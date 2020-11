08:10

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich rund 0,54 Prozent tieferbei 10'444 Punkten. Alle 20 SMI-Titel sind im Minus. Die Titel verlieren zwischen 0,39 und 0,79 Prozent.

Am breiten Markt (-0,54 Prozent) zeigt sich das gleiche Bild. Einzig der Personalvermittler Adecco (+0,24 Prozent) notiert leicht im Plus. Die Aktien profitieren von einer Kurszielerhöhung und einer Ratingänderung.

Gleich zwei Kaufempfehlungen - Adecco-Aktie stösst aus überraschender Ecke auf Zuspruch https://t.co/R6MVaxuCGf pic.twitter.com/8LXHyd85wP — cash (@cashch) November 30, 2020

07:55

Die Aussicht auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Krise sowie auf weitere Unterstützung der US-Notenbank setzen dem Dollar weiter zu. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fällt 0,1 Prozent auf 91,707 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit April 2018. "Die Themen bleiben bekannt: eine breite Dollarschwäche bei gleichzeitig steigender Risikobereitschaft", teilten die Analysten der ANZ Bank mit.

07:50

Die Ölpreise haben am Montag empfindlich auf Medienberichte über Uneinigkeit im Ölverbund Opec+ reagiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 47,11 US-Dollar. Das waren 1,14 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,02 Dollar auf 44,51 Dollar.

A panel of OPEC+ ministers couldn’t reach an agreement on whether to delay January’s oil-output increase, leaving the matter unresolved before a full meeting of the cartel and its allies on Monday https://t.co/VN2LuUReJj — Bloomberg (@business) November 30, 2020

Dem Ölverbund Opec+ war es am Wochenende Berichten zufolge nicht gelungen, sich während eines informellen Treffens auf eine kurzfristige Förderpolitik zu einigen. An diesem Montag und Dienstag sollen die Beratungen in offizieller Runde fortgesetzt werden. Es geht um die Frage, ob die Ölstaaten ihre Förderung Anfang kommenden Jahres erhöhen oder bestehende Fördergrenzen zunächst fortbestehen sollen.

Zum Verbund Opec+ gehören neben den Opec-Staaten unter Führung Saudi-Arabiens weitere grosse Produktionsländer wie Russland. In der Corona-Krise haben die Länder ihre Förderung gedrosselt, um die einbrechenden Ölpreise zu stabilisieren. Im Zuge der globalen Wirtschaftserholung sollen die Fördergrenzen gelockert werden. Allerdings hat sich die wirtschaftliche Lage wegen neuer Corona-Wellen zuletzt wieder eingetrübt, so dass eine zeitliche Verlängerung der Fördergrenzen diskutiert wird.

07:40

Der Euro hat am Montag weiter zugelegt. In der Spitze stieg die Gemeinschaftswährung am Morgen auf 1,1977 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende August. Aktuell notiert das Währungspaar leicht darunter bei 1,1975.

Zum Franken verteidigt der Euro zum Wochenbeginn die 1,08er Marke. Aktuell notiert er bei 1,0810 Franken. Der US-Dollar hat sich zuletzt auf 0,9028 Franken verbilligt.

Der Euro hat sich in den vergangenen Wochen Zug um Zug in Richtung 1,20 Dollar vorgearbeitet. Er hat dabei von einem schwächelnden US-Dollar profitiert. Allerdings war die Kursbewegung nicht einheitlich. Beispielsweise hatte der Dollar zeitweise von soliden Konjunkturdaten profitiert.

07:20

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er 0,4 Prozent im Plus bei 13'335,68 Punkten geschlossen. Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett bleiben die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Coronavirus-Beschränkungen und der Zeitpunkt der Zulassung eines ersten Impfstoffs.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Beratungen der "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Erdöl-Förderländer wie Russland gehören. Experten gehen davon aus, dass sich die Staaten auf eine Verlängerung der zum Jahreswechsel auslaufenden Förderbeschränkungen um drei Monate einigen werden, um die Preise zu stützen.

07:10

Aktuelle Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: Adecco: Credit Suisse erhöht Kursziel von 45 auf 62 Franken, erhöht Rating von "Underperform" auf "Outperform"

Credit Suisse erhöht Kursziel von 45 auf 62 Franken, erhöht Rating von "Underperform" auf "Outperform" Bossard: UBS erhöht Kursziel von 156 auf 170 Franken, "Neutral"

UBS erhöht Kursziel von 156 auf 170 Franken, "Neutral" Flughafen Zürich: UBS erhöht Kursziel von 130 auf 156 Franken, senkt Rating von "Neutral" auf "Buy"

UBS erhöht Kursziel von 130 auf 156 Franken, senkt Rating von "Neutral" auf "Buy" Inficon: UBS erhöht Kursziel von 800 auf 810 Franken, "Buy"

06:30

Der SMI wird laut Daten der IG Bank vorbörslich rund 0,66 Prozent tiefer bei 10'432 Punkten gehandelt. Am Freitag schloss der Schweizer Leitindex mit einem Gewinn von 0,03 Prozent.

06:10

Die asiatischen Börsen notieren in der Mehrzahl im Minus. Der japanische Leitindex Nikkei verliert 0,6 Prozent auf 26'497 Punkte. Der indische Leitindex Sensex steht ebenfalls 0,3 Prozent tiefer. Der chinesische Leitindex Shanghai Composite bildet mit einem soliden Plus von 1,1 eine rühmliche Ausnahme. Dem chinesischen Festlandindex kommt zugute, dass die chinesische Industrie ihren Erholungskurs im November fortgesetzt hat.

Konjunktur - Chinas Industrie wächst am schnellsten seit über 3 Jahren https://t.co/iSy9G0tQ2z pic.twitter.com/AfmfW6fhXX — cash (@cashch) November 30, 2020

"Die Märkte sind überkauft und es besteht die Gefahr, dass der Aufwärtstrend kurzfristig unterbrochen wird", sagte Shane Oliver, Leiter der Anlagestrategie bei AMP Capital. Allerdings hätten die Investoren die Möglichkeit einer starken Erholung des Wachstums und der Unternehmensgewinne im nächsten Jahr noch nicht vollständig eingepreist.

