Zur Wochenmitte stoppt der Schweizer Aktienmarkt vorerst seine jüngste Verlustserie und startet etwas fester in den Tag. Dass der SMI im Plus eröffnet, verdankt er auch den drei Schwergewichten, die hinzugewinnen können. Derweil hat sich Ausverkauf von US-Aktien weiter auf andere Länder und Sektoren ausgeweitet. In Asien geht es denn auch zur Wochenmitte weiter abwärts. Für die derzeitige Schwäche werden mehrere Argumente angeführt, wobei die Hauptsorge dem jüngsten Anstieg der Rohstoffpreise gilt, der in den kommenden Wochen und Monaten zu einer stärkeren dauerhaften Inflation führen könnte.

Der SMI steigt gegen 09:10 Uhr um 0,2 Prozent bei 11'010 Punkten. Der breite SPI notiert 0,22 Prozent höher bei 14'131 Zählern.

Der Versicherer Zurich (+0,1%) gewinnt trotz positiver Meldung vom Morgen nur leicht. ist gut ins Jahr 2021 gestartet und im ersten Quartal klar gewachsen. Zulegen konnte die Gruppe in erster Linie im Schadengeschäft, unter anderem dank steigender Preise. Leicht rückläufig war dagegen das Neugeschäft in der Lebensparte. Unterstützung erhalten die Aktien zusätzlich von guten Zahlen des deutschen Konkurrenten Allianz.

Stärker zulegen können die Pharmariesen Novartis (+0,7%) und Roche (+0,65%). Deutlichere Verluste ergeben sich bei Holcim (-1%).

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt wird voraussichtlich ohne klare Richtung eröffnen. Der SMI wird laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär rund eine eine Stunde vor Eröffnung 0,01 Prozent minimal tiefer gehandelt.

19 von 20 SMI-Aktien notieren vorbörslich tiefer. Einzig Zurich gewinnt mit einem Plus von 1,4 Prozent klar. Die Zurich-Gruppe ist im ersten Quartal klar gewachsen, wie das Unternehmen am Morgen mitteilte. Zulegen konnte der Versicherer in erster Linie im Schadengeschäft.

07:45

Der Euro hat am Mittwochmorgen leicht nachgegeben und ist in Richtung 1,21 US-Dollar gefallen. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,2127 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Auch zum Franken gewinnt der US-Dollar etwas an Boden. So geht er aktuell zu 0,9054 Franken um, nachdem er am Vorabend noch bei 0,9034 Franken notiert hatte. Der Euro zeigt sich mit 1,0978 Franken dagegen kaum verändert.

07:30

Nach dem jüngsten Kursrutsch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch mit erneuten Abschlägen starten. Am Dienstag hatte er wegen Spekulationen auf vorzeitige Zinserhöhungen 1,8 Prozent auf 15'119,75 Punkte verloren. Vor diesem Hintergrund richten Börsianer ihr Augenmerk auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag (MESZ). Analysten rechnen im Schnitt für April mit einer Teuerungsrate von 3,6 Prozent im Jahresvergleich.

Im Vormonat hatte der Wert bei 2,6 Prozent gelegen. Steigt die Inflation stärker als von der US-Notenbank erwartet ist Experten zufolge fraglich, ob sie noch längere Zeit an ihrer ultra-lockeren Geldpolitik festhalten kann. Daneben rollt eine erneute Welle von Firmenbilanzen auf Investoren zu. Unter anderem legten der Versorger RWE und die Allianz Zahlen vor.

06:20

Der Schweizer Aktienmarkt wird voraussichtlich schwächer eröffnen. Der SMI wird laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Eröffnung 0,25 Prozent tiefer gehandelt.

06:10

Die asiatische Aktien fielen am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge auf ein Monatstief, da Investoren spekulierten, dass steigende Rohstoffpreise und wachsender Inflationsdruck in den USA zu früheren Zinserhöhungen und höheren Anleiherenditen weltweit führen könnten.

-China markets fall at the open after a drop on Wall Street due to inflation fears

-Hang Seng Tech Index sees some reprieve, with Meituan up after 10 days of declines

"Es gibt keinen klaren Katalysator hinter dieser Bereinigung", sagte Marios Hadjikyriacos, Investmentanalyst bei XM.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent tiefer bei 28'060 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2 Prozent und lag bei 1’868 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,05 Prozent hauchdünn im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 108,83 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4338 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9047 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2134 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0979 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,4120 Dollar.

22:45

Inflations- und Zinsängste haben die Anleger an der Wall Street am Dienstag in die Flucht getrieben. Steigende Rohstoffpreise sowie die am Mittwoch anstehende Bekanntgabe aktueller Preisdaten aus den Vereinigten Staaten sorgten zunehmend für Nervosität. Die Aktien an der Technologiebörse Nasdaq hingegen konnten sich von einem schwächeren Handelsauftakt erholen.

Der Dow Jones Industrial , der tags zuvor erstmals über die Marke von 35 000 Punkten auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen war, schloss am Dienstag mit einem Minus von 1,36 Prozent tiefer bei 34 269,16 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,87 Prozent auf 4152,10 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,06 Prozent auf 13 351,27 Punkte, nachdem er zum Wochenstart um 2,6 Prozent abgesackt war.

