend ruhig, da viele Amerikaner einen Tag nach Thanksgiving frei nehmen.

Die Börsenaufsicht der SIX stellt die Ende 2018 gestartete Untersuchung gegen Cicor ein. Diese stand im Zusammenhang wegen einer möglichen Verletzung der Ad hoc-Publizität. Die SIX Exchange Regulation (SER) sei zu dem Schluss gekommen, die mögliche Verletzung nicht weiter zu verfolgen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Damit ende das Sanktionsverfahren.

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag kaum verändert in den Handel starten. Bereits am Donnerstag hatte er bei 13'286,57 Punkten stagniert.

Börsianer schwanken weiter zwischen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Coronavirus-Beschränkungen und der Hoffnung auf eine rasche Verfügbarkeit von Impfstoffen. Unter diesem Aspekt werden sie auch die anstehenden Barometer für die Stimmung bei den europäischen Verbrauchern und in der Wirtschaft abklopfen. Bei Ersterem rechnen sie für November mit einem unveränderten Wert von minus 17,6 Punkten. Letzterer werde sich voraussichtlich auf 86,5 Punkte von 90,9 Zählern verschlechtern.

Die Kryptowährung Bitcoin zeigt sich nach dem Kurssturz vom Donnerstag stärker. Sie gewinnt am Freitagmorgen 1,3 Prozent auf 17'276 Dollar.

Der SMI wird laut Daten der IG Bank vorbörslich rund 0,13 Prozent tiefer bei 10'484 Punkten gehandelt. Am Donnerstag schloss der Schweizer Leitindex mit einem Gewinn von 0,09 Prozent.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legt 0,7 Prozent zu. Die Börse in Shanghai notiert 0,0 Prozent höher. In China stiegen die Gewinne der Industriefirmen den sechsten Monat in Folge. Das Wachstum war so stark wie seit Anfang 2017 nicht mehr. In Tokio gewinnt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 26'602 Punkte. Auf die Stimmung drückten Zweifel an einer raschen Verteilung von Corona-Impfstoffen. Der Pharmakonzern AstraZeneca erwägt nach Kritik an seinen bisherigen Tests offenbar eine komplett neue weltweite Studie zur Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs.

Im fernöstlichen Devisenhandel tendierte der Euro wenig verändert mit 1,1917 Dollar. Zum Yen büsste die US-Währung 0,2 Prozent ein auf 104,04 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0798 Franken und zum Dollar mit 0,9060 Franken.

