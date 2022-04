08:15

Julius Bär berechnet den SMI um 0,6 Prozent bei 12'384 Punkten höher.

Deutlich im Plus stehen ABB (+3,1 Prozent), wo über eine hohe Nachfrage berichtet worden ist. Nestlé (+1,7 Prozent) ist nach den Quartalszahlen ebenfalls höher gestellt als der übrige Markt. Es werden aber alle 20 SMI-Aktien höher gesehen.

Nahrungsmittel - Nestle schraubt die Preise hoch - Umsatz zieht an https://t.co/znuNxcOb9v pic.twitter.com/gz0njng0xx — cash (@cashch) April 21, 2022

Bei den Small- und Mid-Caps stechen Comet (+1,8 Prozent) hervor. Das Unternehmen ist gut ins Jahr gestartet, muss die Produktion in Shanghai wegen der dortigen Lockdowns aber unterbrechen.

08:00

Die Furcht vor Lieferengpässen treibt den Ölpreis am Donnerstag nach oben. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verteuern sich jeweils um 1,3 Prozent auf 108,17 und 103,46 Dollar je Fass. Die Diskussionen über ein europäisches Öl-Embargo gegen Russland seien zwar etwas in den Hintergrund gerückt, aber noch nicht vom Tisch, sagt Vandana Hari vom Analysehaus Vanda Insights.

Sorgen bereiten den Anlegern zudem Störungen in der libyschen Ölproduktion aufgrund politischer Unruhen. Libyen produziert etwa 1,2 Millionen Barrel Rohöl pro Tag.

07:30

Auf dem Terminplan stehen unter anderem die Inflationsdaten für die Euro-Zone. Börsianer werden die Zahlen daraufhin abklopfen, ob und wann die Europäische Zentralbank (EZB) dem Vorbild der US-Notenbank folgt und die Zinswende einleitet. Experten erwarten für März eine Teuerungsrate von 7,5 Prozent im Jahresvergleich. Hinzu kommt das Barometer für das Verbrauchervertrauen im Euroraum. Hier sagen Analysten für April eine Verschlechterung auf minus 20 Punkte von minus 18,7 Zähler voraus.

Einen Rückgang erwarten Börsianer auch beim Konjunkturindex der Federal Reserve Bank von Philadelphia für April, der voraussichtlich auf 21 Punkte von 27,4 Zählern gesunken ist.

06:30

Bei der IG Bank notiert der SMI um 0,1 Prozent höher.

06:10

Die asiatischen Börsen können sich am Donnerstag auf keine gemeinsame Richtung einigen. Sorgen um die chinesische Wirtschaft hielten die Anleger in Festlandchina und Hongkong von Investitionen ab. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

China stand im Fokus der Anleger, nachdem es die Märkte am Mittwoch mit der unveränderten Beibehaltung der Leitzinsen überrascht hatte, obwohl die Regierung zugesichert hatte, die durch den jüngsten Corona-Ausbruch sich verlangsamende Wirtschaft zu stützen. "Die Festsetzung des spiegelte das Eingeständnis wider, dass die Dinge in China nicht glänzend laufen und sie etwas mehr Unterstützung brauchen", sagte Rob Carnell von ING Singapur.

Die Börse in Tokio hat sich zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 27.547 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1927 Punkten.

05:15

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,5 Prozent auf 128,52 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4280 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9507 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0826 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0294 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3044 Dollar.

23:00

Tesla hat die Umsatz-Erwartungen übertroffen und seine Aktie nachbörslich ins Plus gehoben. Der Umsatz stieg im ersten Quartal auf knapp 18,8 Milliarden Dollar, wie der E-Auto-Bauer am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Experten hatten 17,8 Milliarden Dollar erwartet - ein Plus von mehr als 70 Prozent zu Vorjahreszeitraum - wie aus Refinitiv-Daten hervorging. Der Nettogewinn lag bei 3,3 Milliarden Dollar nach 438 Millionen im Vorjahreszeitraum. Pro Aktie lag der Gewinn bei 2,86 Dollar - hier hatten Experten 2,26 Dollar erwartet. Die Tesla-Aktie legte nachbörslich um 3,5 Prozent zu, nachdem sie im regulären Handel fünf Prozent gefallen war.

22:50

Die US-Börsen haben sich nach der jüngsten Rally uneinheitlich gezeigt. Der Dow Jones gewann am Mittwoch 0,7 Prozent auf 35.161 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1,2 Prozent auf 13.453 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büsste 0,1 Prozent auf 4459 Punkte ein.

Ein Bremsklotz war Börsianern zufolge die Aussicht auf eine Serie von Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Die Renditen der inflationsgeschützten zehnjährigen Bonds arbeiteten sich vor diesem Hintergrund erstmals seit zwei Jahren ins Plus vor. "Die Real-Renditen müssen aber deutlich positiver werden, bevor der Aktienmarkt weniger attraktiv wird", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Die grössere Frage ist, ob die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat."

Noch während des Handels wurde der Konjunkturbericht der Fed veröffentlicht. Demnach ist die US-Wirtschaft zuletzt mit mässigem Tempo gewachsen und der Inflationsdruck hoch. Die steigenden Preise trübten die Wachstumsaussichten, hiess es. Dies gelte auch für die durch jüngste geopolitische Entwicklungen entstandene Unsicherheit, fügte die Notenbank mit Blick auf den Ukraine-Krieg hinzu. Aus dem "Beige Book" versuchen Händler, Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen zu schliessen.

Mit einem Kursminus von 35 Prozent gehörte Netflix zu den grössten Verlierern. Die Online-Videothek hatte einen überraschenden Abonnenten-Rückgang bekanntgegeben. "Verbraucher spüren schmerzhaft die Inflation und alle versuchen, unnötige Ausgaben zu reduzieren", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Im Sog von Netflix rutschten die Titel der Rivalen Walt Disney, Warner Bros Discovery und Paramount Global um bis zu 8,6 Prozent ab. Der Musikstreaming-Dienst Spotify büsste knapp elf Prozent ein. Auch einige der ganze Grossen der Tech-Branche wurden in Mitleidenschaft gezogen. Meta verlor 7,8 Prozent, Amazon 2,6 Prozent und Alphabet 1,5 Prozent.

Gefragt waren dagegen die Titel von Procter & Gamble (P&G), die sich um 2,7 Prozent verteuerten. Dank einer robusten Nachfrage nach Reinigungs- und Körperpflegemitteln hob der Anbieter von "Meister Proper" und "Head & Shoulders" seine Umsatzziele an. Statt drei bis vier Prozent peilt der Konsumgüter-Konzern ein Wachstum von vier bis fünf Prozent an.

Nach einem starken Quartalsergebnis blickt IBM optimistischer in die Zukunft. Das Wachstum des Beratungsgeschäfts sei beeindruckend, lobte Analyst Wamsi Mohan von der Bank of America. Auf dieser Basis hebe er seine Prognose für den Gesamtjahresumsatz und -gewinn auf 60,7 Milliarden Dollar und 9,81 Dollar je Aktie sowie das Kursziel auf 165 von 162 Dollar an. IBM-Titel lagen im Verlauf 7,1 Prozent im Plus.

Mit Spannung wurden die Quartalszahlen des E-Auto-Bauers Tesla nach Börsenschluss erwartet. Zuletzt hatte das Angebot des Firmenchefs Elon Musk für Twitter in Höhe von mehr als 40 Milliarden Dollar für Aufsehen gesorgt. Tesla-Aktien schlossen knapp fünf Prozent im Minus, die Papiere von Twitter notierten dagegen 1,2 Prozent im Plus.

