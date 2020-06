08:30

Analysten haben bei mehreren Schweizer Aktien Kursziele und Ratings geändert: Emmi: Bewertung "Halten", Kursziel von 900 auf 825 Franken gesenkt, Kepler Cheuvreux Idorsia: Bewertung "Kaufen", Kursziel von 38 Franken, Deutsche Bank Novartis: Bewertung von "Neutral" auf "Kaufen" erhöht, Kursziel neu 103 Franken, Citi Swatch: Bewertung "Market Perform", Kursziel von 205 auf 190 Franken gesenkt, Bernstein

08:15

Die Ölpreise haben am Montag stark nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 37,41 US-Dollar. Das waren 1,32 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,73 Dollar auf 34,53 Dollar.

-U.S. futures ⬇

-Oil ⬇ to $34.99

-Hong Kong, South Korea, Japan stocks ⬇

-Yield on 10-year Treasuries ⬇ to 0.67%https://t.co/2e5nvIgGt6 pic.twitter.com/qqczvSaihM — Bloomberg Markets (@markets) June 15, 2020

Börsianer begründeten die Verluste mit neu aufgeflammten Konjunktursorgen. Bereits am Donnerstag waren die Ölpreise auf Talfahrt gegangen, nachdem die US-Notenbank einen düsteren Ausblick für die grösste Volkswirtschaft der Welt geliefert hatte. Am Freitag dann hatten die Preise in dem trüben Umfeld etwas weiter nachgegeben.

Zu Wochenbeginn nun vergrösserten schlechte Nachrichten aus China die Nachfragesorgen, die in den letzten Wochen etwas in den Hintergrund gerückt waren. Nachdem in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt über viele Wochen kaum noch neue Covid-19-Erkrankungen gemeldet worden waren, war es vergangene Woche auf einem Grossmarkt der chinesischen Hauptstadt zu einem neuen Ausbruch gekommen, was Ängste vor einer neuen Virus-Welle schürte. Zudem war die Erholung der chinesischen Industrieproduktion im Mai nicht so stark ausgefallen wie erwartet.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich 1,5 Prozent tiefer geschätzt. Alle 20 Titel fallen. Der Industriekonzern ABB führt mit minus 2,4 Prozent die Verliererliste an. An zweiter Stelle steht ebenfalls ein Zykliker. Die Aktien von Adecco geben 2,2 Prozent ab.

Auch der breite Markt wird 1,7 Prozent tiefer berechnet. Einzig die Aktien des Biotechnologieunternehmens Idorsia stehen mit plus 0,2 Prozent höher.

07:45

Der Kurs des Euro hat sich zu Wochenbeginn nicht erholt vom Rückgang letzte Woche. Die Gemeinschaftswährung wurde am Montagmorgen bei 1,1251 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend.

Zum Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung wenig verändert. Am Morgen kostet ein Euro 1,0704 nach 1,0717 am Freitagabend. Der Dollar notiert mit 0,9515 etwas weniger als am Freitag mit 0,9537 Franken.

Bereits Ende letzter Woche hatte sich die Stimmung an den internationalen Börsen stark eingetrübt und so auch den Euro belastet. Ein pessimistischer Konjunkturausblick der US-Notenbank und die Angst vor einer zweiten Corona-Welle in den Vereinigten Staaten hatten die Anleger verunsichert.

Am Montag nun vergrösserte ein neuer Coronavirus-Ausbruch in Peking die Sorgen der Investoren. Zudem war die Erholung der chinesischen Industrieproduktion im Mai nicht so stark ausgefallen wie erwartet. Vor diesem Hintergrund verzeichneten Währungen wie der Dollar, der Yen oder der Schweizer Franken Gewinne, die in Krisenzeiten oft gefragt sind.

07:30

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er 0,2 Prozent im Minus bei 11'949,28 Punkten geschlossen.

Börsianer diskutieren weiterhin die Frage, ob die Börsen ihre seit März andauernde Rally fortsetzen werden oder sich wieder in Richtung ihrer damaligen Tiefs bewegen. Eine V-förmige Erholung der Konjunktur von den Coronavirus-Folgen sei zwar unwahrscheinlich, aber nicht völlig unrealistisch, sagte Ewout van Schaick, Manager beim Vermögensverwalter NN Investment. "Es deutet jedoch darauf hin, dass der Aktienmarkt für einen Einbruch anfällig ist, sollten die Nachrichten das positive Szenario nicht bestätigen."

05:55

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 22'184 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1566 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,9 Prozent.

Die Verluste beendeten eine starke Rally seit Ende März, die durch fiskalische Impulse und Lockerungen der Beschränkungen angeheizt worden war. "Jeder neue Ausbruch wird von den Anlegern sehr, sehr vorsichtig betrachtet. Der Markt ist sich bewusst, dass die Covid-19-Frage noch nicht gelöst ist. Es ist ein Realitätscheck", sagte James McGlew, Analyst beim Börsenmakler Argonaut. Er erwartet eine weitere Korrektur, da "die Märkte in Zahlen ausdrücken, was vor uns liegt."

Die Risikostimmung an den Asia-Börsen hatte einen Dämpfer erhalten, nachdem Peking in den letzten Tagen Dutzende neuer Coronavirus-Fälle registriert hatte, die alle in Zusammenhang mit einem Lebensmittelgroßhandelsmarkt gebracht werden. Auch der Anstieg der Fallzahlen in den USA beunruhigt die Anleger: Am Samstag wurden mehr als 25'000 Neuinfektionen gemeldet.

Konjunktur - Chinas Industrie steigert Produktion schwächer als erwartet https://t.co/90LJqa6PcK pic.twitter.com/m2umxWXgaD — cash (@cashch) June 15, 2020

Konjunkturdaten aus China haben auch nicht dazu beigetragen, den Appetit der Anleger wieder anzuregen. Zwar stieg Chinas Industrieproduktion im Mai um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, Analysten hatten allerdings nach der Wiedereröffnung der Wirtschaft mit einem Gewinn von fünf Prozent gerechnet. Auch die Einzelhandelsumsätze gingen als Zeichen einer schwachen Inlandsnachfrage deutlicher als erwartet um 2,8 Prozent zurück.

Einige Ökonomen setzen dennoch auf eine Rückkehr der Risikofreude an den Märkten. "Wir gehen durch die bereits gewonnene politische Erfahrung mit dem Virus-Ausbruch davon aus, dass jede zweite Welle wahrscheinlich überschaubarer ist als die erste", schrieben die Analysten von Morgan Stanley.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,20 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0877 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9518 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1258 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0717 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2516 Dollar.

