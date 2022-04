05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,8 Prozent tiefer bei 27'045 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 1,3 Prozent und liegt bei 1903 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,8 Prozent.

Fed-Chef Jerome Powell kündigte auf der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an: "Ich würde sagen, 50 Basispunkte werden für die Sitzung im Mai auf dem Tisch liegen." Durch den anhaltenden Lockdown in Schanghai stauen sich die Containerschiffe, Investoren fürchten Auswirkungen auf die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt. Die Analysten der Citi Bank sind der Meinung, dass die Massnahmen zur Eindämmung des jüngsten Virus-Ausbruchs in China den Inflationsdruck in den kommenden Wochen und Monaten verstärken werden. "Wir sind weiterhin der Meinung, dass diese Inflationssorgen auf Währungen mit dovishen Zentralbanken lasten werden", schrieben sie in einer Notiz.

Geldpolitik - Fed-Chef Jerome Powell: Zinserhöhung um einen halben Punkt bei Mai-Sitzung auf dem Tisch https://t.co/9QuAXHgOxo pic.twitter.com/MBequuJyac — cash (@cashch) April 22, 2022

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 128,42 Yen und legte 0,3 Prozent auf 6,4678 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9537 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0839 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0339 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3020 Dollar.

00:00

Die Furcht der Anleger vor deutlich steigenden Zinsen hat am Donnerstag die anfangs noch gute Stimmung am New Yorker Aktienmarkt gekippt. Positiv aufgenommene Quartalszahlen grosser US-Unternehmen gerieten so rasch in den Hintergrund.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,1 Prozent auf 34'792,76 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,5 Prozent auf 4393,66 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um 2,0 Prozent auf 13'720,45 Zähler ab. Wachstumsstarke Technologiekonzerne leiden unter steigenden Zinsen besonders.

Marktteilnehmer verwiesen auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der über einen grossen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai sprach. Eine Anhebung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte liege auf dem Tisch, so Powell. Über einen grossen Zinsschritt wurde am Markt jüngst immer wieder spekuliert. Die Notenbank würde damit ihre Geldpolitik noch zügiger straffen. Hintergrund ist die hohe Inflation. Anleger sorgen sich allerdings, dass eine zu schnelle Straffung das Wirtschaftswachstum gefährden könnte.

Nach dem Netflix-Schock zur Wochenmitte interessierten sich am Donnerstag die Anleger besonders für die Quartalszahlen des Elektroautobauers Tesla , der mit weiteren Umsatz- und Gewinnrekorden begeisterte. Die Aktien gewannen anfangs prozentual zweistellig, am Ende des Tages blieb ein Plus von 3,2 Prozent.

Netflix hingegen büssten nach ihrem 35-prozentigen Kurseinbruch vom Vortag nochmals 3,5 Prozent ein. Andere Techwerte liessen ebenfalls Federn. Die Titel des Facebook-Konzerns Meta beispielsweise und jene des Grafikchip-Herstellers Nvidia rutschten um jeweils mehr als sechs Prozent ab.

Fluggesellschaften erging es besser, vor allem United Airlines mit plus 9,3 Prozent. Ungeachtet tiefroter Zahlen zum Jahresstart rechnet das Unternehmen zum Sommer hin mit einer starken Erholung des Geschäfts. Die Nachfrage boome so stark, dass im laufenden Quartal nicht nur eine Rückkehr in die Gewinnzone, sondern sogar Rekordumsätze zu erwarten seien. Um 3,8 Prozent bergauf ging es für die Papiere von American Airlines , die mit ihrem Ausblick ebenfalls Anlegervertrauen gewannen.

Bei AT&T freuten sich die Anleger über einen Kursanstieg von vier Prozent, nachdem der Telekomkonzern im ersten Quartal deutlich mehr Neukunden gewonnen hatte als von Analysten erwartet.

Der Chemiekonzern Dow Inc meldete für das abgelaufene Quartal trotz gestiegener Energiepreise einen Umsatz- und Gewinnsprung. Die Aktien erreichten im Verlauf ein Rekordhoch, zum Schluss gewannen sie an der Spitze im Leitindex Dow Jones noch 2,9 Prozent.

