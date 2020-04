09:10

Der Leitindex SMI nimmt die freundlichen Vorgaben aus Übersee auf. Händler nennen verschiedene Gründe für den festeren Auftakt. So werden hierzulande erste Einschränkungen, die im Zuge der Corona-Pandemie verhängt worden waren, gelockert. Die Hoffnung auf erste Schritte in Richtung einer schrittweisen Normalisierung sorge für eine steigende Risikobereitschaft, heisst es von Händlerseite.

Neben zahlreichen Unternehmenszahlen werden in dieser Woche zudem die drei Notenbanken in Japan, den USA und Europa über ihre weitere Zinspolitik informieren.

Der SMI gewinnt gegen 09:10 Uhr 1,5 Prozent hinzu auf 9'775 Punkte. Damit setzt er die Erholung der vergangenen Wochen zunächst fort. So hat der SMI mittlerweile sechs Wochen hintereinander Gewinne erzielt.

Der erhöhte Risikoappetit zeigt sich auch in der Wahl der Aktien, die Investoren am Montag bevorzugen. So greifen sie beispielsweise bei Zyklikern wie ABB, Adecco und auch LafargeHolcim beherzt zu, wie die Kursaufschläge von jeweils zwsichen zwei und vier Prozent zeigen.

Ebenfalls stark fallen die Gewinne bei Kühne+Nagel (+1,9%) aus. Der Logistikkonzern blickt wegen der Coronakrise auf ein schwieriges erstes Quartal zurück.

Besser als erwartet hat derweil die Deutsche Bank im ersten Quartal abgeschnitten und sorgt damit für ein insgesamt gutes Branchenbild. Entsprechend ziehen die Aktien von UBS (+4,3%) und der Credit Suisse (+5%) überdurchschnittlich an.

Am breiten Markt sticht mit Leonteq (+6,3%) ein Vertreter der Finanzbranche hervor. Der Finanzdienstleister hat Postfinance als neuen Kunden für strukturierte Anlageprodukte gewonnen.

Die Schwergewichte Novartis (+2,5%) und Roche (+1,5%) gewinnen ebenfalls. Nestlés Titel werden Ex-Dividende gehandelt und verlieren 1,3 Prozent.

08:30

Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart zugelegt. In Tokio beendete der Nikkei-225 den Handel mit einem Plus von 2,71 Prozent auf 19 783,22 Punkte. Der Index konnte damit wieder zulegen, nachdem er über die vergangene Woche hinweg einen Kursabschlag von mehr als 3 Prozent verbucht hatte.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte am Montag zuletzt um 0,74 Prozent zu auf 3824,93 Punkte. In Hongkong gewann der Hang Seng im späten Handel 1,72 Prozent auf 24 240,26 Zähler.

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt scheint den guten Vorgaben aus Asien zu folgen und notiert vorbörslich in der Gewinnzone. Laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär kann der SMI knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 1,38 Prozent zulegen.

Sämtliche SMI-Titel ausser Nestlé (-1,1%) notieren im Plus. Die Titel des Nahrungsmittelriesen werden heute Ex-Dividende gehandelt. Am besten schlagen sich Zykliker wie ABB (+2,6%), Adecco (+2,5%) sowie die Titel der Grossbanken (je 2,5 %).

06:30

Die Asiatische Aktien sind nach der Ankündigung weiterer Konjunkturmassnahmen der Bank of Japan (BOJ) gestiegen. Die BOJ entsprach mit ihrer Verpflichtung, unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen, den Marktspekulationen. Sie erhöhte den Ankauf von Unternehmens- und Handelsschulden und lockerte die Anforderungen für diese.

-Bank of Japan is set to ramp up asset buying in virus fight

-Back-to-work math gets messy for America’s newly unemployed

-PBOC’s Governor Yi Gang pledges support to virus-weakened economy Latest from Bloomberg Economics @economics ⬇https://t.co/biXKOLP3H3 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) April 27, 2020

Auch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) tagen im Laufe der Woche. Es wird erwartet, dass die EU-Notenbank mehr Stimulus in den Markt pumpen wird als die Fed. "Für die Fed sind keine weiteren Entwicklungen bei der quantitativen Lockerung oder den Zinssätzen zu erwarten, aber wir erwarten, dass sie unterstreicht, dass ihre Politik auf unbestimmte Zeit in Kraft sein wird, um die Wirtschaft zu stützen", schrieb das Geldhaus ANZ.

"Wir erwarten, dass die EZB das Ausmass ihres Notfall-Anleihekaufpakets (PEPP) um rund 500 Milliarden Euro auf 1,250 Billionen erhöht und weiterhin auf einen beträchtlichen fiskalischen Anreiz drängt."

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,2 Prozent höher bei 19.694 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,5 Prozent und lag bei 1442 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,9 Prozent.

06:10

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,36 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0781 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9734 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0830 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0544 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2397 Dollar.

