06:35

Bei der IG Bank notiert der SMI vorbörslich hauchdünn im 0,03 Prozent fester.

Der SMI verlor am Freitag 0,6 Prozent auf 11'575 Punkte. Im Verlauf der gesamten Woche erlitt das Börsenbarometer ein Minus von 2,1 Prozent zu. Bereits in den vergangenen vier Wochen hatte der SMI Boden verloren.

Termingeschäfte: Dow Jones Futures: -0,23 Prozent

S&P 500 Futures: -0,27 Prozent

Nasdaq Futures: -0,4 Prozent

+++

06:30

Die Aktienkurse in Asien haben am Morgen angesichts der Sorgen über Chinas Immobiliensektor nachgegeben. Der Handel mit Aktien des hoch verschuldeten Unternehmens China Evergrande wurde an der Hongkonger Börse ausgesetzt, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche zum zweiten Mal eine wichtige Zinszahlung für seine Offshore-Schulden verpasst hatte.

"Das grösste Problem ist nicht ein Zahlungsausfall von Evergrande, sondern das Umfeld, das zu dem Niedergang des Unternehmens geführt hat. Die Behörden regulieren Wohnungsbaudarlehen und die Kreditvergabe an Immobilienunternehmen. Die Märkte sind bereits auf der Suche nach dem nächsten Evergrande", sagte Kazutaka Kubo, Senior Economist bei Okasan Securities. "Die Gefahr, dass die Probleme von Evergrande auf den gesamten chinesischen Immobiliensektor übergreifen, nimmt zu."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 28'365 Punkten.

Die chinesischen Festlandsbörsen bleiben wegen des Nationalfeiertags bis Donnerstag geschlossen. Auch die südkoreanischen Märkte bleiben am Montag geschlossen.

+++

05:05

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 111,10 Yen und gab 0,4 Prozent auf 6,4452 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9308 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1591 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0791 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3538 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)