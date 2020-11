13:00

Die US-Börsen werden voraussichtlich im Plus eröffnen. Darauf deuten die Terminkontrakte auf die US-Börsenindizes hin. Der Swiss Market Index steht derweil 0,1 Prozent im Minus.

Dow Jones: +0,2 Prozent

S&P 500: +0,2 Prozent

Nasdaq: +0,4 Prozent

Even At The Peak Of The Dotcom Mania Stock Market Sentiment Was Not As Euphoric As It Is Today via @jessefelderhttps://t.co/rhqPDOEX0V — Hedgeye (@Hedgeye) November 25, 2020

+++

11:45

Der SMI verliert 0,1 Prozent auf 10'486 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, fällt um 0,1 Prozent auf 1649 und der umfassende SPI um 0,1 Prozent auf 13'014 Punkte.

In den USA waren die Börsen am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen geblieben und auch am heutigen Freitag dürften von dort nur wenig Signale kommen. Traditionell nehmen sich viele Amerikaner den Tag nach Erntedank frei und nutzen ihn für die ersten Weihnachtseinkäufe.

Entsprechend gespannt werden Anleger denn auch auf die Umsatzzahlen aus dem Detailhandel am so genannten "Black Friday" schauen - und das nicht nur in den USA. Denn mittlerweile ist diese Tradition auch nach Europa übergeschwappt. Am Montag folgt mit dem "Cyber Monday" dann der nächste Kaufrausch. Und auch wenn der Markt in den letzten Tagen eher zur Konsolidierung neigte, sollte dies nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass der SMI eine rasante Klettertour im November hingelegt hat.

Dabei führen AMS mit +1,7 Prozent die Gewinnerliste an, während Temenos mit einem Minus von 1,1 Prozent auf der Verliererliste stehen.

Neben AMS, die nach guten Zahlen eines chinesischen Kunden gefragt sind, ziehen aus der Technologiebranche noch Logitech (+0,5 Prozent) an. Auch in den hinteren Reihen zählen erneut Branchenkollegen wie U-Blox oder VAT mit Aufschlägen von 5,0 bzw. 0,7 Prozent zu den Gewinnern. Sie hatten bereits am Vortag zu den Favoriten gehört.

Daneben sind Aktien aus den unterschiedlichsten Branchen gefragt. So greifen Investoren bei Finanzwerten wie Julius Bär (+1,1 Prozent) und Partners Group (+0,4 Prozent) ebenso zu wie bei den weniger konjunktursensiblen Sonova (+0,9 Prozent) oder Givaudan (+0,6 Prozent).

Mit den Aktien von UBS (+0,5 Prozent) und CS (+0,4 Prozent) sind auch die beiden Grossbanken wieder etwas stärker gesucht. Sie hatten in den letzten Tagen nach dem teilweise starken Lauf immer wieder unter Gewinnmitnahmen gelitten. Bei der CS stimmte eine ausserordentlichen GV zudem zu, den Aktionären den zweiten Teil ihrer Dividende für das vergangene Geschäftsjahr auszuschütten.

Die positiv bewerteten Aussagen vom französischen Bauzulieferer Saint Gobain verhelfen mittlerweile nur noch Sika zu einem Plus von 0,7 Prozent. LafargeHolcim sind dagegen im Handelsverlauf mit -0,4 Prozent in die Verlustzone abgerutscht.

Ganz unten an der Kurstafel sind derweil die Aktien von Zurich und Swiss Re zu finden (beide -0,9 Prozent). Sie setzen damit ihre schwächere Tendenz fort. Swiss Life geben mittlerweile um 0,4 Prozent nach. Sie waren im frühen Handel nach einer Hochstufung durch die HSBC noch der grösste Gewinner gewesen.

Auch beim Personalvermittler Adecco (-0,6 Prozent) ist ein Analystenkommentar der belastende Faktor. Hier haben die Experten von Morgan Stanley das Rating gesenkt.

Dagegen wissen sich Händler die Kursverluste der beiden Uhrenhersteller Swatch (-0,8 Prozent) und Richemont (-0,6 Prozent) nicht zu erklären.

Dass der Markt nicht vom Fleck kommt, dürfte auch an den drei Schwergewichten Novartis, Nestlé (beide -0,1 Prozent) und Roche (-0,4 Prozent) liegen.

In den hinteren Reihen ziehen Autoneum (+2,1 Prozent) nach den Vortagesgewinnen erneut an. Nach den Aussagen zum Geschäftsgang wurde die Aktie von Kepler Cheuvreux hochgestuft. Auch Comet (+2,7 Prozent) knüpfen dank Analystenkommentaren an den starken Vortag an. Vetropack (+2,7 Prozent) und Landis+Gyr (+2,4 Prozent) profitieren ebenfalls von Analystenkommentaren.

Noch deutlicher geht es für Dottikon nach Zahlen hoch. Die Papiere verteuern sich um 10 Prozent.

Chemiebranche - Dottikon ES steigert im Halbjahr Umsatz und Gewinn und schafft neue Stellen https://t.co/YnG3HVSqup pic.twitter.com/rS19bnvou7 — cash (@cashch) November 27, 2020

Am anderen Ende des Tableaus rutschen Werte wie Starrag, Kuros oder Tornos zwischen 3,5 und 1,2 Prozent ab.

+++

11:20

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im November wegen der Verschärfung der Corona-Krise merklich eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel um 3,5 Punkte auf 87,6 Punkte, wie die Europäische Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten jedoch mit einem deutlicheren Rückgang auf 86,0 Punkte gerechnet. In der EU insgesamt war die Entwicklung ähnlich.

Die jüngste Erholungstrend ist damit erst einmal beendet. In den Monaten Mai bis September hatte sich die Wirtschaftsstimmung noch deutlich von dem Einbruch im April erholt. Im Oktober hatte sich der Indikator kaum verändert. Belastet wurde im November durch die neuen Beschränkungen vor allem die Stimmung im Dienstleistungssektor, im Einzelhandel und bei den Verbrauchern. In Italien (-8,7 Punkte) und Frankreich (-4,8 Punkte) war der Einbruch des ESI besonders deutlich. In Deutschland (-2,8 Punkte) und Spanien (-2,0 Punkte) war der Rückgang weniger stark ausgeprägt.

+++

11:00

Die Erdölpreisrally geht weiter. Ein Barrel der Sorte Brent gewinnt nach dem gestrigen Dämpfer (-2 Prozent) 0,6 Prozent an Wert.

+++

10:45

Die Stimmung der italienischen Unternehmen und Verbraucher hat sich in der zweiten Corona-Welle deutlich eingetrübt. Die Unternehmensstimmung fiel im November zum Vormonat um 9,4 Punkte auf 82,8 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Die Verbraucherstimmung fiel um 3,6 Punkte auf 98,1 Zähler. Sie trübte sich auf breiter Front ein, sämtliche Unterindikatoren fielen teils deutlich. Die Erwartungen von Analysten wurden jeweils verfehlt. Im Unternehmenssektor fiel die Industriestimmung von 94,7 auf 90,2 Punkte.

+++

10:15

Die europäischen Börsen sind am Freitag trotz fehlender Impulse im Plus. Abgeschlagen ist einzig der britische Leitindex FTSE 100 (-0,6 Prozent). Und auch der SMI (-0,1 Prozent) zeigt wie oft im November eine Underperformance gegenüber den europäischen Pendants.

Performance der weltweit wichtigsten Indizes (Quelle: Bloomberg).

+++

10:00

Der US Dollar Index (DXY), der den Wert des Dollars mit einem Währungskorbs aus sechs Währungen vergleicht, steht auf dem tiefsten Stand seit Januar 2018. Allein seit Jahresbeginn hat der DXY knapp 5 Prozent an Wert verloren.

+++

09:50

Zweifel an einer schnellen Impfstoff-Zulassung lasten auf Astrazeneca. Aktien des Pharmakonzerns fallen um ein Prozent. Nach Kritik an seinen bisherigen Tests erwägt der Konzern eine komplett neue weltweite Studie zur Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs.

+++

09:35

Der Schweizer Leitindex SMI (-0,2 Prozent) rutscht kurz nach Handelsbeginn noch stärker ins Minus. Insbesondere die beiden zyklischen Werte Richemont und Swatch (beide -0,9 Prozent) stehen unter Verkaufsdruck. Der Lebensversicherer Swiss Life (+0,7 Prozent) führt hingegen die Gewinner an.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch)

+++

09:30

Die französische Wirtschaft hat sich im Sommer etwas stärker vom Einbruch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr erholt als zunächst gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 18,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. In einer ersten Schätzung hatte die Behörde einen Zuwachs um 18,2 Prozent ermittelt.

Im zweiten Quartal war die Wirtschaft aufgrund der Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie um 13,2 Prozent eingebrochen. Trotz der Aufholjagd in den Sommermonaten sei das Vorkrisenniveau bei weitem noch nicht erreicht, kommentierte Insee die neuen Zahlen.

+++

09:10

Der SMI verliert 0,1 Prozent auf 10'486 Punkte.

Händler machen die durchwachsene Gemengelage für die aktuellen Orientierungsschwierigkeiten verantwortlich. So stehen den anhaltend hohen Infektionszahlen und der Sorge um die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen die Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe gegenüber. Die weltweiten Infektionszahlen machten deutlich, dass der wirtschaftlichen Erholung noch ein unwegsames Terrain bevorstehe und die Pandemie ohne Frage wirtschaftliche Narben hinterlassen werde. Zudem kam zuletzt mit den Hoffnungen auf einen Impfstoff auch die Frage nach der weltweiten Verteilung der möglichen Impfstoffe auf.

Grundsätzlich sollten Schwächephasen aber als Kaufgelegenheiten genützt werden, kommentiert ein Händler. "Der nächste Angriff auf die Höchstkurse wird nicht lange auf sich warten lassen."

Mit einem Plus von 0,8 Prozent verzeichnen die Aktien der Swiss Life die grössten Kursgewinne. Einerseits waren Finanzwerte zuletzt nach dem starken Lauf im November in etwas raueres Fahrwasser geraten. Zudem wurden die Titel laut Händlern von HSBC neu zum Kauf empfohlen.

Schwächer notieren die Aktien vom Personalvermittler Adecco (-1,0 Prozent). Hier sorgen laut Händlern die Analysten von Morgan Stanley mit einer Abstufung für negative Kurse.

In den hinteren Reihen ziehen Autoneum (+1,8 Prozent) nach den Vortagesgewinnen erneut an. Nach den Aussagen zum Geschäftsgang wurde die Aktie von Kepler Cheuvreux hochgestuft.

+++

08:25

+++

08:10

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich rund 0,09 Prozent höher bei 10'507 Punkten. Alle 20 SMI-Titel sind im Plus. Die Aktien des Lebensversicherers Swiss Life stechen mit einem Plus von 0,9 Prozent hervor (Heraufstufung durch HSBC). Die restlichen Titel gewinnen zwischen 0,05 und 0,13 Prozent hinzu.

Der breite Markt bringt einzig ein Mini-Plus von 0,01 Prozent zu Stande. Zwei Titel fallen dort negativ auf: Der Personalvermittler Adecco verliert vorbörslich 1,1 Prozent. Zudem wird der Versicherer Bâloise 0,7 Prozent tiefer gestellt.

+++

07:45

Der Euro hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1927 US-Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Nur wenig höher hatte der Euro am Vortag ein Dreimonatshoch markiert.

Zum Franken pendelt der Euro zum Wochenschluss um die 1,08er Marke. Aktuell notiert er bei 1,0803 Franken leicht darüber, nachdem er am Donnerstagnachmittag kurzzeitig darunter gestanden hatte.

Vor dem Wochenende stehen in Europa einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, darunter die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone. Ausserdem äussern sich einige Notenbanker aus den Reihen der EZB. In den USA bleibt es überwiegend ruhig, da viele Amerikaner einen Tag nach Thanksgiving frei nehmen.

+++

07:35

Die Börsenaufsicht der SIX stellt die Ende 2018 gestartete Untersuchung gegen Cicor ein. Diese stand im Zusammenhang wegen einer möglichen Verletzung der Ad hoc-Publizität. Die SIX Exchange Regulation (SER) sei zu dem Schluss gekommen, die mögliche Verletzung nicht weiter zu verfolgen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Damit ende das Sanktionsverfahren.

+++

07:30

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag kaum verändert in den Handel starten. Bereits am Donnerstag hatte er bei 13'286,57 Punkten stagniert.

Börsianer schwanken weiter zwischen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Coronavirus-Beschränkungen und der Hoffnung auf eine rasche Verfügbarkeit von Impfstoffen. Unter diesem Aspekt werden sie auch die anstehenden Barometer für die Stimmung bei den europäischen Verbrauchern und in der Wirtschaft abklopfen. Bei Ersterem rechnen sie für November mit einem unveränderten Wert von minus 17,6 Punkten. Letzterer werde sich voraussichtlich auf 86,5 Punkte von 90,9 Zählern verschlechtern.

+++

06:40

Die Kryptowährung Bitcoin zeigt sich nach dem Kurssturz vom Donnerstag stärker. Sie gewinnt am Freitagmorgen 1,3 Prozent auf 17'276 Dollar.

+++

06:30

Der SMI wird laut Daten der IG Bank vorbörslich rund 0,13 Prozent tiefer bei 10'484 Punkten gehandelt. Am Donnerstag schloss der Schweizer Leitindex mit einem Gewinn von 0,09 Prozent.

+++

05:45

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legt 0,7 Prozent zu. Die Börse in Shanghai notiert 0,0 Prozent höher. In China stiegen die Gewinne der Industriefirmen den sechsten Monat in Folge. Das Wachstum war so stark wie seit Anfang 2017 nicht mehr. In Tokio gewinnt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 26'602 Punkte. Auf die Stimmung drückten Zweifel an einer raschen Verteilung von Corona-Impfstoffen. Der Pharmakonzern AstraZeneca erwägt nach Kritik an seinen bisherigen Tests offenbar eine komplett neue weltweite Studie zur Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs.

Shares stuck near peaks, U.S. oil futures extend declines https://t.co/yZb9VEseFK pic.twitter.com/4nQRabMfev — Reuters (@Reuters) November 27, 2020

+++

05:40

Im fernöstlichen Devisenhandel tendierte der Euro wenig verändert mit 1,1917 Dollar. Zum Yen büsste die US-Währung 0,2 Prozent ein auf 104,04 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0798 Franken und zum Dollar mit 0,9060 Franken.

