08:05

Der SMI bewegt sich gemäss Berechnungen von Julius Bär um 0,3 Prozent bei 11'051 Punkten höher.

Der sehr nachrichtenarme Tag führt zu wenig Bewegung. Novartis (+1,1 Prozent) sticht heraus. Die Tochter des Pharmakonzerns Sandoz will ein Biosimilar-Augenmittel herausbringen, das ein bestehendes Produkt von Bayer konkurrenziert.

Augenmedizin - Novartis-Tochter Sandoz entwickelt Nachahmerarznei für Bayers Eylea https://t.co/GA2sESQXev — cash (@cashch) May 3, 2021

+++

06:30

Der SMI steht gemäss Angaben der IG Bank vorbörslich um 0,1 Prozent höher. Für den frühen Morgen sind keine Unternehmenszahlen von kotierten Firmen angekündigt.

+++

06:25

Die Börsen in China und Japan sind wegen Feiertagen geschlossen. Die Corona-Lage in Indien, wo am Samstag eine Rekordzahl von 400'000 Infektionen an einem Tag gemeldet wurden, beunruhigt die Märkte. Dennoch sind Märkte, die offen sind, im Plus: Der MSCI-Index für Aktien ausserhalb Japans handelt um 0,3 Prozent höher.

+++

06:20

Bitcoin hat wieder etwas zugelegt und kostet derzeit 57'990 Dollar. Auch der Euro beweist sich gegenüber dem Franken als stärker, womit das Währungspaar zu 1,0987 Franken handelt. Der Dollar steht zum Franken bei einem Wechselkurs von 0,9142.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)