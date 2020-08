Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

06:10

In Asien sind die Anleger zurückhaltend Das Konsumentenvertrauen in den USA fiel in diesem Monat auf ein mehr als sechsjähriges Tief. "Wenn Sie sich die Makrozahlen ansehen, scheint sich ein Grossteil der Verbesserung im zweiten Quartal zu verlangsamen", sagte Tai Hui, Chefmarktstratege von J.P. Morgan Asset Management in Hongkong in Asien. "Zentralbanken und Regierungen kündigen nicht wirklich etwas Neues an, und so bewegen sich die Märkte zu diesem Zeitpunkt etwas seitwärts."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 23'247 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1620 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

Tags zuvor waren die Aktienmärkte in Asien noch von Anzeichen von Fortschritten - oder zumindest von mangelnder Verschlechterung - in den Handelsbeziehungen zwischen China und den USA getrieben. Am Mittwoch wurde der Optimismus der Börsianer allerdings erneut gedämpft, da China den Vereinigten Staaten vorwarf, unbefugt mit einem Aufklärungsflugzeug den Luftraum über einer Militärübung verletzt zu haben.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 106,42 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,9041 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9089 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1818 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0743 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3136 Dollar.

22:30

An den New Yorker Börsen haben die grossen Indizes am Dienstag mehrheitlich im Plus geschlossen. Leicht positive Signale in den US-chinesischen Handelsgesprächen stand eine trübe Stimmung unter US-Verbrauchern gegenüber. Im Dow Jones Industrial standen Indexveränderungen im Fokus, die belasteten. Der Leitindex verlor 0,21 Prozent auf 28'248,44 Punkte.

Zum Handelsauftakt war er zunächst mit 28'400 Punkten auf den höchsten Stand seit Beginn des Corona-Börsencrashs Ende Februar gestiegen. Um die grosse Kurslücke bis zum Tag vor dem Börsencrash bei 28'992 Punkten zu schliessen, fehlen dem Dow derzeit aber Impulse und Kraft.

Der marktbreite S&P 500 erreichte kurz vor dem Schluss abermals eine Bestmarke. Ins Ziel ging er mit plus 0,36 Prozent auf 3443,62 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte einen Zuwachs von 0,82 Prozent auf 11 721,81 Punkte und blieb damit nur knapp unter seinem Rekord vom Vortag.

Die grossen Technologieaktien seien in aller Munde und hätten zweifellos einen massgeblichen Anteil an den steigenden Märkten, schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Der Aufschwung werde aber nicht nur von den an der Börse Billionen Dollar schweren Riesen Amazon, Apple, Microsoft und Alphabet getragen, sondern auch von kleineren Technologietiteln, dem Comeback einiger grosser Einzelhändler, sowie insbesondere einer weiter extrem lockeren US-Geldpolitik.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)