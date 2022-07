06:15

Bei der IG Bank notiert der SMI vor dem Börsenhandel um 0,2 Prozent tiefer.

+++

06:10

Die asiatischen Aktien tendieren am Donnerstag vor der anstehenden Zentralbanksitzung in Europa und wegen der Ungewissheit über die Versorgung mit russischem Gas über die Ostseepipeline Nord Stream 1 schwächer.

BOJ keeps its rock-bottom interest rates unchanged as it put concern over the economy ahead of any potential implications for the yen for now, further cementing its outlier stance compared with inflation-fighting central banks overseas https://t.co/HdseK2YJ1u — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) July 21, 2022

Der Markt konzentriert sich auf die Wiederaufnahme der Gasflüsse von Russland nach Deutschland. Eine geplante 10-tägige Unterbrechung für Wartungsarbeiten soll am Donnerstag enden. Zwei den Plänen für den russischen Gas-Export vertraute Personen hatten Reuters gesagt, Russland wolle seine Gas-Lieferungen über Nord Stream 1 wieder aufnehmen - allerdings in reduziertem Umfang.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 0,2 Prozent bei 27'728 Punkten höher.

+++

05:00

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

+++

04:55

Die Europäische Zentralbank trifft sich ebenfalls am Donnerstag, die Zinswende in Europa zu einzuläuten. Die Märkte setzen auf eine Anhebung um 25 oder 50 Basispunkte - wobei Letztere den Euro, der in diesem Monat unter die Dollar-Parität gerutscht ist, nach Ansicht von Experten vielleicht stützen könnte. "Sie müssen die Zinsen anheben, um die Inflation in den Griff zu bekommen", sagte George Boubouras von K2 in Melbourne. "Aber das Dilemma ist, dass das Fehlen einer Strategie zur Sicherung der Energieversorgung die Regionen der Europäischen Union in eine sehr schwierige Lage gebracht hat... Man kann nur davon ausgehen, dass es minimale Aufwärts- und grosse Abwärtsrisiken für die europäische Wirtschaft gibt."

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 138,27 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,7635 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9704 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0203 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 0,9904 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,1978 Dollar.

+++

04:00

Der Elektroauto-Bauer Tesla hat auch dank Preisanhebungen seinen Gewinn gesteigert. Im abgelaufenen Quartal hätten 2,26 Milliarden Dollar unter dem Strich gestanden, verglichen mit 1,14 Milliarden vor Jahresfrist, teilte der Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Tesla hat die Preise für seine Fahrzeuge in diesem Jahr mehrmals erhöht. Damit sollten unter anderem höhere Kosten für Lithium, das in den Batterien verwendet wird, und für Aluminium ausgeglichen werden. Die Tesla-Aktie legte nachbörslich rund vier Prozent zu.

Der Umsatz sank im zweiten Quartal von 18,76 auf 16,93 Milliarden Dollar und lag damit unter den Erwartungen von Analysten. Damit endete eine Serie von Rekordumsätzen, da Tesla sein Werks in Shanghai wegen eines Lockdowns vorübergehend schliessen müsste. Zudem gab es Produktionsprobleme in neuen Werken.

+++

02:00

Die US-Börsen haben am Mittwoch mit Kursgewinnen geschlossen. Der Dow Jones ging 0,2 Prozent höher auf 31.874 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 3959 Stellen zu. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,6 Prozent auf 11.897 Zähler vor. Letzerer profitierte unter anderem von einem optimistischen Ausblick von Netflix.

Robuste Geschäftszahlen seien auf fruchtbaren Boden gefallen, weil die Grundstimmung recht pessimistisch sei, sagte Steve Sosnick, Chef-Anlagestratege bei Interactive Brokers. Daher honorierten sie ermutigende Ergebnisse besonders.

Goldman’s economists see a 50% chance of a recession in the next 24 months, CEO David Solomon tells @kaylatausche. https://t.co/bHzTr7ZVUm pic.twitter.com/mB2bWsYDdt — CNBC (@CNBC) July 21, 2022

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt gehörte Netflix mit einem Kursplus von mehr als sieben Prozent. Der Streamingdienst verlor nur etwa halb so viele Nutzer wie befürchtet und stellte für das dritte Quartal die Rückkehr zu Kundenwachstum in Aussicht. "Wegen der hohen Markt-Durchdringung und des härteren Wettbewerbs wird der Anstieg der Nutzerzahlen aber schwieriger", gab Analyst Neil Macker vom Research-Haus Morningstar zu bedenken. Im Windschatten von Netflix rückten die Rivalen Disney, Paramount und Warner Bros bis zu 3,8 Prozent vor.

Die Nasdaq konnte mit einem Quartalsgewinn über Markterwartungen bei Investoren Punkten. Der Betreiber der US-Technologiebörse erzielte im abgelaufenen Quartal einen Gewinn von 2,07 Dollar je Aktie. Dies sei ein weiteres Argument dafür, dass die Bilanzsaison besser laufen werde als befürchtet, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill. Nasdaq-Papiere stiegen daraufhin um 6,1 Prozent und die der Rivalen CME und ICE um bis 1,7 Prozent.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)