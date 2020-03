12:20

Gold hält die starken Kursgewinne seit dem Wochenbeginn grösstenteils. In der vergangenen Nacht stieg der Preis für eine Feinunze an der Börse in London zeitweise bis auf 1642 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und näherte sich damit wieder dem Sieben-Jahreshoch vom 9. März an, das bei 1703 Dollar erreicht worden war.

Im Mittagshandel fiel der Preis für das Edelmetall aber wieder bis auf 1621 Dollar zurück. Das sind etwa 11 Dollar weniger als am Dienstag. Wegen der extrem starken Lockerung der Geldpolitik führender Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Einbrüche in der Corona-Krise rechnet Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank in den kommenden Handelstagen mit einem Anstieg des Goldpreises.

In den kommenden Monaten werde sich eine noch nie dagewesene Flut an ungedecktem Papiergeld über die Märkte ergiessen, sagte Fritsch. "Davon sollte Gold profitieren."

Gold is rallying, with the yellow metal rising to over $1,600 an ounce https://t.co/em8OqLGnhQ pic.twitter.com/zSSuHmaKxo — Bloomberg Markets (@markets) March 24, 2020

+++

12:10

Die Aussicht auf ein Konjunkturpaket von 2 Billionen Dollar in den USA zur Abminderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie stimmt laut Händlern die Anleger zuversichtlich. Doch schwache Konjunkturzahlen aus Europa zügeln den Optimismus wieder ein wenig.

Der SMI, der zeitweise fast 5 Prozent gewinnt, notiert um 11:35 Uhr noch 0,7 Prozent im Plus bei 8797 Zählern. Das Tageshoch liegt bei 9163. Der die 30 wichtigsten Aktien umfassende SLI steigt 1 Prozent auf 1298 und der umfassende SPI 0,6 Prozent auf 10'674 Punkte. Zwei von drei SLI-Werten ziehen an.

Gesucht sind unter anderem die Finanzwerte, deren Kursgewinne im Verlauf aber von den Höchstwerten deutlich abschmelzen. Zu den stärksten Gewinnern zählen die Versicherer Zurich (+3,5 Prozent) und Swiss Re (+3,2 Prozent), und die Grossbank Credit Suisse (+3,2 Prozent).

CS äusserte sich anlässlich in dem am Morgen veröffentlichten Geschäftsbericht positiv über die Entwicklung der Rentabilität im 1. Quartal. Die Bank will zudem an der vorgeschlagenen Dividende festhalten, will aber den Umfang der Aktienrückkäufe überprüfen.

Den ausführlichen Bericht zur Schweizer Mittagsbörse gibt es hier.

+++

11:15

Das Kurshoch im SMI schwächt sich etwas ab. Das Plus lautet noch auf 1,7 Prozent, damit fällt der SMI unter die 9000-Punkte-Linie. Der Punktestand ist momentan 8884 Punkte.

Credit Suisse (+4,7 Prozent) und Swiss Re (+5,4 Prozent), die das Tableau vor einer Stunde noch angeführt hatten, büssten deutlich an Kursgewinn ein.

Bei Givaudan (-2,6 Prozent) und Swisscom (-1,7 Prozent) verschärft sich das Minus. Neu negativ tendieren auch Richemont (-0,4 Prozent).

+++

11:10

Das Konjunkurpaket der USA lässt den Dollar schwächer werden. Im Gegenzug steigt der Euro, was auch Auswirkungen auf das Euro-Franken-Verhältnis hat: Der Euro ist mit bei 1,0609 wieder mehr wert als 1,06 Franken.

+++

10:50

Die US-Futures liegen im Plus. Im einzelnen heisst dies:

Dow Jones: +3,5 Prozent

S&P 500: +2,1 Prozent

Nasdaq: +2,2 Prozent

+++

10:45

Swiss Re und Credit Suisse steigen um über 10 Prozent. Auch die meisten anderen SMI-Aktien verzeichnen deutliche Kursgewinne. Mit Swisscom und Givaudan legen aber immerhin zwei Aktien im Minus.

Das Kurstableau um 10:45 Uhr:

+++

09:35

Der SMI notiert um um 3,3 Prozent höher mit 9025 Punkten. Am Vortag war er bereits um 7 Prozent gestiegen. Der die 30 wichtigsten Aktien umfassende SLI gewinnt 4 Prozent auf 1'337 und der umfassende SPI 3,3 Prozent auf 10'958 Zähler.

Angeführt wird das Feld von den Aktien des Asset Managers Partners Group (+11 Prozent). Dahinter folgt der Hersteller von Bankensoftware Temenos (+9,3 Prozent) und der Rückversicherer Swiss Re (+8,5 Prozent).

In der Spitzengruppe sind auch der Lebensversicherer Swiss Life (+7 Prozent) und Credit Suisse (+7 Prozent) vertreten. Swiss Life sieht sich auch nach den jüngsten Turbulenzen am den Finanzmärkten gut kapitalisiert. Nestlé seigen um 2 und Novartis um 3 Prozent. Im breiten Markt setzen Dufry (+20 Prozent) und GAM (+13 Prozent) die Erholung ebenfalls fort.

+++

09:30

Die Europäische Union muss nach Auffassung der spanischen Aussenministern Arancha Gonzalez eine "umfassende und zuverlässige" gemeinsame fiskalische Antwort auf die Coronavirus-Krise geben, um die Märkte zu überzeugen und die Volatilität zu verringern.

Die spanische Regierung unterstütze die Emission europäischer Coronabonds, sagte sie am Mittwoch in einem Interview mit "Bloomberg TV". Einige EU-Mitgliedstaaten seien aber anderer Meinung.

+++

09:15

Die Aussicht auf ein Konjunkturpaket in Höhe von 2 Billionen Dollar in den USA zur Linderung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie dürfte weitere Kursgewinne auslösen, heisst es am Markt. In den USA hatte der Dow Jones am Vortag 11,37 Prozent zugelegt und damit den kräftigsten Tagesgewinn seit 1933 verzeichnet. Der japanische Nikkei Index legte 8 Prozent zu.

cash-Interview - «Was wir jetzt erleben, ist viel schlimmer als die Lehman-Rezession» https://t.co/53Z3MvvrwR pic.twitter.com/QTaENJWCpN — cash (@cashch) March 24, 2020

Der SMI steht kurz nach Handelsstart um 2,3 Prozent bei 8923 Punkten im Plus. Angeführt wird das Feld von den Aktien des Temporärkräftekonzerns Adecco (+9,4 Prozent), der von den US-Konjunkturhilfen profitieren könnte. Es folgen Swiss Re (+6,4 Prozent), Credit Suisse (+3,9 Prozent) und Zurich (+3,4 Prozent).

Die CS habe sich anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts positiv über die Entwicklung der Rentabilität im ersten Quartal geäussert, sagt ein Händler. Die Bank will zudem an der vorgeschlagenen Dividende festhalten, will aber den Umfang der Aktienrückkäufe überprüfen.

Einzig Softwareone fallen um 0,3 Prozent schwächer als vorbörslich angenommen. Die Aktie des Softwarevertreibers war am Dienstag um 18 Prozent gestiegen.

+++

08:15

Das Billionenpaket der US-Regierung wird an der Schweizer Börse begrüsst. Weshalb es vor allem psychologische Wirkung zeigt, analysiert cash-Autor Lorenz Burkhalter hier.

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 1,1 Prozent bei 8831 Punkten höher. Sämtliche 20 Leitindex-Aktien stehen höher, bei die Credit Suisse (+1,7 Prozent) und die UBS (+1,5 Prozent) obenaus schwingen. Die CS hat heute ihren Geschäftsbericht vorsgestellt, wobei dieser eher marginal auf den Kurs Einfluss haben dürfte.

+++

08:00

Die Einigung auf ein US-Konjunkturprogramm zeigt an den Börsen bereits Wirkung: Der japanische Nikkei liegt um 8 Prozent bei 19'547 Punkten im Plus. Vor der Bekanntgabe der Einigung hatte das Plus beio 5,8 Prozent gelegen.

+++

07:55

Am frühen Morgen sorgten Nachrichten über eine politische Einigung in den USA auf ein Konjunkturpakets im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für mehr Zuversicht an den Rohstoffmärkten.

Im frühen Handel kostete ein Barrel Rohöl (159 Liter) der Nordseesorte Brent 27,82 US-Dollar. Das waren 67 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI stieg um 78 Cent auf 24,80 Dollar.

Trotz der bereits am Dienstag in Erwartung eines Konjunkturpakets gestiegenen US-Börsekurse zweifelt Edward Moya, Analyst bei Oanda, an einer weiteren Erholung auf dem Ölmarkt. "Die Wetten auf erwartete Stimuli seien bereits eingepreist, daher könnte der Rally beim Öl bald die Luft ausgehen", schrieb er in einem Kommentar am Mittwoch.

+++

07:45

Der Euro ist am Mittwoch gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0818 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht noch unter 1,08 Dollar gelegen hatte. Eine breitangelegte Dollar-Schwäche wegen der Einigung auf ein staatliches US-Konjunkturpaket im Kampf gegen die Corona-Krise stützte den Euro.

Derweil kostet der Euro zum Franken mit 1,0601 Franken etwas mehr, als er am Vorabend gehandelt wurde. Mit 0,9798 Franken wurde der Dollar zum Franken wieder etwas tiefer bewertet.

+++

06:15

Asiatische Aktien haben ihren Auftrieb am Mittwoch nach der massiven Erholung der Wall Street fortgesetzt. Der US-Kongress scheint der Verabschiedung eines Konjunkturpakets in Höhe von 2 Billionen Dollar wieder näher zu rücken, das den wirtschaftlichen Schlag durch die Coronavirus-Pandemie abfedern soll.

Japanische Aktien wurden durch aggressive Käufe von der Bank of Japan in dieser Woche gestärkt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 5,8 Prozent höher bei 19'149 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 5,6 Prozent.

+++

04:35

Viele der grossen Gewinne an den Aktienmärkten verblassen im Vergleich zum brutalen Ausverkauf der letzten Wochen, als die Anleger sich auf eine tiefe globale Rezession nach der weitreichenden Einschränkungen in vielen Ländern vorbereiteten. "Die Unternehmen sehen ihre Einnahmen sinken und verschuldete Unternehmen werden Schwierigkeiten bekommen, an Bargeld zu kommen, also liegen die Regierungen mit ihren wirtschaftpolitischen Entscheidungen richtig", sagte Akira Takei, Senior Fund Manager bei Asset Management One.

Corona-Krise - Trump will USA nicht lange stilllegen aus Angst vor Rezession https://t.co/MqokL5yf5a pic.twitter.com/pCfAXG3ySh — cash (@cashch) March 24, 2020

"Die Frage ist nur, während diese Massnahmen kurzfristig notwendig sind, was, wenn dies immer so weitergeht? Man kann Unternehmen, die jetzt Verluste machen, nicht unendlich lang unterstützen. Je länger sich dies hinzieht, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir uns an eine neue Normalität anpassen müssen." Die grösste Unsicherheit bestünde darin, wie Länder die Pandemie verlangsamen können und wie schnell sie verschiedene Beschränkungen, die die Konjunktur beeinträchtigen, aufheben.

+++

04:35

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 110,97 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0679 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent niedriger bei 0,9790 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0809 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0584 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,4 Prozent auf 1,1804 Dollar.

(Reuters)