09:55

Am Schweizer Aktienmarkt treten die Kurse zu Wochenstart erst einmal auf der Stelle. In einer Woche, in der sich alle namenhaften Notenbanken über ihren weiteren Kurs äussern werden, rücke die Corona-Lage vorübergehend etwas in den Hintergrund, heisst es am Markt. "Die Börsen stehen vor einer der wohl entscheidendsten Handelswochen des Jahres", heisst es gar in einem Kommentar. Vor allem bei der US-Notenbank Fed warten Anleger gespannt darauf, ob sie über den bereits angekündigten zügigeren Tapering-Kurs hinaus ihren Zinskurs konkretisiert. "Gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank könnte sie die Finanzmärkte kurz vor Jahresende auf einen strafferen geldpolitischen Kurs einschwören."

Kursziel- und Ratingänderungen bei Schweizer Banken Logitech: Deutsche Bank nimmt mit Buy wieder auf - Ziel 92 Fr.

Deutsche Bank nimmt mit Buy wieder auf - Ziel 92 Fr. Zurich Insurance: Morgan Stanley erhöht auf 480 (440) Fr. - Overweight

Morgan Stanley erhöht auf 480 (440) Fr. - Overweight Roche: Credit Suisse erhöht auf 370 (350) Fr. - Neutral

Credit Suisse erhöht auf 370 (350) Fr. - Neutral Novartis: Credit Suisse senkt auf 85 (90) Fr. - Neutral

Credit Suisse senkt auf 85 (90) Fr. - Neutral Interroll: UBS erhöht auf 2890 (2635) Fr. - Sell

UBS erhöht auf 2890 (2635) Fr. - Sell Vifor: Morgan Stanley startet mit Equal Weight - Ziel 131 Fr.

Morgan Stanley startet mit Equal Weight - Ziel 131 Fr. SIG Combibloc: Bank of America nimmt mit Buy - Ziel 31 Fr. wieder auf

Die Schweizer Aktien mit den grössen Bewegungen im Vormittagshandel:

SMI (+0,1 Prozent)

Logitech: +1,6 Prozent

Credit Suisse: +0,9 Prozent

ABB: +0,8 Prozent

Lonza: -1,3 Prozent

Roche: -0,5 Prozent

Novartis: -0,2 Prozent

SPI (+0,2 Prozent)

Vifor: +13,4 Prozent

Perfect: +5,8 Prozent

u-Blox: +3,8 Prozent

Calida: -2,7 Prozent

Leclanché: -2,6 Proznet

TX Group: -2,56 Prozent

+++

09:10

Der SMI handelt nach Börsenstart leicht tiefer bei 12'602 Punkten.

An der Wall Street etwa hatte der Dow Jones Industrial sein Plus vor allem im Späthandel ausgebaut, wobei er nahe dem Tageshoch schloss. Eine US-Inflation auf dem höchsten Niveau seit 1982 habe die Anleger nicht weiter beunruhigt, da sie im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sei. In Asien sind die Börsen dem Lead gefolgt und mit Gewinnen in die neue Woche gestartet.

"Tatsache ist, dass die Inflation wahrscheinlich für eine Weile auf der höheren Seite bleiben wird und die Risiken einer hartnäckigen Inflation bestehen bleiben", kommentiert ein Stratege. Allerdings dürfte der Wegfall der Basiseffekte und die Lockerung der Lieferkettenbeschränkungen bis zum Ende des ersten Quartals 2022 die Inflation langsam auf ein angenehmeres Niveau bringen.

Die Inflationsdaten standen auch wegen der zahlreichen Notenbanksitzungen in dieser Woche etwas stärker im Fokus. Neben dem Fed werden die SNB, EZB, die Bank of Japan und die Bank of England erwartet. "Ein beschleunigtes Tapering des Fed scheint gesichert", heisst es in einem weiteren Kommentar.

Bei Logitech (+1,6 Prozent) ist es ein Kommentar der Deutschen Bank, der für Schubkraft sorgt. Die Experten der Bank haben die Abdeckung der Papiere mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen.

Das Hauptaugenmerkt gilt aktuelle aber eher dem Pharmaunternehmen Vifor (+15,2 Prozent). Am Morgen haben nun sowohl das australische Biotechunternehmen CSL als auch Vifor selbst bestätigt, dass derzeit zwischen beiden Seiten Gespräche stattfinden. Damit werden Spekulationen von Anfang Dezember bestätigt.

+++

09:05

Der SMI startet bei 12'610 Punkten fast unverändert.

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI eine Stunde vor Eröffnung der Börsenwoche um 0,4 Prozent bei 12'664 Punkten höher.

Logitech (+1,6 Prozent) und Roche (+1 Prozent) stechen heraus. In beiden fällen spielen Kurszielerhöhungen eine Rolle.

Am breiten Markt fallen Vifor (+5,4 Prozent) nach einer Bestätigung von CSL am Übernahmeinteresse sowie Leonteq (+1,3 Prozent) nach einem Interview von CEO Lukas Ruflin auf.

+++

08:00

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn spürbar gestiegen. Händler nannten die überwiegend gute Börsenstimmung in Asien als Grund. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,18 US-Dollar. Das waren 1,03 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,10 Dollar auf 72,77 Dollar.+++

Terminhandel an den US-Börsen Dow Jones Futures: +0,31 Prozent

S&P 500 Futures: +0,29 Prozent

Nasdaq Futures: +0,26 Prozent

+++

06:45

Der SMI tendiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,2 Prozent höher.

Der SMI schloss am Freitag unverändert auf 12'608 Punkte. Für die gesamte Woche erreichte das Börsenbarometer damit auf ein Plus von rund 3,5 Prozent zu, der stärkste Anstieg seit über einem Jahr.

+++

06:40

Die asiatischen Aktienmärkte legen am Montag zunächst zu. Die Anleger sind anscheinend zuversichtlich, dass die Märkte alles überstehen, was in dieser Woche auf sie zukommt: Premierminister Boris Johnson warnte wegen der Virus-Variante Omikron vor einer "Flutwelle" an Neuinfektionen und es wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed diese Woche eine schnellere Rückführung der Wertpapierkäufe und damit einen früheren Beginn der Zinserhöhungen signalisieren wird.

Auch die Europäische Zentralbank, die Bank of England und die Bank of Japan steuern auf eine Normalisierung der Geldpolitik zu. "Die Aussichten auf eine globale Geldpolitik, die sich in mehreren Ländern in unterschiedlichem Tempo entwickelt, sind ein Rezept für Volatilität, und man könnte argumentieren, dass auch die Risiken rund um den Virus gestiegen sind", sagte John Briggs, Anlagestratege bei NatWest Markets.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 0,8 Prozent höher bei 28'656 Punkten.

Ölpreis (Brent): 75,34 Dollar

Goldpreis: 1785 Dollar pro Feinunze

Bitcoin: 48'998 Dollar

+++

04:35

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent.

+++

04:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 113,52 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3624 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9219 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1295 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0415 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3249 Dollar.

+++

+++

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)