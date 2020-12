09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel. Damit schliesst er sich den positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien an. An der Wall Street hatten Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket und der Corona-Impfbeginn für steigende Kurse gesorgt. Zudem sei auch in die Brexit-Verhandlungen neue Bewegung gekommen, heisst es weiter. Diese Faktoren hätten auch in Fernost die Anleger nach Aktien greifen lassen.

Der SMI notiert gegen 09:10 Uhr um 0,5 Prozent höher bei 10'390,54 Punkten. Ausser Alcon und Lonza (-0,4%) notieren alle SMI-Titel fester. Der breite SPI gewinnt 0,41 Prozent bei 12'930,55 Zählern.

Höher notieren Credit Suisse (+0,3% auf 11,35 Fr.) und vor allem UBS (+1,6%). JPMorgan und RBC haben nach dem Investorentag der CS das Kursziel für die zweitgrösste Schweizer Bank auf 12,70 von 12 Franken respektive auf 14 von 13,50 Franken erhöht. Das Rating lautet unverändert auf "Neutral" bzw. "Sector Perform".

Für UBS hat Julius Bär die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel aber auf 13,80 von 12,60 Franken angehoben.

Um 0,9 Prozent höher gehandelt werden auch Novartis. Der Pharmakonzern hat von der FDA für Iptacopan den Status "Therapiedurchbruch" erhalten. Der Produktkandidat soll bei der potenziell lebensbedrohlichen Bluterkrankung paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) eingesetzt werden.

In den hinteren Rängen gewinnen Baloise 0,6 Prozent. Der Versicherer hat die Pensionskasse Basel-Stadt als neuen Kunden gewonnen.

Schindler werden mit 0,2 Prozent leicht tiefer gehandelt. Bank of America Merrill Lynch habe die Abdeckung des Liftkonzerns mit dem Rating "Uderperform" aufgenommen, heisst es dazu am Markt.

Im Fokus stehen auch Aryzta (-1,2%). Veraison hat einen Teil seiner Gewinne eingestrichen und die Beteiligung auf noch 4,46 Prozent mehr als halbiert. Das Engagement habe sich seit dem Positionsaufbau im März 2020 mit einer Performance von über 100 Prozent sehr positiv entwickelt.

Aktuelle Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien:

Cosmo: Research Partners senkt auf 105 (110) Fr.

Novartis: Vontobel erhöht auf 85 (84) CHF - Hold

Swisscom: Deutsche Bank erhöht auf 538 (523) CHF

Lindt&Sprüngli: MS erhöht auf 94378 (86806) CHF

Credit Suisse: RBC erhöht auf 14 (13,50) CHF

Credit Suisse: JPMorgan erhöht auf 12,70 (12) CHF

UBS: Julius Bär erhöht auf 13,80 (12,60) CHF - Buy

Swiss Life: Julius Bär erhöht auf 460 (430) CHF

Lindt&Sprüngli: Julius Bär erhöht auf 93000 (82000

Dormakaba: Credit Suisse senkt auf 600 (660) Fr.

Die Schweizer Börse wird am Mittwoch mit Zugewinnen in den Handel gehen. Laut Daten von Julius Bär notiert der SMI vorbörslich rund 0,48 Prozent höher. Sämtliche Blue Chips legen zu. Die Novartis-Aktie gewinnt mit 0,8 Prozent am deutlichsten. Auch am breiten Markt sieht es überwiegend freundlich aus.

Kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er dank Spekulationen auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Kurse und weitere staatliche US-Konjunkturhilfen 1,1 Prozent auf 13.362,87 Punkte zugelegt. Ein neues Konjunkturpaket in den Vereinigten Staaten ist Börsianern zufolge der wichtigste Faktor für die kurzfristigen Kursaussichten. Eine Einigung im US-Kongress könnte den Startschuss für eine Weihnachtsrally liefern.

Optimistisch beurteilen Investoren auch die Chancen für eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU bei den Brexit-Verhandlungen, sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades. Sie setzten weiterhin auf einen Deal in letzter Minute, um die Einführung gegenseitiger Zölle abzuwenden. Von der US-Notenbanksitzung versprechen sich Analysten keine großen Impulse. Eine erneute Aufstockung der Wertpapierkäufe sei vorerst nicht zu erwarten. Stattdessen werde die Fed die Laufzeit des Programms verlängern und die Festschreibung der aktuellen Nullzinspolitik für mehrere Jahre signalisieren.

Die IG Bank taxiert den SMI rund zwei Stunden vor Handelseröffnung 0,4 Prozent im Plus.

Getrieben von Impfhoffnungen und der wachsenden Aussicht auf weitere fiskalische Anreize in den USA sind die Anleger an die asiatischen Börsen zurückgekehrt. Demokraten und Republikaner arbeiten weiter an einem Kompromiss für neue Konjunkturimpulse. Chuck Schumer, Fraktionsführer der Demokraten im US-Senat, sagte zu den Verhandlungen, dass beide Seiten den aufrichtigen Wunsch hegen, eine Vereinbarung zu erzielen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 26.725 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1786 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,3 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass viele Schwellenländer im Jahr 2021 weiterhin eine positive Dynamik zeigen werden, angeführt von Asien", schrieb TD Securities. "In China wird es wahrscheinlich zu einer schnelleren Erholung des BIP auf das Niveau vor der Pandemie kommen."

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 103,51 Yen und stagnierte bei 6,5412 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8849 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2160 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0767 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3448 Dollar.

Die Anleger an der Wall Street haben am Dienstag die Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket und den Corona-Impfbeginn im ganzen Land honoriert. Der Dow Jones Industrial überwand die vielbeachtete Marke von 30'000 Punkten und schloss 1,13 Prozent im Plus mit 30 199,31 Zählern. Am Vortag hatte der US-Leitindex mit 30 325 Punkten ein Rekordhoch markiert, war dann aber zurückgefallen.

Der marktbreite S&P 500 rückte am Dienstag um 1,29 Prozent auf 3694,62 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,07 Prozent auf 12 595,92 Zähler aufwärts.

