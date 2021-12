08:10

Julius Bär berechnet den SMI eine Stunde vor Eröffnung der Börsenwoche um 0,4 Prozent bei 12'664 Punkten höher.

Logitech (+1,6 Prozent) und Roche (+1 Prozent) stechen heraus.

Am breiten Markt fallen Vifor (+5,4 Prozent) nach einer Bestätigung von CSL am Übernahmeinteresse sowie Leonteq (+1,3 Prozent) nach einem Interview von CEO Lukas Ruflin auf.

08:00

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn spürbar gestiegen. Händler nannten die überwiegend gute Börsenstimmung in Asien als Grund. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,18 US-Dollar. Das waren 1,03 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,10 Dollar auf 72,77 Dollar.

Terminhandel an den US-Börsen Dow Jones Futures: +0,31 Prozent

S&P 500 Futures: +0,29 Prozent

Nasdaq Futures: +0,26 Prozent

06:45

Der SMI tendiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,2 Prozent höher.

Der SMI schloss am Freitag unverändert auf 12'608 Punkte. Für die gesamte Woche erreichte das Börsenbarometer damit auf ein Plus von rund 3,5 Prozent zu, der stärkste Anstieg seit über einem Jahr.

06:40

Die asiatischen Aktienmärkte legen am Montag zunächst zu. Die Anleger sind anscheinend zuversichtlich, dass die Märkte alles überstehen, was in dieser Woche auf sie zukommt: Premierminister Boris Johnson warnte wegen der Virus-Variante Omikron vor einer "Flutwelle" an Neuinfektionen und es wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed diese Woche eine schnellere Rückführung der Wertpapierkäufe und damit einen früheren Beginn der Zinserhöhungen signalisieren wird.

Auch die Europäische Zentralbank, die Bank of England und die Bank of Japan steuern auf eine Normalisierung der Geldpolitik zu. "Die Aussichten auf eine globale Geldpolitik, die sich in mehreren Ländern in unterschiedlichem Tempo entwickelt, sind ein Rezept für Volatilität, und man könnte argumentieren, dass auch die Risiken rund um den Virus gestiegen sind", sagte John Briggs, Anlagestratege bei NatWest Markets.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 0,8 Prozent höher bei 28'656 Punkten.

Ölpreis (Brent): 75,34 Dollar

Goldpreis: 1785 Dollar pro Feinunze

Bitcoin: 48'998 Dollar

04:35

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent.

04:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 113,52 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3624 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9219 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1295 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0415 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3249 Dollar.

