09:05

Den jüngsten Kursanstieg am Schweizer Aktienmarkt sehen viele Anleger kurz vor Beginn der Sommerpause eher kritisch. Aktuell halten sich positivere Konjunkturdaten und negative Entwicklungen bei den Infektionen die Waage.

Über die aktuellen Entwicklungen in der Coronavirus-Krise informiert auch das laufend aktualisierte Coronavirus-Update von cash.ch.

Die Markteilnehmer seien weiterhin zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft und der Sorge vor einer zweiten Infektionswelle hin- und hergerissen, erklärten Beobachter. Für Erleichterung sorgten zuletzt beruhigende Worte von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt mit China. Im Fokus ist heute das Ifo-Geschäftsklima aus Deutschland.

In der Schweiz überwiegt aber zum Handelsstart die Skepsis: Der SMI fällt mit der Börsenöffnung um 0,6 Prozent auf 10'190 Punkte. Die Nachrichtenlage bei den Unternehmen ist am Berichtstag sehr dünn. Etwas Bewegung gibt es in der zweiten Reihe, wo etwa AMS um 5,1 Prozent anziehen. Für den Halbleiterhersteller hat die US-Bank JPMorgan das Rating auf "Overweight" erhöht. Die Angst vor dem Verlust von Apple-Aufträgen sei unbegründet, erklärte der zuständige Analyst.

Einen Blick wert sein dürften auch Lonza (-0,3 Prozent) - das Lieblingskind der Börsianer auch in diesem Jahr. Die Aktie läuft und läuft seit Monaten - am Mittwoch haben gleich drei Analysten daher ihr Kursziel nachgezogen. Schwächste Aktie bei Handelsstart ist Alcon (-1,5 Prozent), während Swiss Life (+0,7 Prozent) an der Spitze der Kurszuwächse steht.

Unternehmensnachrichten gab es am Morgen in erster Linie aus den hinteren Reihen. Der von der Coronavirus-Krise schwer getroffene Duty-Free-Shop-Betreiber Dufry (+0,5 Prozent) setzt eine früher in Aussicht gestellte Restrukturierung um. Die Personalkosten sollen um bis zu 35 Prozent sinken.

Basilea plant die Ausgabe einer Wandelanleihe, was die Papiere naturgemäss unter Druck setzt. Vontobel (-0,5 Prozent) sollten ebenfalls beobachtet werden. Das Ziel von vier bis sechs Prozent Netto-Neugeldzuwachs erscheine in aktuellen Umfeld "ehrgeizig", sagte Konzernchef Zeno Staub der "Finanz und Wirtschaft".

+++

08:10

Laut Berechnungen von Julius Bär wird der SMI um 0,1 Prozent auf 10'232 Punkte nachgeben. Auffällige Schwankungen gibt es allerdings nicht: Wie häufig sind die Zykliker leicht tiefer gestellt als die übrigen Aktien.

Mehr Bewegung ist in den SLI- und SPI-Aktien. Dufry (+3,9 Prozent) hat massive Sparmassnahmen beim Personal angekündigt. Bei Komax (+1,4 Prozent) ist der aktivistische Investor Veraison eingestiegen. Basilea (-3,2 Prozent) sind nach Bekanntgabe von Finanzierungsmassnahmen deutlich tiefer gestellt.

+++

+++

07:50

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Der Handel verlief zunächst ruhig ohne besonders starke Impulse. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,59 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 15 Cent auf 40,22 Dollar.

Etwas Preisdruck erzeugten neue Lagerdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) hatte am Dienstagabend einen abermaligen Anstieg der amerikanischen Rohölvorräte gemeldet. Am Mittwochnachmittag gibt das Energieministerium seine wöchentlichen Daten bekannt. Es wird mit einem neuerlichen Rekordstand gerechnet.

Die hohen Lagerbestände sind Ergebnis einer wegen der Corona-Krise schwachen Nachfrage nach Öl und Ölprodukten wie Benzin. Grosse Ölförderländer wie Saudi-Arabien und Russland haben deshalb ihre Produktion gedeckelt. Als Folge haben sich die Erdölpreise in den vergangenen Wochen spürbar von ihrem heftigen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Zurzeit rangieren sie in der Nähe dreimonatiger Höchststände.

+++

06:45

Die Anleger in Asien klammerten sich trotz Rekordanstiege der Coronavirus-Fallzahlen hartnäckig an die Aussichten auf eine erfolgreiche Wiedereröffnung der Wirtschaft. Mehrere US-Bundesstaaten meldeten eine Zunahme der Infektionen um bis 50 Prozent und die Zahl der Todesopfer in Lateinamerika überschritt die Marke von 100'000, wie aus einer Reuters-Zählung hervorgeht.

The U.S. Ambassador to the UN says China’s push to assert more control over Hong Kong is an issue worthy of debate at the Security Council https://t.co/xD4EMjvEzB — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) June 15, 2020

Die Märkte gehen davon aus, dass die Messlatte, um die Wirtschaft erneut zu schliessen, sehr hoch liegen muss, so dass derzeit die Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit nicht allzu gross sein werden - zumindest noch. "Eine Überraschung in den jüngsten Daten war die Belastbarkeit der Aktivitätsdaten im aufstrebenden Asien, obwohl sich die Weltwirtschaft stark verlangsamte und die globale Nachfrage unter dem Niveau vor der Pandemie zurückbleibt", so die Analysten von JPMorgan in einer Mitteilung.

Dies sei weitgehend darauf zurückzuführen, dass der Tech-Sektor die anderen Bereiche übertreffe, was auf einen vorübergehenden Anstieg der Nachfrage durch das Arbeiten von zu Hause aus zurückzuführen sei.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio liegt bei 22'559 Punkten leicht höher. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,4 Prozent.

+++

05:35

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 106,51 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,0692 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9437 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1313 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0683 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2515 Dollar.

